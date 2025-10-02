ETV Bharat / bharat

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

ఆ చారిత్రక ఆలయంలో మహిళ రూపంలో గణపయ్య- నరసింహుడు సైతం మహిళ రూపంలోనే

Female Ganesha Temple In Odisha
Female Ganesha Temple In Odisha (ETV Bharat)
Published : October 2, 2025 at 12:43 PM IST

Female Ganesha Temple In Odisha : ఆ ఆలయం చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే అక్కడ వినాయకుడు మహిళ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. సాధారణంగానైతే గణేశుడి వాహనం ఎలుక. కానీ 9వ శతాబ్దం నాటి ఈ మహిమాన్విత మందిరంలో గణపయ్య వాహనంగా గాడిద ఉంది. భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే 64 శక్తివంతమైన యోగినులకు నెలవుగా 'చౌసట్ యోగినీ మందిరం' విరాజిల్లుతోంది. ఈ ఆలయంలోని యోగినుల విశేషాలతో పాటు మహిళ రూపంలోని వినాయకుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.

9వ శతాబ్దంలో నిర్మాణం
చౌసట్ యోగినీ మందిరాన్ని చూసేందుకు మనం ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ నగర శివార్లలోని హీరాపూర్ గ్రామానికి వెళ్లాలి. 7వ, 8వ,9వ శతాబ్దాలలో ఒడిశాను భౌమ రాజవంశం పరిపాలించింది. ఈ వంశానికి చెందిన రాజు శాంతికర్ 9వ శతాబ్దంలో చౌసట్ యోగినీ మందిరాన్ని నిర్మించాడు.ఈ రాజు భార్య పేరు హీరా దేవి. అందుకే ఈ యోగినీ ఆలయం ఉన్న గ్రామానికి హీరాపూర్ అని పేరు పెట్టారు. పూర్తిగా నల్ల పాలరాయితో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడం విశేషం. చౌసట్ యోగినీ మందిరంపై బెంగాల్ సల్తనత్‌కు చెందిన ముస్లిం జనరల్ కాలా పహార్ దాడి చేశాడని అంటారు. అతడి దాడిలో ఆలయంలోని కొన్ని దేవతా విగ్రహాలు ధ్వంసమయ్యాయని చెబుతుంటారు. ఈ మందిరాన్ని భారత పురావస్తు సర్వే సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. ఈ చారిత్రక ఆలయం నిర్వహణ కోసం ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా అసెంబ్లీలో రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్‌ను ప్రకటించింది. కాగా, ఒడిశాలోని బలంగీర్ జిల్లా రాణిపూర్-ఝరియల్, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఖజురహో, మిటావోలి (మోరెనా)లలోనూ ప్రాచీన యోగిని ఆలయాలు ఉన్నాయి.

Female Ganesha Temple In Odisha
మహిళ రూపంలో గణపయ్య (ETV Bharat)

గణేశుడు, నరసింహుడు మహిల రూపంలోనే
రక్తబీజ్ అనే రాక్షసుడిని అంతం చేయడానికి దుర్గామాత 64 అవతారాలను ఎత్తారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అమ్మవారి ఆ 64 అవతారాలకు యోగినుల రూపాన్ని ఇచ్చి 'చౌసట్ యోగినీ మందిరాన్ని' నిర్మించారు. 'చౌసట్' అంటే 64 అని అర్థం. అయితే ఈ ఆలయంలో 46 మంది యోగినీలు ఉన్నారు. వారికి 64 వేర్వేరు పేర్లు ఉన్నాయి. వారు 64 వేర్వేరు వాహనాలపై ప్రయాణిస్తారు. అందరూ తీరొక్క కేశాలంకరణ శైలులను కలిగి ఉంటారు. విభిన్న రకాల ఆభరణాలను ధరిస్తారు. ఈ యోగినులలో ఒక యోగినిగా గణపయ్య దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడి భక్తులు ఆయనను భక్తితో 'గణేశి' అని పిలుస్తారు.ఈ యోగిని ఏనుగు తలతో ఉంటుంది. పురుష, మహిళ లక్షణాల సమాహారంగా ఈ ప్రతిమ కనిపిస్తుంది. విష్ణుమూర్తి అవతారమైన నరసింహుడిని కూడా ఇక్కడ మహిళ రూపంలోనే పూజిస్తారు. మహిళలు సర్వశక్తిమంతులు. వారి మాతృ ప్రేమ చాలా గొప్పది. మహిళలు ప్రేమభావానికి మారుపేరు. వారు చెడును నాశనం చేయగలరు. అందుకే చౌసట్ యోగినీ మందిరంలోని యోగినులు మహిళల శక్తులను ప్రదర్శిస్తారు.

Female Ganesha Temple In Odisha
చౌసట్ యోగినీ మందిరం (ETV Bharat)

ప్రధాన దేవతకు నైవేద్యంగా చేపలు
చౌసట్ యోగినీ మందిరం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది. దీని ప్రధాన దేవత మహామాయ దుర్గ. అమ్మవారు ఒక తామర పువ్వుపై ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఉంటారు. ఉదయం 4 గంటల నుంచి సంధ్యా హారతి వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది. ప్రతిరోజు వందలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఇక్కడ పూజలు, ధ్యానం చేస్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయని, కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వసిస్తారు. భక్తులు ప్రతి మంగళవారం. శనివారం ఈ ఆలయంలో కొబ్బరికాయలు కొట్టి, ధ్యానం చేస్తారు. యోగినులు అర్ధరాత్రి ఆలయంలో తిరుగుతారని భక్తులు నమ్ముతారు. ఆలయ ప్రధాన దేవత మహామాయ దుర్గకు నైవేద్యంగా చేపలు పెడతారు.జయ, విజయ అనే ద్వారపాలకులు ఈ ఆలయానికి కాపలా కాస్తున్నారు. ఆలయ ప్రవేశద్వారం వద్ద చండ, ముండ అనే ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నారు. ఆలయ ప్రవేశద్వారం వద్దనే శివుడి దేవతామూర్తి ఉంది. ఆయనను ఇక్కడ సంకటేశ్వరుడిగా పూజిస్తారు. ఈ ఆలయంలో దుర్గా పూజను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈసందర్భంగా అమ్మవారికి పదహారు పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనేక ప్రత్యేక ఆచారాలు కూడా జరుగుతాయి.

Female Ganesha Temple In Odisha
చౌసట్ మందిరంలో ఉన్న మోగినులు (ETV Bharat)

అమ్మవారు చేప నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తారు
సాయంత్రం కాగానే ఈ ఆలయాన్ని మూసివేస్తారని స్థానిక భక్తుడు జగన్నాథ్ మహాపాత్ర తెలిపారు. 'రాత్రివేళలో ఈ ఆలయంలో అనేక దైవిక శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇక్కడ అమ్మవారికి చేపను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. సాయంత్రం టైంలో ఒక కుండలో చేపను ఉంచుతారు. అనంతరం గుడిని మూసివేస్తారు. ఉదయం పూజారులు వెళ్లే సరికి ఆ కుండలో చేప ఉండదు. ఇక్కడి అమ్మవారు నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తారు' జగన్నాథ్ మహాపాత్ర చెప్పారు

Female Ganesha Temple In Odisha
చౌసట్ యోగినీ మందిరం (ETV Bharat)

పిల్లలకు చదువు రావాలంటే ఇక్కడ పూజలు చేయండి
పిల్లలు చదువుల్లో బాగా లేకుంటే, ఈ ఆలయానికి వచ్చి పూజ చేయాలని మరో స్థానికుడు రఘనాథ్ మెహపాత్ర తెలిపారు. తద్వారా వారికి చదువులపై శ్రద్ధ పెరుగుతుందని, మంచి ఫలితాలు వస్తాయని రఘునాథ్ పేర్కొన్నారు.

