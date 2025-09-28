ETV Bharat / bharat

వ్యక్తి గుండెలో మూడు సూదులు- ఏడాది పాటు అలానే- చివరికి ఏమైందంటే?

29ఏళ్ల వ్యక్తి గుండెలో మూడు సూదులు- 8గంటల పాటు శ్రమించిన వైద్యులు

Three Needles In Heart
Three Needles In Heart (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Three Needles In Heart : ఛాతీలో తీవ్రమైన నొప్పి కారణంగా ఓ వ్యక్తి ఆస్పత్రికి వచ్చారు. అతడికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ వ్యక్తి గుండెలో ఏకంగా వివిధ సైజులో మూడు సూదులు ఉన్నాయి. ఆశ్చరకమైన విషయం ఏంటంటే ఏడాది కాలంగా ఆ వ్యక్తి గుండెలో ఆ సూదులు ఉన్నాయి. చివరికి వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స చేసి ఆ సూదులను బయటకు తీసి వ్యక్తి ప్రాణాలను కాపాడారు. ఈ సంఘటన మధ్యప్రదేశ్​లోని జరిగింది.

ఇందౌర్​లోని ఎంజీఎం మెడికల్ కాలేజ్​ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రికి ఇటీవల 29 ఏళ్ల వ్యక్తి వచ్చారు. ఛాత ఎడమవైపు తీవ్ర నొప్పిగా ఉందని చెప్పారు. దీంతో ఆస్పత్రి సిబ్బంది వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. రోగికి 2డీ ఎకోకార్డియోగ్రఫీ చేయగా హృదయంలోని ఎడమ జఠరికలో ఇదో వస్తువులు ఇరుక్కున్నట్లు గుర్తించారు. తర్వాత సీటీ స్కాన్ చేయగా, గుండె మధ్యభాగంలో ఉన్న మిడియాస్టినమ్ ప్రాంతం, ఎడమ ఊపిరితిత్తులను కప్పి ఉంటే పొర ప్లూరా దగ్గర పదునైన వస్తువు ఇరుక్కున్నట్లు గుర్తించారు. గుండె అత్యంత సున్నితమైన భాగంలో సూదులు ఉంటడం చూసి వైద్యులు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. మరింత పరిశీలించగా గుండెలో ఒకటి కాదు, మూడు సూదులు ఇరుక్కున్నాయని వైద్యులు గుర్తించారు. అయినా ఆ వ్యక్తి ఎలా జీవించాడని షాక్ అయ్యారు.

దీంతో గుండెలోకి సూదులు ఎలా ఇరుక్కుపోయానని వైద్యులు రోగిని ప్రశ్నించారు. దిల్లీలో నగదు లావాదేవీకి సంబంధించిన వివాదం సమయంలో ఓ వ్యక్తి దాడి చేశాడని చెప్పాడు. ఆ సమయంలో సూదులు ఛాతీ, మెడ, తలకు గుచ్చుకున్నాయని తెలిపారు. అయితే వాటిని అప్పుడే తొలగించారు కానీ ఛాతీ ఎడమవైపు నొప్పి మాత్రం వచ్చేదని పేర్కొన్నాడు. వెంటనే ఆ వ్యక్తికి సర్జరీ చేసి సూదులను బయటకు తీశారు.

Three Needles In Heart
సర్జరీ చేసి బయటకు తీసిన సూదులు (ETV Bharat)

8 గంటల పాటు సాగిన ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ
సుమారు 8 గంటలపాటు కొనసాగిన క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలో వైద్యులు 2.5, 1.5, 1 అంగుళం పొడవైన మూడు సూదులను విజయవంతంగా తొలగించారు. ప్రస్తుతం రోగికి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదని ఎంజీఎం మెడికల్ కాలేజ్ డీన్ డాక్టర్ అరవింద్ తెలిపారు. 'ఎంజీఎం ఆసుపత్రి, సూపర్ స్పెషాలిటీలకు ఎక్కువగా పేద రోగులు వస్తారు. వారు ఖరీదైన చికిత్స ఎక్కడా చేయించుకోలేరు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారి ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంటుంది. కానీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా, సరైన వైద్యం అందుతున్నందున అత్యంత క్లిష్టమైన కేసుల్నీ కాపాడే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఈ రోగికి జరిగిన సర్జరీ అందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ' అని అన్నారు.

మహిళకు రోబోటిక్ సర్జరీ
ఇటీవల ఓ మహిళ కడుపులో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అడ్రినల్ కణితిని తొలగించారు దిల్లీలోని సఫ్దర్​జంగ్ ఆస్పత్రి వైద్యులు. రోబోటిక్ సర్జరీ చేసి విజయవంతంగా ట్యూమర్​ను తీశారు. దాదాపు మూడు గంటలపాటు శ్రమించి ఆ కణితిని తొలిగించారు. ఈ ట్యూమర్ 18.2 x 13.5 సెం.మీల కొలతలు కలిగి ఉందని ఆస్పత్రి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సందీప్ బన్సల్ తెలిపారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అడ్రినల్ కణితి అని వెల్లడించారు. అది కూడా రోబోటిక్‌ సర్జరీ చేసి తొలగించారని పేర్కొన్నారు.

