ETV Bharat / bharat

శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్​- ఇకపై నేరుగా ఇంటి నుంచే ప్రసాదాలు బుక్ చేసుకోవచ్చు!

ఆన్​లైన్ బుకింగ్ వ్యవస్థను ప్రారంభించిన ట్రావెన్​కోర్ దేవస్వం బోర్డు- ఇకపై ఇంటి నుంచే ప్రసాదాలు బుక్ చేసుకోవచ్చు!

Travancore Devaswom Board
Travancore Devaswom Board (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Online Booking For Temple Offerings : శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్​. ట్రావెన్​కోర్ దేవస్వం బోర్డు కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్​ను ప్రారంభించింది. దీనితో ట్రావెన్​కోర్​ దేవస్థానం పరిధిలోని దేవాలయాల్లోని అన్ని ప్రసాదాలను భక్తులు ఇంటి నుంచే బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. శబరిమల లాంటి అత్యంత రద్దీగా ఉండే దేవాలయాలకు నేరుగా వెళ్లలేని భక్తులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని దేవస్థానం తెలిపింది.

ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని భక్తుల సౌలభ్యం కోసం తాము కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్​ను ప్రారంభించామని, మొత్తం దేవస్థానం కార్యకలాపాలను డిజిటలైజ్ చేస్తున్నామని బోర్డు పేర్కొంది. కొట్టారక్కర శ్రీ మహాగణపతి ఆలయంలో కేరళ ఆర్థిక మంత్రి కె.ఎన్​.బాలగోపాల్ కౌంటర్ బిల్లు మాడ్యూల్​ను ప్రారంభించారు. దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు పి.ఎస్​. ప్రశాంత్ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రావెన్​కోర్​ దేవస్వం పరిధిలోని దేవాలయాల్లో భక్తులు ఇకపై అన్ని ప్రసాదాలను ఆన్​లైన్​లో బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

త్వరలోనే అమల్లోకి!
కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్ ఒక నెలలోపు పని చేయడం ప్రారంభిస్తుందని ఈ సందర్భంగా దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు తెలిపారు. "మొదట ఈ సౌకర్యం ప్రధాన దేవాలయాల్లో అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఆరు నెలల తరువాత ట్రావెన్​కోర్ దేవస్వం బోర్డు పరిధిలోని మొత్తం 1252 దేవాలయాలకు ఈ సేవలను విస్తరిస్తాం. ట్రావెన్​కోర్ దేవస్వం బోర్డు ప్లాటినం జూబ్లీ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా, దేవస్థానం కార్యకలాపాలు అన్నింటినీ డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే నైవేద్యాలను ఆన్​లైన్​లో బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాం" అని ఆయన అన్నారు.

ఎన్​ఐసీ సహకారంతో!
ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్​ (ఎన్​ఐసీ) ట్రావెన్​కోర్​ దేవస్వం కోసం క్లౌడ్​ ఆధారిత సాఫ్ట్​వేర్​ను రూపొందించింది. ఇది ఆన్​లైన్​ బిల్లింగ్​తోపాటు దేవాలయాల్లోని తిరువాభరణం లాంటి విలువైన వస్తువుల సమాచారాన్ని, ఆలయ భూములకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ​

ప్రతి ఆలయానికి ఓ సొంత వెబ్​సైట్​!
డిజటలైజేషన్​లో భాగంగా ప్రతి ఆలయానికి ఓ ప్రత్యేకమైన వైబ్​సైట్​ రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో సదరు ఆలయానికి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం ఉంటుంది. అందువల్ల ట్రావెన్​కోర్​ దేవస్వం బోర్డులో ఉన్న అన్ని ఆలయాల సమాచారాన్ని, కార్యకలాపాలను ఒక ఏకీకృత వ్యవస్థ ద్వారా తనిఖీ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆలయ కార్యకలాపాలు, భక్తులకు అందించే సేవలు మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి వీలవుతుంది అని దేవస్థానం బోర్డు పేర్కొంది.

తమిళనాడు దేవాలయాలకు కూడా!
కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్​ టెంపుల్ మేనేజ్​మెంట్ సిస్టమ్ (ఐటీఎంఎస్​)​ కింద రూపొందించిన మొదటి మాడ్యూల్​. ఎన్​ఐసీ చెన్నై యూనిట్ దీనిని అభివృద్ధి చేసింది. వాస్తవానికి ఈ సాఫ్ట్​వేర్​ను ఇప్పటికే తమిళనాడుతో సహా వివిధ రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 10వేల దేవాలయాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు.

ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్​వేర్​ను కేరళ దేవాలయల పూజా పద్ధతులు, ఆచారాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశారు. ట్రావెన్​కోర్ దేవస్వం బోర్డు ముఖ్య ఐటీ సలహాదారు డాక్టర్​ వినోద్​ భట్టతిరిపాద్ నేతృత్వంలోని అధికారుల బృందం ప్రత్యేకంగా ఎన్​ఐసీతో చర్చించి ఈ సాఫ్ట్​వేర్​లో కీలక మార్పులు చేయించింది. బోర్డు పరిధిలోని ఆలయాల ఆస్తులను, వస్తున్న ఆదాయాలను రక్షించడమే లక్ష్యంగా ఉంచుకుని సాఫ్ట్​వేర్​ డిజైన్​లో మార్పులు, చేర్పులు చేయించినట్లు బోర్డు తెలిపింది.

'జిలేబీ' మీసాల రావణుడు- సెల్ఫీ కోసం ఎగబడుతున్న జనం- ఎక్కడో తెలుసా?

క్రికెట్ మైదానంలోనూ 'ఆపరేషన్ సిందూర్'​- ఫైనల్​గా భారత్​దే విజయం : ప్రధాని మోదీ

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAVANCORE DEVASWOM BOARD NEWSTEMPLE OFFERING ONLINE BOOKINGSABARIMALA NEWSTRAVANCORE DEVASWOM DIGITIZATIONONLINE BOOKING FOR TEMPLE OFFERINGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.