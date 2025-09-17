ETV Bharat / bharat

'ది వింటేజ్​ వీల్స్'​- ఆయన ఇల్లే పాతకాలపు కార్​, బైక్​ల మ్యూజియం

250కి పైగా సంగీత వాయిద్య పరికరాలు సేకరణ- ఇంటినే పాతకాలపు వాహనాల సందర్శనాలయంగా మార్పు

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

The Vintage Wheels of Guwahati : ఆటోమొబైల్‌ రంగంలో ఇప్పటికే కాలక్రమేణా ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌తో నడిచే కాలం నుంచి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల వరకు అనేక మార్పులు జరిగాయి. కానీ, ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా పాత కాలం నాటి కార్లు, బైక్‌లతో మాత్రం కొంత మందికి విడదీయలేని అనుబంధం ఉంటుంది. అలాంటి వారే అసోంలోని గువాహటికి చెందిన ప్రసేన్‌జీత్‌ నారాయణ్‌ దేవ్‌. వృత్తిపరంగా తబలా వాద్యకారుడు అయిన ప్రసేన్‌జీత్‌, ప్రవృత్తి మాత్రం పాత తరం వాహనాల సేకరణ. వాటి మీద మక్కువతో ఎన్నో క్లాసిక్‌ వాహనాలను ఆయన సేకరించారు. తన ఇంటినే 'ది వింటేజ్​ వీల్స్​' అనే పేరుతో పాతకాలపు వాహనాల సందర్శనాలయంగా మలిచారు. ఇంతకీ ఆయన మ్యూజియంలో ఎలాంటి వాహనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ మ్యూజియంలోని 17 క్లాసిక్‌ వాహనాలు స్థానికులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వాటిలో 65 ఏళ్లనాటి విల్లీస్‌ జీపు, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్, ఎజ్డీ, వెస్పా తదితర కంపెనీల మోటారుసైకిళ్లు ఉన్నాయి. ఐదు గేర్లు ఉన్న మారుతీ 800, 1971 మోడల్​ ఎజ్డీ, 1994 నాటి బజాజ్ చేతక్​ స్కూటర్, 1991 మోడల్​ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​, 1985 నాటి యమహా ఆర్​ఎక్స్​ 100 బైక్​లు ఈ మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. ఇందులో 13 ద్విచక్ర వాహనాలు కాగా, 4 నాలుగు చక్రాల వాహనాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు పాతకాలం నాటి ఐదు సైకిళ్లు కూడా ఉన్నాయి.

The Vintage Wheels of Guwahati
మ్యూజియంలోని పాతకాలం నాటి కారు (ETV Bharat)
The Vintage Wheels of Guwahati
మ్యూజియంలోని పాతకాలం నాటి బైక్​ (ETV Bharat)

30 ఏళ్లుగా రాష్ట్రమంతా తిరిగి సేకరణ
కాగా, ఈ వాహనాలన్నింటినీ ఎప్పుడూ కండిషన్‌లో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ప్రసేన్‌జిత్‌. అయితే, పాత వాహనాలు కావడంతో విడిభాగాలు అంత సులభంగా దొరకవని, వాటిని సమకూర్చుకునేందుకు చాలా ఖర్చు చేస్తుంటానని ప్రసేన్‌జిత్‌ చెప్పారు. వాటిలో చాలావరకు ఆయన సొంతంగా కొనుగోలు చేయగా, కొన్నింటిని మాత్రం పలువురు ఆయన ఆసక్తిని మెచ్చి ఇచ్చారు. దాదాపు 30 ఏళ్లుగా ఆయన రాష్ట్రమంతా తిరిగి కార్లు, బైక్‌లను సేకరించారు. ఇంకా వింటేజ్‌ వాహనాలను నడపాలన్న ఆసక్తి ఉండే చాలామంది తన దగ్గరకు వచ్చి అద్దెకు ఇవ్వాలని కోరుతుంటారని తెలిపారు. కానీ అందుకు తాను ఒప్పుకోబోనని స్పష్టం చేశారు.

The Vintage Wheels of Guwahati
మ్యూజియంలోని పాతకాలం నాటి బైక్​ ఫొటోలు (ETV Bharat)

"నాకు చిన్నప్పటి నుంచే వాహనాలపై ఆసక్తి ఉండేంది. నేను కేవలం 10 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడే బైక్​ నడపడం నేర్చుకున్నాను. ఆ తర్వాత అది కాస్త ఫ్యాషన్​గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం నా దగ్గర ఉన్న వాటిలో కేవలం 2 బైక్​లు మాత్రమే కండిషన్​లో లేవు. మిగతా 15 వాహనాలు ఫుల్​ కండిషన్​లో ఉన్నాయి. వాటిని రెగ్యూలర్​గా నడుపుతుంటాను. ఈ వాహనాల్లో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. వీటికి సంబంధించిన పార్ట్స్​ స్థానికంగా లభించవు. దిల్లీ లేదా ముంబయి నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే వీటిని సినిమాలు, ఈవెంట్​లకు అద్దెకు ఇవ్వడం లేదు."

--ప్రసేన్‌జీత్‌ నారాయణ్‌ దేవ్‌, మ్యూజియం నిర్వాహకులు

250కి పైగా సంగీత వాయిద్య పరికరాలు సేకరణ
వృత్తిరీత్యా తబలా వాయిద్యకారుడైన ప్రసేన్‌జిత్‌, పలు రకాల వాద్యపరికరాలనూ సేకరించారు. ఇలా వాహనాలతో పాటే 250కి పైగా సంగీత వాయిద్య పరికరాలను తన మ్యూజియంలో సందర్శనకు ఉంచారు. అస్సామీ వాయిద్య పరికరాల నుంచి వెస్ట్రన్​ క్లాసికల్​ వాయిద్యాలు సేకరించారు. దీంతో అలనాటి వాహనాలు, వివిధ వాయిద్య పరికరాలతో ఆయన ఇల్లు ఓ మ్యూజియాన్ని తలపిస్తుంది. "సంగీత పరికరం లేదా వింటేజ్​ వాహనం అయినా సరే రెండింటి వెనుక ఓ కథ ఉంటుంది. వాటిని భద్రపరచడం ద్వారా మన సంస్కృతిని, జ్ఞాపకాలను కాపాడినట్లే" అని ప్రసేన్​జిత్​ అన్నారు.

The Vintage Wheels of Guwahati
మ్యూజియంలోని పాతకాలం నాటి బైక్​ (ETV Bharat)
The Vintage Wheels of Guwahati
ది వింటేజ్​ వీల్స్ (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

VINTAGE WHEELS OF GUWAHATIVINTAGE CARS COLLECTION IN ASSAMVINTAGE CAR MUSEUM ASSAMVINTAGE VEHICLES COLLECTION ASSAMTHE VINTAGE WHEELS OF GUWAHATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.