ETV Bharat / bharat

50ఏళ్ల వయస్సులో రహస్యంగా మహువా మొయిత్రా పెళ్లి! - MAHUA MOITRA MARRIAGE

Mahua Moitra ( Mahua Moitra Twitter )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 6, 2025 at 7:56 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 8:03 AM IST 1 Min Read

Mahua Moitra Marriage : పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన అధికార తృణముల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. పూరీ మాజీ ఎంపీ, బిజు జనతా దళ్‌ నేత పినాకీ మిశ్రాను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. వారిద్దరూ జర్మనీలో రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ఉన్న వాళ్ల ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం పినాకీ మిశ్రా వయసు 65 ఏళ్లుకాగా, మహువా మొయిత్రా వయసు 50 ఏళ్లు కావడం గమనార్హం. ఫైర్​ బ్రాండ్​

పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో మహువా మెయిత్రా ఒక ఫైర్​ బ్రాండ్​గా ఉన్నారు. ఆమె మొదట్లో కరీంపూర్‌ ఎమ్మెల్యేగా పని చేశారు. తరువాత 2019లో ఎంపీగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కృష్ణానగర్‌ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి 50వేల పైచిలుకు ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. ఇక పినాకీ మిశ్రా 1996లో కాంగ్రెస్‌ తరఫున పూరీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా మొదటిసారి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత ఆయన బిజూ జనతాదళ్‌ పార్టీలో చేరారు. మొత్తం నాలుగు సార్లు ఆయన ఎంపీగా గెలిచారు. పినాకీ మిశ్రా సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది కూడా. మరోవైపు మహువా మొయిత్రా, పినాకీ మిశ్ర జంటకు తృణమూల్‌ ఎంపీ సయోనీ ఘోష్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపుతూ సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్ట్‌ చేశారు.

Last Updated : June 6, 2025 at 8:03 AM IST