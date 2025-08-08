Trump Lion is Back Poster Removed : రష్యా నుంచి ముడిచమురు కొనుగోలు చేస్తుందని భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారీగా సుంకాలు విధించారు. అయితే ట్రంప్ రివెంజ్ టారిఫ్లకు భారత్ కూడా దీటుగా స్పందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి ఎన్నికైనప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను అభినందిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' పోస్టర్ను తాజాగా తొలగించారు. పోలీసుల సమక్షంలో ఆ పోస్టర్ను తొలగించారు.
ఇదీ జరిగింది
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఆయనను అభినందిస్తూ గుజరాత్ వడోదరలోని ఓ వ్యక్తి తన ఇంటిపై ఒక బ్యానర్ను పెట్టాడు. దానిపై 'లయన్ ఈజ్ బ్యాక్' అని ఉంది. అప్పటి నుంచి అది అలానే ఉంది. అయితే ఇటీవలె ఓ కాంగ్రెస్ నేత అటువైపు వెళ్తుండగా ఆ ట్రంప్ పోస్టర్ కనిపిచింది. దీనిని చూసిన వెంటనే తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వడోదర కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జితేంద్ర సోలంకీ తెలిపారు.
Trump Banner Removed After Citizen Protest in Vadodara Neighborhood— Our Vadodara (@ourvadodara) August 7, 2025
In Vadodara’s Sardar Society, under Makarpura Police jurisdiction, a banner of U.S. President Donald Trump was placed atop a bungalow near Sidhvai Mata Road. On spotting it, Congress member Jitendra Solanki… pic.twitter.com/7n7QDkz1gi
'ఒక భారతీయుడిగా, డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాల విషయంలో కోపంగా ఉన్నా. అదే సమయంలో ఈ పోస్టర్ కనిపించింది. వెంటనే ఆ ఇంటి యజమానిని సంప్రదించాలని నిర్ణయించుకున్నా. ముందుగా పోలీసులను పిలిపించా. ఆ ఇంటి యజమానికి కూడా పోస్టర్ను తొలగించడానికి అంగీకరించాడు. పోలీసుల సమక్షంలోనే దానిని ఇంటిపై నుంచి తొలగించాం' అని జితేంద్ర సోలంకీ అన్నారు.
భారత్పై 25శాతం విధించిన ట్రంప్ ఇటీవల పెనాల్టీ రూపంలో మరో 25శాతం టారిఫ్లను విధించారు. వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతుండగానే మొత్తంగా భారత్ దిగుమతులపై ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలు విధించారు. మొదట విధించిన సుంకాలు ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అదనపు సుంకాలు ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఈ సుంకాలపై స్పందించిన భారత విదేశాంగ శాఖ అన్యాయమైన చర్యగా అభివర్ణించింది. అమెరికా సుంకాలపై ప్రధాని మోదీ పరోక్షంగా స్పందిస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలపై ఎన్నటికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదంటూ తేల్చి చెప్పారు. ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు తాను సిద్ధమేనని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు అమెరికా భారత్ గట్టి షాక్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అమెరికా నుంచి బోయింగ్ విమానాల కొనుగోలు చేయడానికి చేసుకున్న 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలువడ్డాయి. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపేసిన భారత్?- అమెరికా ఒత్తిడితో సంచలన నిర్ణయం!