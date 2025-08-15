Modi On Indus Water Treaty : దిల్లీలోని ఎర్రకోట వేదికగా దాయాది దేశం పాకిస్థాన్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. సింధూ జలాల ఒప్పందంపై మరో మాట లేదని తెలిపారు. నీరు, రక్తం కలిసి ప్రవహించవని మళ్లీ చెబుతున్నానన్నారు. సింధూ జలాలను భారత భూభాగానికి మళ్లించాలన్న ఆలోచనలో మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. పంద్రాగస్టు సందర్భంగా ఎర్రకోటపై వరుసగా 12వ సారి జాతీయ జండా ఎగురవేసిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ జాతినుద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో సింధూ జలాల ఒప్పందం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఆ జలాలపై సంపూర్ణ హక్కు భారత్, దేశ ప్రజలదే'
"నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాలకు సింధూ జలాలు తరలిస్తాం. సింధూ జలాలపై సంపూర్ణాధికారం భారత్ ది, దేశ రైతులది. సింధూ జలాల ఒప్పందం పునరుద్ధరణ ఎప్పటికీ జరగదు. దేశప్రయోజనాల దృష్ట్యా సింధూ జలాల ఒప్పందం అంగీకారం కాదు. ఇక ఎప్పటికీ సింధూ జలాలపై చర్చల ప్రసక్తే లేదు. సింధు నదీ జలాల్లో దేశ వాటాపై భారత్, దాని రైతులకే పూర్తి హక్కు ఉంది. సింధూ జల ఒప్పందం అన్యాయం, ఏకపక్షం. ఈ డీల్ భారతదేశంలో వ్యవసాయానికి అపారమైన హాని కలిగించింది. పహల్గాంలో ఉగ్రదాడి జరిగిన తర్వాత కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని కొనసాగించడం వ్యర్థం. రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించకూడదని భారత్ నిర్ణయించింది. భారతదేశంలో ప్రవహించే నదులు మన శత్రువుల పొలాలకు సాగునీరు ఇవ్వడానికి కుదరదు" అని మోదీ తెలిపారు.
VIDEO | Independence Day 2025: Prime Minister Narendra Modi says, " india has now decided, blood and water will not flow together. the people have come to realize that the indus waters treaty is unjust. water from the indus river system has been irrigating the lands of the enemy,… pic.twitter.com/EsAaG8zexy— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
'ఆ డీల్ వల్ల రైతులు నష్టపోయారు'
భారత్కు చెందిన జలాలను దేశం, దేశ ప్రజల కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తామని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. సింధూ జలాల ఒప్పందం వల్ల దేశ రైతులు దశాబ్దాలుగా ఊహించలేని నష్టాలను స్పష్టం చేశారు. భారతదేశం దశాబ్దాలుగా సింధూ నది జలాల ఒప్పందాన్ని సహించిందని పేర్కొన్నారు. ఇక తాము ఈ ఒప్పందాన్ని సహించబోమన్నారు. దేశ రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ ఒప్పందం ఆమోదయోగ్యం కాదని వెల్లడించారు.
పాక్ ప్రగల్భాలు
పహల్గాంలో అమాయక పర్యటకులపై ముష్కరులు జరిపిన దాడిలో 26 మంది మరణించారు. ఈ క్రమంలో పాక్, పీఓకేలోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరిట వైమానిక దాడులు చేసింది. ఈ క్రమంలో వందలాది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. అలాగే ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసింది. దీంతో సాగు నీటి కోసం దాయాది దేశం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతోంది. ఈ క్రమంలో పాక్ ప్రధాని సహా పలువురు నేతలు సింధూ నది జలాల ఒప్పందం గురించి భారత్ పై అనేకసార్లు అక్కసు వెళ్లగక్కారు.
బెదిరింపులకు దిగిన పాక్ ప్రధాని
ఇటీవలే ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ భారత్ను హెచ్చరించారు. సింధూ జలాల నుంచి న్యూదిల్లీ ఒక్క చుక్క నీరు తీసుకొన్నా సహించేది లేదని బెదిరింపులకు దిగారు. భారత్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని గుణపాఠం చెబుతామని ప్రగల్భాలు పలికారు. ఈ జలాలు పాక్ కు ప్రాణాధారమని వెల్లడించారు. వీటి విషయంలో రాజీ పడే పరిస్థితే లేదని తేల్చిచెప్పారు. అలాగే పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ మరో అడుగు ముందుకేసి అమెరికా వేదికగా అణు బెదిరింపులకు దిగారు. తమ దేశం ఇబ్బందుల్లో పడితే సగం ప్రపంచాన్ని తమతోపాటు తీసుకెళతామని హెచ్చరించారు. సింధూ నదిపై డ్యామ్ నిర్మిస్తే క్షిపణులతో పేల్చేస్తామని కూడా అక్కసు వెళ్లగక్కారు. సింధూ జలాల ఒప్పందంపై పాక్ వరుసగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట వేదికగా దాయాది దేశానికి షాక్ ఇచ్చారు. సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రసక్తే లేదన్నారు.