Time Bank Of India : 'బ్యాంక్' అనగానే మనకు డబ్బులే గుర్తుకొస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల క్రెడిట్, డెబిట్ సమాచారంతో నిండిన పాస్బుక్ కళ్లెదుట మెదులుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక వెరైటీ బ్యాంకు గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అక్కడ అస్సలు పైసలతో పనే ఉండదు. కేవలం సమయం (టైం)తోనే పని ఉంటుంది. క్రెడిట్, డెబిట్ లావాదేవీలు కూడా 'టైం' రూపంలోనే జరుగుతాయి. వినడానికి కొత్తగా ఉన్నా ఇదే నిజం. ఇంతకీ ఎందుకీ 'టైం బ్యాంక్'? ఇది ఎక్కడుంది? ఎలా పనిచేస్తుంది? దీనిలో ఎవరైనా ఖాతాను తెరవొచ్చా? 'ఈటీవీ భారత్' కథనం మీకోసం.
జపాన్ కాన్సెప్ట్తో 'టైమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా'
సమాజ సేవ కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించాలని భావించే వారు స్థానికంగా ఉండే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల్లో చేరుతుంటారు. ఆయా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో భాగమై ఆత్మ సంతృప్తిని పొందుతుంటారు. ఈ విధంగా సమాజ సేవకు, మానవ సేవకు సమయాన్ని కేటాయించేందుకు ముందుకొచ్చే మానవతావాదులను ప్రోత్సహించాలనే గొప్ప సంకల్పంతో ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో ఒక బ్యాంక్ ఏర్పాటైంది. దాదాపు 20 మందికిపైగా సమాజ సేవకులు కలిసి 'టైమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' (Time Bank of India)ను స్థాపించారు.
'టైం బ్యాంక్' అనే కాన్సెప్ట్ తొలుత 1973 సంవత్సరంలో జపాన్లో ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఓల్డ్ ఏజ్ హోంలలో ఉంటున్న వయో వృద్ధులకు సేవ చేయడానికి సమయాన్ని కేటాయించగలిగే వారు జపాన్లోని టైం బ్యాంక్లలో చేరేవారు. తదుపరి కాలంలో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇతర దేశాలకూ వ్యాపించింది. కొన్ని దేశాల్లోనైతే టైం బ్యాంకులకు ప్రభుత్వాలు ఏటా నిధులను కేటాయిస్తుంటాయి. తద్వారా సమాజ సేవ దిశగా వాటికి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తాయి.
'టైమ్ బ్యాంక్'లో ఖాతా తెరవడం ఎలా?
ప్రస్తుతం 'టైమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా'లో 7వేల మందికిపైగా భారతీయులు ఖాతాదారులుగా ఉన్నారు. సేవా భావంతో ఒకరికి ఒకరు ఎంతో కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకునేందుకు రెడీగా ఉండేవారే ఇందులో ఖాతాను తెరవాలి. ఆసక్తి కలిగిన వారు తొలుత 'టైం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
ఈ క్రమంలో ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు వివరాలను సమర్పించాలి. ఆధార్ కార్డుకు బదులుగా ఏదైనా ఇతర అడ్రస్ ప్రూఫ్ను సమర్పించొచ్చు. తదుపరిగా ఈ వివరాలను బ్యాంకు నిర్వాహకులు వేరిఫై చేసి, 'నో యువర్ కస్టమర్' (KYC) ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. ఇదంతా జరిగాక టైం బ్యాంక్ ఖాతా మంజూరు అవుతుంది. ఈ అకౌంటును తెరవడానికి మనం ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారానే యూపీలోని కాన్పూర్లో ఎంతోమంది టైం బ్యాంకులో ఖాతాలు తెరిచారు.
'టైమ్ బ్యాంక్' ఎలా పనిచేస్తుంది?
'టైమ్ బ్యాంక్'లో ఖాతాను తెరిచిన వారు తమ తీరిక సమయాల్లో సేవా కార్యక్రమాల కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించొచ్చు. ఈ బ్యాంకులో ఖాతా కలిగిన వయో వృద్ధులు, స్వచ్ఛంద సేవకులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులతో కలిసి సమాజ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనొచ్చు. వారికి తమవంతు సహాయాన్ని కూడా అందించొచ్చు. 'టైమ్ బ్యాంక్'లో ఖాతా కలిగిన వారు ఇతరులకు సేవ చేసేందుకు ఎంతైతే 'టైం'ను కేటాయిస్తారో, ఆ 'టై'’ను పాస్బుక్లో 'జమ' (క్రెడిట్) చేస్తారు.
ఉదాహరణకు ఒక ఖాతాదారుడు మరొక ఖాతాదారుడికి సేవ చేసేందుకు 2 గంటల సమయాన్ని కేటాయిస్తే, ఈ టైంను పాస్బుక్లోని జమ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ చేస్తారు. 'టైమ్ బ్యాంక్'లో ఖాతా కలిగిన ఓ వ్యక్తి, మరొక ఖాతాదారుడి నుంచి కొన్ని గంటల సేవను పొందితే ఆ టైం (గంటలు) సమాచారాన్ని పాస్బుక్లోని 'ఖర్చు' (డెబిట్) సెక్షన్లోకి చేరుస్తారు. ఈవిధంగా 'టైం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా'లోని ఖాతాదారులు క్రెడిట్, డెబిట్ లావాదేవీలు చేస్తుంటారు. ఈ వివరాలను ఖాతాదారులు ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల సమాజ సేవకు ఎంత సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నాం అనే దానిపై వారికి స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉంటుంది.
కేవైసీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి!
"టైం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎవరైనా చేరొచ్చు. అయితే ప్రతీ ఖాతాదారుడు తప్పకుండా కేవైసీ చేయించుకోవాలి. మా కాన్పూర్లో చాలామంది ఇందులో చేరారు. నేనొక రిటైర్డ్ బ్యాంకు ఉద్యోగిని. సమాజ సేవ చేయాలనే కోరికతో ఇందులో చేరాను. యాక్టివ్గా సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగం అవుతున్నాను" అని ఓపీ కనోజియా ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న టైం బ్యాంక్
"టైం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా వేగంగా మనదేశంలో విస్తరిస్తోంది. ప్రస్తుతం 7వేల మందికిపైగా భారతీయులు ఇందులో ఖాతాలను తెరిచారు. వీరంతా దేశంలోని వివిధ నగరాలకు చెందినవారు. నేను కాన్పూర్ వాస్తవ్యుడిని. మా నగరంలో జరిగే సేవా కార్యక్రమాలకు నేను సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నాను. యువతతో పాటు ఎంతోమంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కూడా ఇందులో భాగం అవుతున్నారు" అని మహేశ్ కుమార్ చెప్పారు.
