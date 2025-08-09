Tiger Raksha Bandhan in Madhya Pradesh : రక్షాబంధన్ పండుగ అనేది సోదర-సోదరీమణుల ప్రేమకు ప్రతిరూపం. ఈ పర్వదినాన సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కడతారు. అందుకు ప్రతిగా సోదరులు తమ సోదరీమణులను బహుమతులు ఇస్తారు. అలాగే సోదరీమణులను రక్షిస్తామని హామీ ఇస్తారు. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ చుట్టు పక్కల ఉన్న గ్రామాలలో 'టైగర్ రక్షాబంధన్' జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో అసలేంటి ఈ 'టైగర్ రక్షాబంధన్'? దీన్ని ఎలా జరుపుకుంటారు? అందుకు గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పులుల ముసుగులు ధరించి రాఖీ పండగ
'టైగర్ రక్షాబంధన్'లో అటవీ శాఖకు చెందిన ఉద్యోగులు, స్వచ్ఛంద సేవకులు, సామాజిక సేవా సంస్థలకు చెందిన ప్రజలు పులి ముసుగులు ధరించి శివానీ జిల్లాలోని పెంచ్ టైగర్వ్ సమీపంలోని గ్రామాలకు చేరుకుంటారు. వారు అక్కడి ప్రజలకు రాఖీ కడతారు. ఈ క్రమంలో పర్యావరణాన్ని, పులులతో సహా ఇతర వన్యప్రాణులను రక్షించడానికి స్థానికుల నుంచి హామీ తీసుకుంటారు.
'అందుకే పులి ముసుగుతో రాఖీలు'
పులుల రక్షణ కోసం తాము ఈ ఏడాది దాదాపు 15 వేల రాఖీలు, 15 వేల టైగర్ మాస్క్లను తీసుకొచ్చామని పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రజనీశ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉద్యోగులు పులి ముసుగు ధరించి గ్రామస్థులకు ఈ రాఖీలను కడతారని చెప్పారు. "దీని ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ఒక సోదరి తన సోదరుడి చేతికి రాఖీ కడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు రక్షణగా ఉంటానని సోదరుడు హామీ ఇస్తాడు. అదే విధంగా పులి ముసుగు ధరించి రాఖీ కట్టడం ద్వారా గ్రామస్థుల నుంచి మూగజీవాలు వాగ్దానం తీసుకున్నట్లవుతుంది. పులుల రక్షణ కోసం అనేక చర్యలు తీసుకోవాలి. వీటిలో గ్రామస్థులకు అవగాహన కల్పించడం, అడవి జంతువుల గురించి వారికి తెలియజేయడం వంటివి ఉన్నాయి. పులి సంచరించే ప్రాంతంలోకి మనుషులు వెళ్లినప్పుడు వారిపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ప్రజలు, పులుల మధ్య ప్రేమను పెంచడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. తద్వారా పులుల వేటను తగ్గించవచ్చు. దీంతో పులుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. నాలుగైదేళ్లు ఎవరికైనా రాఖీ కట్టినప్పుడు వారిద్దరి హృదయాలలో ఒకరిపై ఒకరు గౌరవం, రక్షణ భావన కలుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనుషులు, పులులకు మధ్య ప్రేమ పెరిగినప్పుడు మూగజీవాలకు రక్షణ ఉంటుంది" అని రజనీశ్ కుమార్ తెలిపారు.
రక్షాబంధన్ సందర్భంగా పులులను రక్షించడానికి రాఖీని గ్రామస్థులకు కడతారని అటవీ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ బబ్లు పటేల్ తెలిపారు. అప్పుడు ఈ పులులను కూడా రక్షించడానికి ప్రజలు కూడా ప్రతిజ్ఞ చేసినట్లవుతుందన్నారు. "మా గ్రామానికి వచ్చిన పులులకు ఎవరూ ఇబ్బంది కలిగించకపోతే అనవసరంగా అవి హాని చేయవు. పులులే మా జిల్లాకు గుర్తింపు. టైగర్ రక్షాబంధన్ జరుపుకునే ప్రక్రియ 2022 నుంచి శివానీ, ఛింద్వాడా జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్లోని దాదాపు 5 గ్రామాల్లో ప్రారంభమైంది. దీనిని ఇప్పుడు దాదాపు 130 గ్రామాల్లో జరుపుకుంటున్నారు. టైగర్ రక్షాబంధన్ జరుపుకోవడంతో పాటు స్వీట్లు పంపిణీ చేసుకుంటున్నారు" అని బబ్లు పటేల్ పేర్కొన్నారు.
ఎన్ని పులులు ఉన్నాయంటే?
పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ గిరిజన గ్రామాలు ఉన్నాయి. 2022 నాటి లెక్కల ప్రకారం పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్లో 123 పులులు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత అవి పిల్లల్ని కన్నాయి. కానీ వాటి సంఖ్య ఇప్పటివరకు అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్లో 150 కంటే ఎక్కువ పులులు ఉన్నాయని అంచనా. టైగర్ రిజర్వ్ చుట్టూ ఉన్న ఛింద్వాడా, శివానీ జిల్లాల్లోని 130 గ్రామాలలో ఎక్కువగా గిరిజనులు నివసిస్తున్నారు.
60 ఏళ్ల క్రితం ఎడబాటు- రక్షాబంధన్ వేళ కలిసిన అన్నాచెల్లెలు- సినిమాను మించిన మలుపులతో రియల్ స్టోరీ
ఆ గ్రామంలో సోదరులకు కాదు భర్తలకు మాత్రమే రాఖీ కడతారు- ఎందుకో తెలుసా?