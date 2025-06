ETV Bharat / bharat

హనీమూన్ జంట మిస్సింగ్ కేసులో ట్విస్ట్​- భర్తను చంపించింది భార్యే! - HONEYMOON COUPLE MISSING CASE

Honeymoon Couple Missing Case ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 9, 2025 at 8:33 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 8:58 AM IST 2 Min Read

Honeymoon Couple Missing Case : మేఘాలయలో హనీమూన్ జంట మిస్సింగ్ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఇండోర్​కు చెందిన రాజా రఘువంశీని అతని భార్యే కిరాయి హంతకులతో హత్య చేయించందని పోలీసులు తెలిపారు. 'నిందితురాలు సోనమ్​ ఉత్తరప్రదేశ్​లోని ఘాజీపూర్​లో పోలీసుల ముందు లొంగిపోయింది. రఘువంశీని హత్య చేసిన ముగ్గురు కిరాయి హంతకులను అరెస్ట్ చేశాం. ఇతర నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పోలీసుల అదుపులో ఉన్న నిందితులు- సోనమ్​ స్వయంగా తన భర్తను హత్య చేయడానికి తమను నియమించుకుందని తెలిపారు' అని మేఘాలయ డీజీపి ఐ నోంగ్​రాంగ్ సోమవారం​ వెల్లడించారు. పోలీసులను అభినందించిన సీఎం

ఈ కేసును ఛేదించిన పోలీసులను ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్​ కె సంగ్మా అభినందించారు.

Last Updated : June 9, 2025 at 8:58 AM IST