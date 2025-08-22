PM Modi Kolkata Visit : కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు ప్రజలకు చేరాలంటే బంగాల్లో బీజేపీ సర్కార్ రావాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. బిహార్ పర్యటన ముగిసిన అనంతరం కోల్కతా వెళ్లిన మోదీ, 5 వేల 200 కోట్ల రూపాయల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనంతరం సభలో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ, బంగాల్ అభివృద్ధికి అధికార టీఎంసీ ప్రధాన శత్రువు అని ఆరోపించారు. ఎన్డీయే సర్కార్ వృద్ధి ప్రణాళికను అడ్డుకోవడమే టీఎంసీ ఏకైక లక్ష్యమని ఆక్షేపించారు. చొరబాట్లు కారణంగా బంగాల్ జనాభా పెరిగిపోతుందన్నారు. బుజ్జగింపు రాజకీయాల కోసం టీఎంసీ, కాంగ్రెస్ వంటి పార్టీలు చొరబాట్లుకు మద్దతిచ్చాయని ప్రధాని మండిపడ్డారు. చొరబాటుదారులను అడ్డుకోవాలంటే టీఎంసీని గద్దె దించాలన్నారు.
"నియామకాల కుంభకోణం కారణంగా యువత భవిష్యత్తు నాశనమైంది. మహిళలపై అత్యాచారాలు పెరిగిపోయాయి. నేరాలు, అవినీతి టీఎంసీ సర్కార్కు గుర్తింపుగా మారాయి. టీఎంసీ అధికారంలో ఉన్నంతవరకు బెంగాల్లో అభివృద్ధి జరగదు. టీఎంసీని అధికారం నుంచి తొలగించినప్పుడు నిజమైన మార్పు వస్తుంది. నేరస్థులు అవినీతిపరులు అధికారంలో కాదు, జైలులో ఉండాలి."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
