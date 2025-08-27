Fixed Deposit Scam in HDFC Bank : హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో ఘరానా మోసం బయటపడింది. కస్టమర్లు చేసిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను వారి అనుమతి లేకుండానే విత్ డ్రా చేశారు బ్యాంక్ అధికారులు. ఇంకా వినియోగదారులకు తెలియకుండానే వారి ఖాతాల నుంచి రుణాలను తీసుకున్నారు. నకిలీ ఫిక్స్డి డిపాజిట్ పత్రాలు ఇచ్చి మోసానికి పాల్పడినట్లు బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటన జమ్ము కశ్మీర్లోని షోపియనా, పుల్వామా జిల్లాలోని వినియోగదారులకు జరిగింది. షోపియాన్ బ్రాంచ్కు చెందిన కొంతమంది ఖాతాదారులకు జూన్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల నుంచి విత్ డ్రా చేసినట్లు మెసేజ్లు వచ్చాయి. అంతకుముందు 2023లో పుల్వామా బ్రాంచ్ కస్టమర్లకు ఇలాంటి మెసెజ్లు వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు.
"నేను తీసుకున్న రూ.1.35 కోట్ల రుణాన్ని చెల్లించి బ్యాంక్ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ పొందాను. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత నా ఖాతాలో రూ. 1.35 కోట్ల రుణం బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లు చూపించింది. ఇది కేవలం నగదు మోసమే కాదు. బ్యాంక్పై మేము పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని కోల్పోవడమే. ఫిర్యాదు చేసి దాదాపు రెండు నెలలు అవుతున్నా బ్యాంక్ ఇప్పటికి పట్టించుకోవడం లేదు. విచారణ జరుగుతుందనే చెబుతున్నారు."
--అసిమ్ వాని, ఖాతాదారుడు
'నమ్మకాన్ని పొగొట్టారు'
"నా భార్య రూ.50 లక్షలు ఫిక్స్డి డిపాజిట్ చేసింది. అయితే, ఇందులో నుంచి రూ. 19 లక్షలు విత్ డ్రా చేసనట్లు చూసి షాక్ అయ్యాం. ఆమెకు మెసెజ్ రాగానే వెంటనే బ్యాంక్కు వెళ్లి తనిఖీ చేయగా, ఆమె అనుమతి లేకుండానే నగదు విత్డ్రా చేశారు. బ్యాంక్పై మేము పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని పొగొట్టారు." అని శౌఖత్ అహ్మద్ అనే బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
మరోవైపు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో ఆర్థిక మోసం, అనుమతి లేకుండా నగదు విత్ డ్రా చేశారనే ఆరోపణలపై జూన్ 23న కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. ఈ క్రమంలోనే బ్రాంచ్ అధికారుల సాయంతో దర్యాప్తు చేపట్టారు. బ్యాంక్లోని నగదు, ఎలక్ట్రానిక్ లెడ్జర్ మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తనిఖీ చేశారు. జూన్ 9న ఎనిమిది మంది కస్టమర్ల ఖాతాల్లోకి రూ.1.35 కోట్ల మొత్తాన్ని బ్యాంకు ఉద్యోగులు జమ చేసినట్లు పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఇందుకోసం వివిధ కస్టమర్ల నుంచి నకిలీ ఫిక్స్డి డిపాజిట్ రశీదులు, అనుమతి లేకుండానే నగదు విత్ డ్రా చేసినట్లు తేలింది. దీంతో బ్యాంక్పై పలు సెక్షన్ల కింది పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, ఈ ఘటనపై బ్యాంక్ విజిలెన్స్ దర్యాప్తు చేపట్టిందని, కస్టమర్ల ఫిర్యాదులు పరిశీలిస్తుందని హెచ్డీఎఫ్సీ తెలిపింది.