పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యిందా? - ముందే మీ జర్నీ స్టార్ట్ చేయండిలా - మీ బంధం ఫుల్ స్ట్రాంగ్​ అయిపోద్ది! - Travel Before Marriage

Reasons for Couples Should to Travel Before Tying Marriage : అమ్మాయి, అబ్బాయి.. ఒకరినొకరు ఇష్టపడి వివాహం అనే సంప్రదాయంతో ఒక్కటయ్యే మధురమైన వేడుక.. పెళ్లి. ఇలా ఒక్కసారి దాంపత్య బంధంలోకి అడుగు పెట్టాక.. నిండు నూరేళ్లు ఒకరికొకరు తోడూనీడగా ఉంటూ కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకోవాలి. కానీ, నేటి కాలపు జంటలకు నచ్చనప్పుడు విడిపోయే బంధంగా మారిపోయింది వివాహం. రోజులు గడిచేకొద్దీ.. ఒకరి అభిప్రాయాలు, అలవాట్లు మరొకరికి నచ్చకపోవడం, భాగస్వామి బోర్ కొట్టి వాని సాన్నిహిత్యాన్ని ఆస్వాదించలేకపోవడం.. ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల ఎన్నో జంటలు మధ్యలోనే విడిపోతున్నాయి. కాబట్టి, వివాహం(Marriage) తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే.. పెళ్లికి ముందే ఇద్దరూ ఏకాంతంగా కలిసి పర్యాటక ప్రాంతాలు లేదా ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శించడం మంచిది అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకు గల కారణాలను వివరిస్తున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అవగాహన : పెళ్లికి ముందు అమ్మాయి, అబ్బాయి కలిసి ప్రయాణం చేయడం వల్ల ఒకరి గురించి మరొకరు లోతుగా అన్ని విషయాలూ అర్థం చేసుకోగలుగుతారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా భాగస్వామి ఎలాంటి వారు, వ్యక్తిత్వం ఏమిటి, తనను ఇబ్బంది పెట్టే అంశాలేంటి, సంతోషపరిచేవేంటి.. ఇలా అన్ని విషయాలపై ఓ క్లారిటీ వస్తుందని చెబుతున్నారు. జర్నీలో ఎక్కువ గంటలు, రోజులు కలిసి గడుపుతారు కాబట్టి.. సవివరంగా తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.

ఇష్టాయిష్టాలను అర్థం చేసుకుంటారు : వివాహానికి ముందు కాబోయే దంపతులు కలిసి జర్నీ చేయడం వల్ల మీ పార్ట్​నర్​కు నచ్చిన ఆహారం మొదలు.. వారి ఇష్టాఇష్టాలన్నీ అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా ఫ్రీ టైమ్​లో వారు ఎలా గడపడానికి ఇష్టపడతారో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.

పెళ్లికి ముందు - పార్ట్​నర్​తో ఈ పనులు చేయొద్దు!

మంచి సాన్నిహిత్యం : ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి జీవితాన్ని గడపాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వారు కలిసి జర్నీ చేస్తే.. ఎదుటి వారి కలలు, ఇబ్బందికరమైన క్షణాలు మొదలు.. ఎన్నో అంశాల గురించి ఒకరినొకరు పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా.. ఇది వివాహం ఆ తర్వాత ఎలాంటి పొరపచ్ఛాలూ రాకుండా ఉండడంలో సహాయపడుతుందని అంటారు. అంతేకాదు.. వారిని మరింత దగ్గర చేయడంలో కూడా హెల్ప్ చేస్తుందని, ఇద్దరి మధ్యా మంచి సాన్నిహిత్యం ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తెలుసుకోవచ్చు.. తేల్చు కోవచ్చు : పెళ్లి అనేది జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం. కాబట్టి, పెళ్లి చేసుకునే ముందు ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల పెళ్లికి ముందే పార్ట్​నర్స్ కలిసి కొద్ది రోజులు ప్రయాణించడం వల్ల ఒకరితో ఒకరు ఎంత సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతారో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఒకరితో ఒకరు సంతోషంగా ఉండగలరో లేదో అర్థం చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు

చూశారుగా.. పెళ్లికి ముందు దంపతులు కలిసి ప్రయాణించడం ద్వారా ఆ విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని, తద్వారా వివాహం తర్వాత జీవితంలో ఎలాంటి కలతలూ రాకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే పెద్దలు కూడా పెళ్లికి ముందు ఒకరి కుటుంబం గురించి మరొకరు పూర్తిగా తెలుసుకోవడం అవసరమని చెబుతున్నారు.

