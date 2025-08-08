Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

భారత్​లో ట్రంప్ 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' పోస్టర్- సుంకాల వివాదంతో తొలగింపు - TRUMP LION IS BACK POSTER REMOVED

అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైనప్పుడు ట్రంప్​ను అభినందిస్తూ పోస్టర్- సుంకాల నేపథ్యంలో తొలగింపు

Trump Lion is Back Poster Removed
US President Donald Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read

Trump Lion is Back Poster Removed : రష్యా నుంచి ముడిచమురు కొనుగోలు చేస్తుందని భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారీగా సుంకాలు విధించారు. అయితే ట్రంప్ రివెంజ్ టారిఫ్​లకు భారత్​ కూడా దీటుగా స్పందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి ఎన్నికైనప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను అభినందిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' పోస్టర్‌ను తాజాగా తొలగించారు. పోలీసుల సమక్షంలో ఆ పోస్టర్​ను తొలగించారు.

ఇదీ జరిగింది
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఆయనను అభినందిస్తూ గుజరాత్​ వడోదరలోని ఓ వ్యక్తి తన ఇంటిపై ఒక బ్యానర్​ను పెట్టాడు. దానిపై 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' అని ఉంది. అప్పటి నుంచి అది అలానే ఉంది. అయితే ఇటీవలె ఓ కాంగ్రెస్​ నేత అటువైపు వెళ్తుండగా ఆ ట్రంప్ పోస్టర్​ కనిపిచింది. దీనిని చూసిన వెంటనే తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వడోదర కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జితేంద్ర సోలంకీ తెలిపారు.

'ఒక భారతీయుడిగా, డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాల విషయంలో కోపంగా ఉన్నా. అదే సమయంలో ఈ పోస్టర్ కనిపించింది. వెంటనే ఆ ఇంటి యజమానిని సంప్రదించాలని నిర్ణయించుకున్నా. ముందుగా పోలీసులను పిలిపించా. ఆ ఇంటి యజమానికి కూడా పోస్టర్​ను తొలగించడానికి అంగీకరించాడు. పోలీసుల సమక్షంలోనే దానిని ఇంటిపై నుంచి తొలగించాం' అని జితేంద్ర సోలంకీ అన్నారు.

భారత్​పై 25శాతం విధించిన ట్రంప్ ఇటీవల పెనాల్టీ రూపంలో మరో 25శాతం టారిఫ్​లను విధించారు. వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతుండగానే మొత్తంగా భారత్​ దిగుమతులపై ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలు విధించారు. మొదట విధించిన సుంకాలు ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అదనపు సుంకాలు ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఈ సుంకాలపై స్పందించిన భారత విదేశాంగ శాఖ అన్యాయమైన చర్యగా అభివర్ణించింది. అమెరికా సుంకాలపై ప్రధాని మోదీ పరోక్షంగా స్పందిస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలపై ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదంటూ తేల్చి చెప్పారు. ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు అమెరికా భారత్​ గట్టి షాక్​ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అమెరికా నుంచి బోయింగ్ విమానాల కొనుగోలు చేయడానికి చేసుకున్న 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపేసిన భారత్?- అమెరికా ఒత్తిడితో సంచలన నిర్ణయం!

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

Trump Lion is Back Poster Removed : రష్యా నుంచి ముడిచమురు కొనుగోలు చేస్తుందని భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారీగా సుంకాలు విధించారు. అయితే ట్రంప్ రివెంజ్ టారిఫ్​లకు భారత్​ కూడా దీటుగా స్పందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి ఎన్నికైనప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను అభినందిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' పోస్టర్‌ను తాజాగా తొలగించారు. పోలీసుల సమక్షంలో ఆ పోస్టర్​ను తొలగించారు.

ఇదీ జరిగింది
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఆయనను అభినందిస్తూ గుజరాత్​ వడోదరలోని ఓ వ్యక్తి తన ఇంటిపై ఒక బ్యానర్​ను పెట్టాడు. దానిపై 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' అని ఉంది. అప్పటి నుంచి అది అలానే ఉంది. అయితే ఇటీవలె ఓ కాంగ్రెస్​ నేత అటువైపు వెళ్తుండగా ఆ ట్రంప్ పోస్టర్​ కనిపిచింది. దీనిని చూసిన వెంటనే తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వడోదర కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జితేంద్ర సోలంకీ తెలిపారు.

'ఒక భారతీయుడిగా, డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాల విషయంలో కోపంగా ఉన్నా. అదే సమయంలో ఈ పోస్టర్ కనిపించింది. వెంటనే ఆ ఇంటి యజమానిని సంప్రదించాలని నిర్ణయించుకున్నా. ముందుగా పోలీసులను పిలిపించా. ఆ ఇంటి యజమానికి కూడా పోస్టర్​ను తొలగించడానికి అంగీకరించాడు. పోలీసుల సమక్షంలోనే దానిని ఇంటిపై నుంచి తొలగించాం' అని జితేంద్ర సోలంకీ అన్నారు.

భారత్​పై 25శాతం విధించిన ట్రంప్ ఇటీవల పెనాల్టీ రూపంలో మరో 25శాతం టారిఫ్​లను విధించారు. వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతుండగానే మొత్తంగా భారత్​ దిగుమతులపై ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలు విధించారు. మొదట విధించిన సుంకాలు ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అదనపు సుంకాలు ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఈ సుంకాలపై స్పందించిన భారత విదేశాంగ శాఖ అన్యాయమైన చర్యగా అభివర్ణించింది. అమెరికా సుంకాలపై ప్రధాని మోదీ పరోక్షంగా స్పందిస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలపై ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదంటూ తేల్చి చెప్పారు. ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు అమెరికా భారత్​ గట్టి షాక్​ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అమెరికా నుంచి బోయింగ్ విమానాల కొనుగోలు చేయడానికి చేసుకున్న 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపేసిన భారత్?- అమెరికా ఒత్తిడితో సంచలన నిర్ణయం!

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP LION IS BACK POSTER REMOVEDUS INDIA RELATIONSVADODARA TRUMP LION IS BACK POSTERTRUMP TARIFFS INDIATRUMP LION IS BACK POSTER REMOVED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.