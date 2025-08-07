Trumps Double Tariffs A Opportunity For India : భారత్పై విధించిన అదనపు దిగుమతి సుంకాన్ని అమెరికా 25 శాతం నుంచి 50 శాతానికి పెంచడంపై నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది తరానికోసారి వచ్చే అవకాశమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో, విధానాల్లో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు చేసేందుకు భారత్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఈ సంక్షోభ కాలాన్ని తప్పకుండా పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని అమితాబ్ కాంత్ కోరారు. ఈమేరకు ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు.
Trump has provided us a once in a generation opportunity to take the next big leap on reforms.— Amitabh Kant (@amitabhk87) August 6, 2025
Crisis must be fully utilised.
భారత్ మిత్రదేశమని చెబుతూనే సుంకాల బాదుడు
భారత్పై అమెరికా అక్కసు జులై 30న బయటపడింది. భారత్పై 25 శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు ఆ రోజునే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటన చేశారు. భారత్ తమ మిత్రదేశమని చెబుతూనే, రష్యా నుంచి ముడి చమురు, ఆయుధాలను కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు పెనాల్టీని విధిస్తానని ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈమేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా కంపెనీ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు.
భారత్కు సింహభాగం ఆయుధాలు రష్యా నుంచే
"భారత్ మా మిత్రదేశం. చాలా ఏళ్లుగా ఆ దేశంతో మాకు స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి. భారత్ విధించే సుంకాలు భారీగా ఉండటంతో, ఆ దేశంతో చాలా తక్కువ వ్యాపారమే (ఎగుమతులు) చేయగలిగాం. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రేంజులో భారత్ సుంకాలు ఉన్నాయి. చాలా కఠినమైన, అసహ్యకరమైన వాణిజ్య నిబంధనలను భారత్ అమలుచేస్తోంది. భారత్ సింహభాగం ఆయుధాలను రష్యా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. రష్యా నుంచి అత్యధికంగా ముడి చమురును కొంటున్న దేశాలు భారత్, చైనాలే. ఉక్రెయిన్లో ప్రజల ప్రాణాలు తీయడాన్ని రష్యా ఆపాలని ప్రతీ ఒక్కరు కోరుకుంటున్నారు. ఇవేం ఆ దేశాలకు పట్టడం లేదు. అంతా సవ్యంగా లేదనిపిస్తోంది" అని జులై 30న 'ట్రూత్ సోషల్'లో ట్రంప్ పోస్ట్ పెట్టారు.
మరో 25 శాతం సుంకం- 21 రోజుల్లో అమల్లోకి!
ఈ ప్రకటనలో పేర్కొన్న 'పెనాల్టీ'ని కూడా ట్రంప్ అమలు చేశారు. దీనిపై బుధవారం సాయంత్రం కీలక ప్రకటన చేశారు. రష్యా నుంచి ముడి చమురు, ఆయుధాలు కొంటున్నందుకు భారత్పై పెనాల్టీగా ఇంకో 25 శాతం అదనపు సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో గత 10 రోజుల వ్యవధిలో భారత్పై అమెరికా విధించిన అదనపు దిగుమతి సుంకం కాస్తా 50 శాతానికి పెరిగిపోయింది. మొదటిసారి ప్రకటించిన 25 శాతం దిగుమతి సుంకం ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. కొత్తగా ప్రకటించిన మరో 25 శాతం దిగుమతి సుంకం 21 రోజుల తర్వాత అమల్లోకి రానుంది.
భారత్పై 50 శాతం సుంకం ప్రభావమెంత ?
మొత్తం మీద మరో మూడు వారాల తర్వాత, 50 శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకపు భారం అమెరికాకు పంపే భారత వస్తు, ఉత్పత్తులపై పడుతుంది. దీనివల్ల వాటి రేట్లను పెంచి అమెరికా మార్కెట్లో విక్రయించాల్సి వస్తుంది. భారత్కు చెందిన కొన్ని వస్తు, ఉత్పత్తులు మినహా దాదాపు అన్నింటికి 50 శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకం వర్తించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది.
రొయ్యలు, సేంద్రీయ రసాయనాలు, కార్పెట్లు, దుస్తులు (అల్లినవి, నేసినవి), వస్త్రాలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, ఉక్కు, అల్యూమినియం, కాపర్, యంత్రాలు, మెకానికల్ పరికరాలు, ఫర్నీచర్, పరుపులను అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతి చేస్తుంటుంది. వీటిపై 50 శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకం పడనుంది. ఫలితంగా ఈ వస్తు,ఉత్పత్తుల తయారీతో ముడిపడిన పరిశ్రమలకు ఆర్డర్లు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల ఆయా రంగాల్లో పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గొచ్చు. ఆయా వస్తు, ఉత్పత్తుల తయారీకి వినియోగించే ముడిసరుకుల డిమాండ్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి చేసే వాహనాలపై 26 శాతం, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై 6.9 శాతం సుంకాలను విధించనున్నారు.
అమెరికా అదనపు సుంకాలను ఖండించిన భారత్- ఆర్థిక బ్లాక్మెయిల్ అంటూ రాహుల్ కామెంట్
ప్రపంచంలోనే భారత్ అత్యధిక సుంకాలను విధిస్తోందా? ట్రంప్ చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలే- ఇవిగో సాక్ష్యాలు!