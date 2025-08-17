Modi On Constitution : రాజ్యాంగాన్ని తలపై పెట్టుకుని నృత్యం చేసేవారు దానిని తుంగలో తొక్కారని, బీఆర్ అంబేడ్కర్ భావాలకు ద్రోహం చేశారని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. ఆదివారం దిల్లీలో రెండు జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్పై ఈ మేరకు విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వాలు సఫాయి చట్టం తీసుకొచ్చి వారిని బానిసలుగా చూశాయని అన్నారు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా పనికి హాజరు కాకపోతే పారిశుధ్య కార్మికులను ఒక నెల పాటు జైలుకు పంపే నిబంధన దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చట్టం 1957లో ఉందని ఆరోపించారు. అటువంటి అన్యాయపరమైన చట్టాలను తమ ప్రభుత్వమే రద్దు చేసిందని అని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " those who dance with the constitution on their heads, how they trampled on the constitution, how they betrayed the sentiments of baba saheb, today i am going to tell you that truth. in delhi, there was a dangerous law for the… pic.twitter.com/Cq4JknMTXC— ANI (@ANI) August 17, 2025
VIDEO | PM Narendra Modi (@narendramodi) inaugurates the Delhi section of UER-II and Dwarka Expressway from Rohini.— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/i5uWqplBFw
హరియాణాలో ప్రతి ఉద్యోగ నియామకం అవినీతి ప్రభావానికి లోనైందని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల కాలంలో హరియాణాలో డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా నియామకం పొందడం కష్టంగా ఉండేది. కానీ హరియాణానలో నయాబ్ సింగ్ సైనీ నాయకత్వంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పూర్తి పారదర్శకతతో లక్షలాది మంది యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
'ఈ రోడ్లతో ప్రయాణ సమయం మరింత తగ్గనుంది'
రూ. 11వేల కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వే, అర్బన్ ఎక్స్టెన్షన్ రోడ్తో, దేశ రాజధాని దిల్లీని అనుసంధానం చేయటం వల్ల ప్రయాణ సమయం మరింత తగ్గుతుందన్నారు. గత 11ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా రికార్డుస్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు చేపట్టినట్లు ప్రధాని తెలిపారు. ఎన్డీఏ పాలనలో సంస్కరణలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీ చట్టాన్ని సరళతరం చేయటంతోపాటు పన్నుల శ్లాబ్లను సవరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
"స్వాతంత్ర్య మహోత్సవాల మధ్య దేశ రాజధాని దిల్లీ, దేశంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. దిల్లీకి ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వే-అర్బన్ ఎక్స్టెన్షన్ రోడ్తో కనెక్టివిటీ లభించింది. దీనివల్ల దిల్లీ, గురుగ్రామ్ మొత్తం ఎన్సీఆర్ ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగనుంది. దీంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. పంద్రాగస్టున ఎర్రకోట నుంచి నేను దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆత్మనిర్బరత, దేశం ఆత్మవిశ్వాసంపై నమ్మకంతో మాట్లాడాను. నేటి భారత్ ఏం ఆలోచిస్తుంది, దాని కలలు ఏమిటి, సంకల్పం ఏమిటి అనే విషయాలను నేడు ప్రపంచమంతా చూస్తోంది. ప్రపంచం భారత్ను చూసినప్పుడు మొదటి దృష్టి దేశ రాజధానిపై పడుతుంది. అందుకే దిల్లీని అభివృద్ధికి మోడల్గా చేయాలి. అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత రాజధాని అని అనిపించాలి"
-- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " for us, reform means - the expansion of good governance. that is why we are continuously emphasising reform... next-generation reform is about to take place in gst. this diwali, the people of the country are set to receive a… pic.twitter.com/FJGEZyIgc1— ANI (@ANI) August 17, 2025
'యమునా నదిలో 16 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బురద తొలగింపు'
రేఖా గుప్తా నాయకత్వంలో దిల్లీలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి మోదీ హర్ష వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం యమునా నది శుభ్రపరిచే పనిలో నిరంతరం నిమగ్నమై ఉండటం తనకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ కాలంలో యమునా నది నుంచి 16 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బురదను తొలగించినట్లు తనకకు సమాచారం అందిందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, దిల్లీలో చాలా తక్కువ సమయంలోనే 650 దేవి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ప్రారంభించారని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో, ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు దాదాపు 2,000 సంఖ్యను అధిగమిస్తాయని వివరించారు. ఇది గ్రీన్ దిల్లీ - క్లీన్ దిల్లీ మంత్రాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " ....there was a time in haryana, during the congress governments, when it was difficult to get even a single appointment without spending money or using influence. but in haryana, the bjp government has given lakhs of youth… pic.twitter.com/fV6loCb0v2— ANI (@ANI) August 17, 2025
'చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, దేశ రాజధానిలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. గత ప్రభుత్వాలు దిల్లీని ఎలా నాశనం చేసి, ఇంత లోతైన గొయ్యిలోకి నెట్టాయో మనం చూడవచ్చు. మొదట ఆ గొయ్యిని నింపడానికి చాలా కృషి చేస్తాం. ఆ తర్వాతే పురోగతి కనిపిస్తుంది. దిల్లీలో మీరు ఎంచుకున్న ప్రభుత్వం కష్టపడి పనిచేస్తుందని, నగరం సమస్యల నుంచి త్వరలో బయటపడుతుందని నాకు నమ్మకం ఉంది' అని మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " those who dance with the constitution on their heads, how they trampled on the constitution, how they betrayed the sentiments of baba saheb, today i am going to tell you that truth. in delhi, there was a dangerous law for the… pic.twitter.com/Cq4JknMTXC— ANI (@ANI) August 17, 2025
స్వదేశీ ఉద్యమానికి ప్రధాని మోదీ పిలుపు - అమెరికా సుంకాల నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు
కొత్త పథకం: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు రూ.15వేలు ఇవ్వనున్న కేంద్రం - ఈ స్కీమ్కు అర్హులు వీరే!