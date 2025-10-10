ETV Bharat / bharat

సూపర్ ఫీచర్లతో 'బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్'- ట్రాఫిక్ పోలీసులకు హైటెక్ పవర్స్- ఏయే ఫీచర్లు ఉన్నాయి? ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఈ బైక్‌తో ట్రాఫిక్ పోలీసులకు హైటెక్ పవర్స్- అధునాతన ఫీచర్లతో 'బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్'

TRAFFIC INFRATECH EXPO
బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 4:19 PM IST

4 Min Read
Tech Enabled Bike Interceptor : ట్రాఫిక్ పోలీసులను సూపర్ పోలీసులుగా మార్చే టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. రోడ్లపై వాహనాల రద్దీని పర్యవేక్షించేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రస్తుతం ఫోర్ వీలర్లు, టూ వీలర్లను వినియోగిస్తున్నారు. ఫోర్ వీలర్లలో కెమెరాలు, డేటా నిల్వ వ్యవస్థలు, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC) సర్వర్ నుంచి వాహనదారుడికి ఛాలాన్ జారీ చేసే టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లన్నీ ట్రాఫిక్ పోలీసుల బైక్ ఇంటర్‌‌సెప్టర్‌లలోనూ ఉంటే భలే ఉంటుంది కదూ! ఈ అద్భుత సాంకేతికతల మేళవింపుగా అధునాతన 'బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్' మార్కెట్‌లోకి వచ్చింది. దీన్ని ఎక్కడ ప్రదర్శించారు? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ? దీనిలో ఉన్న ఫీచర్లు ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సాధారణ బైక్‌లకు టెక్నాలజీ సొబగు
న్యూదిల్లీలోని 'భారత్ మండపం' వేదికగా జరిగిన 'ట్రాఫిక్ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ ఎక్స్‌పో-2025' అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంది. ఇది అక్టోబరు 7 నుంచి 9 వరకు జరిగింది. ఇందులో ఎన్నో వాహన, సాఫ్ట్‌వేర్, టెక్, హార్డ్‌వేర్ కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి. మనదేశంలోని ట్రాఫిక్ సంబంధిత మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేసేందుకు దోహదపడే ఎన్నో సాంకేతికతలను చూసి వీక్షకులు సంభ్రమాశ్చర్యాలను వ్యక్తం చేశారు. ఈ కోవలోకే వస్తుంది 'బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్'. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న సాధారణ బైక్‌లలో ఈ సరికొత్త ఇంటర్‌సెప్టర్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల దాకా ఖర్చవుతుంది.

TRAFFIC INFRATECH EXPO
బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్ (ETV Bharat)

'బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్' ఫీచర్లు అదుర్స్

  • బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్‌లో హెచ్‌డీ కెమెరాలు అమర్చి ఉన్నాయి. అవసరాలకు అనుగుణంగా బైక్‌లో ఎటువైపు అయినా ఈ కెమెరాలను అమర్చుకోవచ్చు.
  • ట్రాఫిక్ పోలీసులు పెట్రోలింగ్ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు, ఈ కెమెరాలతో ట్రాఫిక్ రూల్స్‌ను ఉల్లంఘించే వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఫొటోలను తీయొచ్చు.
  • ఏదైనా ఒకచోట పార్క్ చేసి ఉంచినా, పరిసరాల్లోని వాహనాల కదలికలపై నిఘా పెట్టగలగడం బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్‌ ప్రత్యేకత.
  • ఈ బైక్‌లోని కెమెరాలు తీసే ఫొటోలు, వీడియోలను నిల్వ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన డేటా నిల్వ వ్యవస్థ ఉంటుంది.
  • ట్రాఫిక్ రూల్స్‌ను ఉల్లంఘించే వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఫొటోను ఈ బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్ తీసి, దాన్ని నేరుగా ట్రాఫిక్ పోలీసుల కంట్రోల్ రూమ్‌కు పంపుతుంది.
  • ట్రాఫిక్ రూల్స్‌ను ఉల్లంఘించే వారికి ఈ బైక్ నుంచి వెంటనే చలాన్‌‌ను సైతం జారీ చేయొచ్చు. ఇందుకోసం బైక్ పైనుంచే నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC) సర్వర్‌కు ట్రాఫిక్ పోలీసు కనెక్ట్ కావచ్చు.
  • బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్‌ నుంచి జారీ చేసిన చలాన్ వివరాలతో వాహనదారుడి ఫోన్‌కు మెసేజ్ వెళ్తుంది.
  • ఈ బైక్‌లో రాడార్ వ్యవస్థ కూడా ఉంది. దీని నుంచి రేడియో తరంగాలు రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇవి సమీపంలోని వాహనాలను తాకి వెనక్కి తిరిగొస్తుంటాయి. తద్వారా సగటున 200 మీటర్ల నుంచి 700 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న అన్ని వాహనాల వేగానికి సంబంధించిన సమాచారం రాడార్ వ్యవస్థ‌ స్క్రీన్‌పై డిస్‌ప్లే అవుతుంది. దీన్ని చూసి అతివేగంతో వెళ్తున్న వాహనాలను గుర్తించి అడ్డుకోవచ్చు.
  • పెట్రోలింగ్ డ్యూటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారి ఫోన్‌ను ఛార్జ్ చేయడానికి ఈ బైక్‌‌లో ఒక ప్రత్యేక బ్యాటరీ సైతం ఉంది.
  • మన దేశంలో భారీ వాహన రద్దీ ఉండే మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులకు ఉపయోగకరంగా, సౌకర్యవంతంగా, సాంకేతిక మేళవింపుతో ఉండేలా బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్‌లను డిజైన్ చేశారు.

ట్రాఫిక్ ఉల్లం'ఘనుల'కు ఎక్కడికక్కడ, ఎప్పటికప్పుడు చెక్
''రోడ్లను సురక్షితంగా ఉంచడమే మా లక్ష్యం. ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటిస్తేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అందుకే ఈ బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్‌ను అభివృద్ధి చేశాం. దిల్లీ, దేశంలోని ఇతర మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువ. ప్రజలు తొందరపాటుతో తరచుగా ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారిని ఎక్కడికక్కడ, ఎప్పటికప్పుడు పట్టేసే టెక్నాలజీ 'బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్' ‌లో ఉంది'' అని బైక్ ఇంటర్‌సెప్టర్ టెక్నాలజీని ప్రదర్శించిన కంపెనీకి చెందిన అధికారి శివ కార్తికేయ తెలిపారు.

'మల్టీ లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో టెక్నాలజీ' సైతం రెడీ
టోల్ ప్లాజాల వద్ద నిత్యం వాహనాల రద్దీని మనం చూస్తుంటాం. టోల్‌ను చెల్లించడానికి వాహనాలన్నీ అక్కడ ఆగుతుంటాయి. టోల్ ప్రీపేమెంట్ చేసిన వాహనదారులకూ ప్రస్తుతం ఈవిధమైన పడిగాపులు తప్పడం లేదు. ఈ కోవకు చెందిన వాహనాలు గంటకు 100-120 కిలోమీటర్ల వేగంతో టోల్ ప్లాజా మార్గంలో దూసుకెళ్లినా క్షణాల వ్యవధిలో వాహన లైసెన్స్ ప్లేట్‌ను రీడ్ చేసి, వాహనదారుడి ఖాతా నుంచి టోల్‌ను వసూలు చేసుకోగల 'మల్టీ లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో టెక్నాలజీ'ని రూపొందించారు. దీన్ని 'ట్రాఫిక్ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ ఎక్స్‌పో-2025'లో ప్రదర్శించారు. ఈ సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తే, టోల్ ప్రీపేమెంట్ చేసిన వాహనదారులకు రాకపోకల వేళ విలువైన సమయం ఆదా అవుతుంది.

ట్రాఫిక్ టెక్ డెవలపర్‌‌లు, వినియోగదారులు ఒకే వేదికపైకి
''ట్రాఫిక్ పోలీసులకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను అందించడం, రోడ్లను సురక్షితంగా మార్చడమే మా లక్ష్యం. అందుకే మేం ప్రతి సంవత్సరం ట్రాఫిక్ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ ఎక్స్‌పోను నిర్వహిస్తున్నాం. దీని ద్వారా మేం కొత్త ట్రాఫిక్ సాంకేతికతల డెవలపర్‌లను, వినియోగదారులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తున్నాం'' అని ట్రాఫిక్ ఇన్‌ఫ్రాటెక్ ఎక్స్‌పో నిర్వాహకురాలు మంగళ చంద్రన్ తెలిపారు.

