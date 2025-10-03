ETV Bharat / bharat

కమింగ్ సూన్ : భారత్​కు మరిన్ని S- 400 వ్యవస్థలు- పుతిన్ పర్యటనే కీలకం!

ఇంకొన్ని S- 400 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేసే యోచనలో భారత్!

S 400 MISSILE
S 400 MISSILE (India S 400 Air Defence Systems (ANI))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 10:15 PM IST

S 400 MISSILE : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో S-400 వైమానిక రక్షణ క్షిపణి వ్యవస్థలు బాగా పనిచేసినందున, రష్యా నుంచి భారత్ మరిన్ని S- 400 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేసిన యోచనలో ఉంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా ఈ ఆయుధ వ్యవస్థ అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేసినందున ఈ విషయాన్ని భారత్​ పరిశీలిస్తోందని రక్షణ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఈ డిసెంబర్‌లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత్‌లో పర్యటించే సందర్భంగా చర్చల్లో ఈ కొనుగోలు ప్రతిపాదన కీలక అంశంగా ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. 2018 అక్టోబర్‌లో భారత్, రష్యాతో 5 బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందం కుదుర్చుకుని 5 ఎస్-400 గగన రక్షణ క్షిపణి వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేసింది. అమెరికా ఈ ఒప్పందం కారణంగా కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీస్ శాంక్షన్స్ యాక్ట్ (CAATSA) కింద ఆంక్షలు విధించవచ్చని హెచ్చరించినప్పటికీ ఈ ఒప్పందం కొనసాగింది.

ప్రస్తుతం మూడు స్క్వాడ్రన్‌లు భారత్‌కు సరఫరా అయ్యాయి. శుక్రవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఎపీ సింగ్‌ను మరిన్ని ఎస్-400 వ్యవస్థల కొనుగోలు గురించి ఆయన్ను ప్రశ్నించగా, ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. "ఈ వ్యవస్థ చాలా బాగా పనిచేసింది. మరిన్ని ఇలాంటి వ్యవస్థల అవసరం ఉంది. ఎన్ని కొనాలనే అంశానికి ఎలాంటి పరిమితి లేదు. అయితే, మరిన్ని కొనుగోలు చేయాలనే ప్రణాళికల గురించి అనే వివరాలపై నేను మాట్లాడటం లేదు" అని ఏపీ సింగ్ అన్నారు.

నాలుగో స్క్వాడ్రన్ కమింగ్
2018లో జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారం, ఐదు S-400 స్క్వాడ్రన్‌లలో మరో రెండు స్క్వాడ్రన్‌ల డెలివరీ కోసం భారత్ కూడా వేచి ఉంది. మొదటి మూడు స్క్వాడ్రన్‌లను ఇప్పటికే స్వీకరించింది. కార్యాచరణలో మోహరించింది. నాలుగో స్క్వాడ్రన్ డెలివరీకి ముందు, రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది. దీంతో భారత్ కోసం ఉద్దేశించిన వ్యవస్థలు బహుశా యుద్ధంలో ఉపయోగించి ఉండవచ్చు. రష్యా ఇప్పుడు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో మిగిలిన రెండు వ్యవస్థలను డెలివరీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

