కస్టమర్​కు తెలియకుండానే లోన్లు, విత్​ డ్రాలు- HDFC బ్యాంక్​లో మోసం! - FIXED DEPOSIT SCAM IN HDFC BANK

Published : August 27, 2025 at 8:50 PM IST

Fixed Deposit Scam in HDFC Bank : హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్​లో ఘరానా మోసం బయటపడింది. కస్టమర్లు చేసిన ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లను వారి అనుమతి లేకుండానే విత్​ డ్రా చేశారు బ్యాంక్ అధికారులు. ఇంకా వినియోగదారులకు తెలియకుండానే వారి ఖాతాల నుంచి రుణాలను తీసుకున్నారు. నకిలీ ఫిక్స్​డి డిపాజిట్​ పత్రాలు ఇచ్చి మోసానికి పాల్పడినట్లు బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటన జమ్ము కశ్మీర్​లోని షోపియనా, పుల్వామా జిల్లాలోని వినియోగదారులకు జరిగింది. షోపియాన్​ బ్రాంచ్​కు చెందిన కొంతమంది ఖాతాదారులకు జూన్​లో ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ల నుంచి విత్​ డ్రా చేసినట్లు మెసేజ్​లు వచ్చాయి. అంతకుముందు 2023లో పుల్వామా బ్రాంచ్​ కస్టమర్లకు ఇలాంటి మెసెజ్​లు వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు.

"నేను తీసుకున్న రూ.1.35 కోట్ల రుణాన్ని చెల్లించి బ్యాంక్ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్​ పొందాను. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత నా ఖాతాలో రూ. 1.35 కోట్ల రుణం బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్లు చూపించింది. ఇది కేవలం నగదు మోసమే కాదు. బ్యాంక్​పై మేము పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని కోల్పోవడమే. ఫిర్యాదు చేసి దాదాపు రెండు నెలలు అవుతున్నా బ్యాంక్​ ఇప్పటికి పట్టించుకోవడం లేదు. విచారణ జరుగుతుందనే చెబుతున్నారు."

--అసిమ్ వాని, ఖాతాదారుడు

'నమ్మకాన్ని పొగొట్టారు'
"నా భార్య రూ.50 లక్షలు ఫిక్స్​డి డిపాజిట్​ చేసింది. అయితే, ఇందులో నుంచి రూ. 19 లక్షలు విత్​ డ్రా చేసనట్లు చూసి షాక్​ అయ్యాం. ఆమెకు మెసెజ్ రాగానే వెంటనే బ్యాంక్​కు వెళ్లి తనిఖీ చేయగా, ఆమె అనుమతి లేకుండానే నగదు విత్​డ్రా చేశారు. బ్యాంక్​పై మేము పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని పొగొట్టారు." అని శౌఖత్​ అహ్మద్ అనే బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
మరోవైపు హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్​లో ఆర్థిక మోసం, అనుమతి లేకుండా నగదు విత్​ డ్రా చేశారనే ఆరోపణలపై జూన్​ 23న కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. ఈ క్రమంలోనే బ్రాంచ్​ అధికారుల సాయంతో దర్యాప్తు చేపట్టారు. బ్యాంక్​లోని నగదు, ఎలక్ట్రానిక్​ లెడ్జర్​ మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తనిఖీ చేశారు. జూన్ 9న ఎనిమిది మంది కస్టమర్ల ఖాతాల్లోకి రూ.1.35 కోట్ల మొత్తాన్ని బ్యాంకు ఉద్యోగులు జమ చేసినట్లు పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఇందుకోసం వివిధ కస్టమర్ల నుంచి నకిలీ ఫిక్స్​డి డిపాజిట్ రశీదులు, అనుమతి లేకుండానే నగదు విత్​ డ్రా చేసినట్లు తేలింది. దీంతో బ్యాంక్​పై పలు సెక్షన్ల కింది పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, ఈ ఘటనపై బ్యాంక్​ విజిలెన్స్​ దర్యాప్తు చేపట్టిందని, కస్టమర్ల ఫిర్యాదులు పరిశీలిస్తుందని హెచ్​డీఎఫ్​సీ తెలిపింది.

