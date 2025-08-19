Success Story Of Dairy Business : ఆ ఊరిలో జనాభా తక్కువ. కానీ గేదెలు చాలా ఎక్కువ. జనాభా 2500 మాత్రమే ఉండగా, 10వేలకుపైగా గేదెలు ఉన్నాయి. సగటున ఒక మనిషికి, నాలుగు చొప్పున గేదెలు ఉండటం గమనార్హం. గ్రామంలో 200 ఇళ్లు ఉండగా, ఒక్కో ఇంటిలో దాదాపు 20 గేదెలు ఉన్నాయి. క్షీర విప్లవంతో సిరులు పండిస్తున్న ఈ ఆదర్శ గ్రామం పేరు దివాన్ఖేడ్. స్వయం సమృద్ధికి మారుపేరుగా నిలుస్తున్న ఈ ఊరి నుంచి రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం 10వేల లీటర్ల పాలు సప్లై అవుతున్నాయి. ఈ ఆదాయంతో ఇక్కడి పాడి రైతులు సమీపంలోని నగరాల్లో ఇళ్లను, ఫ్లాట్లను కొని అద్దెకు ఇచ్చారు. ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం సాధించిన దివాన్ఖేడ్ గ్రామస్థుల విజయ ప్రస్థానంపై ఈటీవీ భారత్ కథనమిది.
ప్రతీ ఇంటి ఆవరణలోనూ గేదెలే!
మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లా దివాన్ఖేడ్ గ్రామానికి వెళితే మనుషుల కంటే గేదెలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ప్రతీ ఇంటి ఆవరణలోనూ షెడ్డు కింద గేదెలు కట్టేసి ఉంటాయి. చాలావరకు ఇళ్లలో 15 నుంచి 20, కొన్ని ఇళ్లలో 20 నుంచి 40, పలు ఇళ్లలో 40 నుంచి 50 గేదెలు ఉంటాయి. దివాన్ఖేడ్లోని 90 శాతం కుటుంబాలు గౌలి (యాదవ) సామాజిక వర్గానికి చెందినవే. వీరంతా గత మూడు, నాలుగు తరాలుగా పాడి పరిశ్రమలోనే ఉన్నాయి. ఈ ఊరిలోని ప్రతీ కుటుంబానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరు పాల వ్యాపారమే. మొత్తం 200 ఇళ్లు ఉండగా, రోజూ తెల్లవారుజామున ప్రతీ ఇంటి ఆవరణలో గేదెలను కడగడం, పాలు పితకడం వంటి సీన్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఉదయం, సాయంత్రం కలుపుకొని దివాన్ఖేడ్లో రోజుకు 10వేల లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. శీతాకాలం నుంచి వేసవి ప్రారంభం వరకు పాల ఉత్పత్తి క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం 7.30 గంటలకల్లా పాలను క్యాన్లలో నింపి, సమీపంలోని అమరావతి నగరానికి బైక్లు, స్కూటర్లపై తీసుకెళ్లడానికి రైతులు రెడీ అయిపోతారు. ఈ పాలను ప్రధానంగా సిటీలోని డెయిరీలు, హోటళ్లు, స్వీట్ షాపులకు సప్లై చేస్తారు. ఈవిధంగా సంపాదించిన డబ్బుతో గ్రామానికి చెందిన చాలామంది పాడి రైతులు అమరావతిలో ఇళ్లను, ఫ్లాట్లను కొనేశారు. అయితే వాటిని అద్దెకు ఇచ్చారు. తాము మాత్రం కుటుంబంతో సహా దివాన్ఖేడ్లోనే ఉంటూ పాడి పరిశ్రమను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
ఆర్థిక సవాళ్లను ఇలా అధిగమిస్తున్నారు
దివాన్ఖేడ్లోని పాడి రైతులకు అంతా బంగారు బాటే ఉందని మనం అనుకుంటే తప్పులో కాలేసినట్టే. కొన్ని సవాళ్లు కూడా వాళ్ల ఎదుట ఉన్నాయి. గేదెలకు వేసే దాణా ధర కిలోకు రూ.50 దాకా ఉంది. ఇక ఇదే సమయంలో లీటరు పాల ధర రూ.70 ఉంది. ఏటా వేసవి సీజన్లో గేదెలు తక్కువ పాలను ఇస్తుంటాయి. గర్భధారణ సమయంలోనూ గేదెలు పాలు ఇచ్చేది తక్కువే. వ్యాధుల బారినపడే గేదెలు కూడా నామమాత్రంగానే పాలు ఇస్తాయి. ఇలాంటప్పుడు దివాన్ఖేడ్లోని కొందరు పాడి రైతులకు ఆర్థికంగా గిట్టుబాటు కాదు. అందుకే వారు వ్యవసాయంపైనా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. చాలామంది పాడి రైతులకు ఊరి శివారులోనే వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి. అందులో వివిధ రకాల పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. పాడి వ్యాపారం గిట్టుబాటు కానీ సీజన్లలో, వ్యవసాయం నుంచి లభించే ఆదాయం వీరికి దన్నుగా నిలుస్తోంది.
ఆవు పేడ నుంచీ ఆదాయం
ఈ గ్రామంలో పెద్ద మొత్తంలో ఆవు పేడ ఉత్పత్తి అవుతుంది. గ్రామస్తులు దీన్ని తమ వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తారు. అమరావతి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల రైతులు వచ్చి దివాన్ఖేడ్లో ఆవు పేడను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఒక ట్రాక్టర్ ఆవుపేడను రూ. 2500కు అమ్ముతారు. అంటే ఆవు పేడ కూడా ఈ ఊరి ప్రజలకు ఆదాయాన్ని సంపాదించిపెడుతోంది. వీటికి అదనంగా అమరావతిలో కొన్న ఇళ్లు, ఫ్లాట్ల నుంచి పాడిరైతులకు ప్రతినెలా అద్దెల ఆదాయం అందుతూనే ఉంటుంది.
దివాన్ఖేడ్ రోజువారీ 'పాడి' ఆదాయం ఇదిగో
|ఉత్పత్తి
|ధర
|1000 లీటర్ల పాలు
|రూ.7 లక్షలు
|100 కిలోల వెన్న
|రూ.60 వేలు
|50 కిలోల నెయ్యి
|రూ.45 వేలు
|400 లీటర్ల పెరుగు
|రూ.28 వేలు
అమరావతిలో విద్యార్థుల చదువులు
దివాన్ఖేడ్ గ్రామంలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. దీంతో విద్యార్థులు ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత విద్య కోసం అమరావతి నగరానికి వెళ్తుంటారు. ఇంతకుముందు ఈ ఊరికి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్టాప్ ఉండేది. విద్యార్థులంతా అక్కడికి వెళ్లి అమరావతి బస్సులు ఎక్కాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. అమరావతికి వెళ్లే బస్సులు రోజూ ఉదయం 7, 11 గంటలకు, సాయంత్రం 6 గంటలకు దివాన్ఖేడ్ గ్రామంలోకి వస్తున్నాయి. విద్యార్థినులకు నెలవారీ బస్ పాస్ రూ.15కే ఇస్తున్నారు. అబ్బాయిలకు నెలవారీ బస్ పాస్ ఛార్జీ రూ.700.
పాడి పరిశ్రమే 200 కుటుంబాలకు జీవనాధారం!
"మా ఊరిలో మనుషుల కంటే గేదెలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆవులు, గొర్రెలు, మేకలు కూడా వందలాది సంఖ్యలో ఉన్నాయి. పాడి పరిశ్రమే మా ఊరిలోని 200 కుటుంబాలకు ప్రధాన జీవనాధారం. దానితోనే చాలామంది డబ్బు సంపాదించి, అమరావతి సిటీలో ఇళ్లను కొన్నారు. ఊరిలో చాలామందికి వ్యవసాయం కూడా ఉంది. పేడను విక్రయించడం ద్వారానూ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాం" అని దివాన్ఖేడ్ గ్రామానికి చెందిన పాడి రైతు దీపక్ కాలే పేర్కొన్నారు.
మూడు, నాలుగు తరాలుగా పాడి వ్యాపారంలోనే : ముఖేష్ ఖతాడే
"మా గ్రామస్థులు గత మూడు, నాలుగు తరాలుగా పాడి వ్యాపారంలోనే ఉన్నారు. దివాన్ఖేడ్ గ్రామంలో ఉత్పత్తి అయ్యే పాలన్నీ అమరావతి సిటీకే సప్లై అవుతాయి. మేం గతంలో సైకిళ్లకు పాల క్యాన్లను తగిలించుకొని అమరావతికి వెళ్లే వాళ్లం. ఇప్పుడు అదే పనిని బైక్లు, స్కూటర్ల ద్వారా చేస్తున్నాం. అమరావతిలోని ఇళ్లకు మేం పాలను సప్లై చేయడం తగ్గిపోయింది. కేవలం డెయిరీలు, హోటళ్లు, స్వీట్ షాపులకే పాలను అందిస్తున్నాం" అని దివాన్ఖేడ్ గ్రామానికి చెందిన పాడి రైతు ముఖేష్ ఖతాడే వివరించారు.
