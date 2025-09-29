శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్- ఇకపై నేరుగా ఇంటి నుంచే ప్రసాదాలు బుక్ చేసుకోవచ్చు!
ఆన్లైన్ బుకింగ్ వ్యవస్థను ప్రారంభించిన ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు- ఇకపై ఇంటి నుంచే ప్రసాదాలు బుక్ చేసుకోవచ్చు!
Published : September 29, 2025 at 2:16 PM IST
Online Booking For Temple Offerings : శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్. ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్ను ప్రారంభించింది. దీనితో ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం పరిధిలోని దేవాలయాల్లోని అన్ని ప్రసాదాలను భక్తులు ఇంటి నుంచే బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. శబరిమల లాంటి అత్యంత రద్దీగా ఉండే దేవాలయాలకు నేరుగా వెళ్లలేని భక్తులకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని దేవస్థానం తెలిపింది.
ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని భక్తుల సౌలభ్యం కోసం తాము కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్ను ప్రారంభించామని, మొత్తం దేవస్థానం కార్యకలాపాలను డిజిటలైజ్ చేస్తున్నామని బోర్డు పేర్కొంది. కొట్టారక్కర శ్రీ మహాగణపతి ఆలయంలో కేరళ ఆర్థిక మంత్రి కె.ఎన్.బాలగోపాల్ కౌంటర్ బిల్లు మాడ్యూల్ను ప్రారంభించారు. దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం పరిధిలోని దేవాలయాల్లో భక్తులు ఇకపై అన్ని ప్రసాదాలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
త్వరలోనే అమల్లోకి!
కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్ ఒక నెలలోపు పని చేయడం ప్రారంభిస్తుందని ఈ సందర్భంగా దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు తెలిపారు. "మొదట ఈ సౌకర్యం ప్రధాన దేవాలయాల్లో అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఆరు నెలల తరువాత ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు పరిధిలోని మొత్తం 1252 దేవాలయాలకు ఈ సేవలను విస్తరిస్తాం. ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు ప్లాటినం జూబ్లీ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా, దేవస్థానం కార్యకలాపాలు అన్నింటినీ డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే నైవేద్యాలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాం" అని ఆయన అన్నారు.
ఎన్ఐసీ సహకారంతో!
ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ (ఎన్ఐసీ) ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం కోసం క్లౌడ్ ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించింది. ఇది ఆన్లైన్ బిల్లింగ్తోపాటు దేవాలయాల్లోని తిరువాభరణం లాంటి విలువైన వస్తువుల సమాచారాన్ని, ఆలయ భూములకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
ప్రతి ఆలయానికి ఓ సొంత వెబ్సైట్!
డిజటలైజేషన్లో భాగంగా ప్రతి ఆలయానికి ఓ ప్రత్యేకమైన వైబ్సైట్ రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో సదరు ఆలయానికి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం ఉంటుంది. అందువల్ల ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డులో ఉన్న అన్ని ఆలయాల సమాచారాన్ని, కార్యకలాపాలను ఒక ఏకీకృత వ్యవస్థ ద్వారా తనిఖీ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆలయ కార్యకలాపాలు, భక్తులకు అందించే సేవలు మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి వీలవుతుంది అని దేవస్థానం బోర్డు పేర్కొంది.
తమిళనాడు దేవాలయాలకు కూడా!
కౌంటర్ బిల్లింగ్ మాడ్యూల్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఐటీఎంఎస్) కింద రూపొందించిన మొదటి మాడ్యూల్. ఎన్ఐసీ చెన్నై యూనిట్ దీనిని అభివృద్ధి చేసింది. వాస్తవానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ను ఇప్పటికే తమిళనాడుతో సహా వివిధ రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 10వేల దేవాలయాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ను కేరళ దేవాలయల పూజా పద్ధతులు, ఆచారాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశారు. ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు ముఖ్య ఐటీ సలహాదారు డాక్టర్ వినోద్ భట్టతిరిపాద్ నేతృత్వంలోని అధికారుల బృందం ప్రత్యేకంగా ఎన్ఐసీతో చర్చించి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో కీలక మార్పులు చేయించింది. బోర్డు పరిధిలోని ఆలయాల ఆస్తులను, వస్తున్న ఆదాయాలను రక్షించడమే లక్ష్యంగా ఉంచుకుని సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్లో మార్పులు, చేర్పులు చేయించినట్లు బోర్డు తెలిపింది.
