ఏడాదిలో 15 రోజులు మాత్రమే పనిచేసే రైల్వేస్టేషన్- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ స్టేషన్​లో 15 రోజులు మాత్రమే రైళ్లు ఆగుతాయట- ఎందుకంటే?

15Days Railway Station in Bihar
15Days Railway Station in Bihar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
15Days Railway Station in Bihar : ఏదైనా గ్రామంలో రైల్వే స్టేషన్ ఉందంటే, రోజుకి ఒకసారి లేదా రెండు రోజులకు ఒకసారి అయినా ట్రైన్ వస్తుంది. ఇలా నెలకి ఎన్నిసార్లు వచ్చిన రైల్వే స్టేషన్ మాత్రం పని చేస్తుంది. కానీ ఏడాదిలో కేవలం 15 రోజులు మాత్రమే పని చేసే స్టేషన్ ఉందంటే నమ్ముతారా? దాదాపు 7,500 రైల్వేస్టేషన్లు కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న మన దేశంలో అలాంటి స్టేషన్ ఉందంటే అసలు నమ్మబుద్ధి కావడం లేదు కాదా? కానీ అది నిజమే. బ్రిటిష్ కాలంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టేషన్​ సంవత్సరంలో కేవలం 15 రోజులు మాత్రమే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. అది కూడా పితృపక్షంలోనే. ఇంతకీ ఆ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఎందుకు పితృపక్షంలోనే ఎందుకు పని చేస్తోందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బిహార్​లోని ఔరంగాబాద్​ జిల్లాలో అనుగ్రహ నారాయణ్ రోడ్ ఘాట్​ స్టేషన్. ఇది కేవలం 15 రోజులే పని చేస్తుంది. అనుగ్రహ నారాయణ్‌ రోడ్‌ ఘాట్‌స్టేషన్‌ సమీపంలోని పున్‌పున్‌ నదీ తీరంలో రెండు వారాల పాటు పిండ ప్రదానాలు జరగనున్నాయి. ఆదిగంగ పున్​పున్ అని పిలిచే ఈ నదిని పిలుస్తారు. ఇది గంగా నది కంటే ప్రాచీనమైందని ప్రజలు భావిస్తారు. ఈ 15 రోజులు ఈ ప్రాంతానికి దేశ విదేశాల నుంచి ప్రజలు తరలివస్తారు. ఇక ఈ ఏడాది పితృపక్షం సెప్టెంబర్ 7నుంచి మొదలైంది. దీంతో ఈ స్టేషన్ మళ్లీ కిక్కిరిసిపోతోంది. వచ్చే రెండు రెండు వారాల పాటు ప్రజలతో రద్దీగా మారిపోతుంది. సెప్టెంబర్ 21 వరకు ఘాట్ స్టేషన్ వద్ద ఆగుతాయి.

15Days Railway Station in Bihar
అనుగ్రహ నారాయణ్ రోడ్ ఘాట్​ స్టేషన్ (ETV Bharat)

ఎనిమిది జతల రైళ్లు మాత్రమే
ఈ ఏడాది పితృపక్షం సందర్భంగా దాదాపు 8 జతల ప్యాసింజర్ రైళ్లు ఈ ఘాట్​ స్టేషన్​లో ఆగుతాయని ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే పేర్కొంది. ఈ స్టేషన్​కు టికెట్ కౌంటర్ కూడా ఉండదు. పిండ ప్రదానాలను చేయడానికి వచ్చే వారు గయ స్టేషన్​కు టికెట్ తీసుకుంటారు. మార్గం మధ్యలో ఘాట్ స్టేషన్ వద్ద దిగి పున్​పున్ నదిలో పిండదానం చేసి తిరిగి అదే టికెట్​పై గయకు బయలుదేరి వెళ్తారు.

15Days Railway Station in Bihar
స్టేషన్ దగ్గర బలగాలు (ETV Bharat)

ఏడాదిలో కేవలం 15 రోజులు మాత్రమే కార్యకలాపాలు నిర్వహించే ఈ స్టేషన్​లో సరైన సౌకర్యాలు కూడా ఉండవని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని అంటున్నారు. హైమాస్ట్ లైట్లు, రైల్వే పోలీసు బలగాలు, తాగునీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసినట్లు స్థానిక ఉపాధ్యాయుడు శివపూజన్ కుమార్ తెలిపారు. కానీ ఇతర స్టేషన్లతో పోలిస్తే మాత్రం ఆ సౌకర్యాలు తక్కువే అని అన్నారు. అయితే ఇది ప్రధాన స్టేషన్​కు దూరంగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా వాడుక ఉండదని మరో స్థానిక నివాసి అమర్​దీప్ కుమార్ తెలిపారు. స్టేషన్​లో ఏర్పాట్లు అంతగా బాగోలేవని పిండప్రదానం చేయడానికి వచ్చిన భక్తురాలు విభా శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. అయితే నది వద్ద మాత్రం ఏర్పాట్లు బాగానే ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రాంగణంలో బస చేయడానికి, వాహనాల పార్కింగ్​కు సౌకర్యాలు బాగానే ఉన్నాయని చెప్పారు.

15Days Railway Station in Bihar
అనుగ్రహ నారాయణ్ రోడ్ ఘాట్​ స్టేషన్ (ETV Bharat)

