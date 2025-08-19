Why US Targets India Every Time : "అగ్రరాజ్యం అమెరికా భారత్ పట్ల ద్వంద్వ వైఖరి ప్రదర్శిస్తోంది. మనం పోటీపడుతున్న ప్రతి రంగంలోనూ అది అడ్డంకులు సృష్టిస్తోంది" అని భారత వాణిజ్య శాఖామంత్రి పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి ఈ ఆరోపణ ఇప్పటిది కాదు. దాదాపు 35 ఏళ్ల క్రితం నాటిది. 1989లో ఇండియాపై యూఎస్ 'సూపర్ 301' చర్యలు చేపట్టింది. దీనిని విమర్శిస్తూ రాజీవ్ గాంధీ సర్కార్లోని వాణిజ్య మంత్రి దినేశ్ సింగ్ చేసిన ఆరోపణలే అవి.
భారత్ అంటే ఎందుకు అంత అక్కసు?
సహజ సిద్ధంగా పెట్టుబడిదారీ దేశమైన అమెరికా, ఎప్పుడూ స్వలాభమే తప్ప, పక్కవాళ్ల గురించి పట్టించుకోదు. అందుకే తమకు పోటీగా వచ్చే దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ వాటిని ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే, అప్పుడు భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. వినడానికి ఇది విడ్డూరంగా ఉన్నా, చరిత్రను పరిశీలిస్తే అదే వాస్తవమని తెలుస్తుంది.
జపాన్పై గురి పెడితే, భారత్కు దెబ్బపడింది!
ప్రస్తుత చైనా లాగే, 1980ల్లో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు జపాన్ గట్టిపోటీ నిచ్చింది. దీనితో జపాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా చేపట్టిన చర్యలు భారత్ను ఇబ్బందిపెట్టాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే భారత్ బాధిత దేశమయ్యింది. అది చరిత్ర. కానీ దాదాపు 35 ఏళ్ల తరువాత ఇది మళ్లీ రిపీట్ అయ్యింది. అమెరికాకు భారత్ లక్ష్యంగా మారింది. ఎలా అంటే?
ఇప్పుడు చైనా టార్గెట్- కానీ భారత్పై ప్రభావం
2025లో చైనాను లక్ష్యంగా చేసుకొని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య యుద్ధం మొదలుపెట్టారు. యూఎస్ నుంచి తయారీ రంగాన్ని (మాన్యుఫాక్చురింగ్ సెక్టార్) చైనా లాగేసుకుంటోందని, అలాగే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో చైనాయే లాభపడుతోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. అందుకే ఈ టారిఫ్ వార్ అని ఆయన బహిరంగంగా ప్రకటించారు కూడా.
కానీ క్రమంగా పరిస్థితులు అన్నీ తారుమారు అయ్యాయి. భారీగా వాణిజ్య మిగులు ఉన్న చైనాకు మినహాయింపులు ఇచ్చిన ట్రంప్ సర్కార్, ఇప్పుడు భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. చైనాపై విధించిన ప్రతీకార సుంకాల అమలుకు నవంబర్ 10 వరకు గడువు పొడగించిన యూఎస్, భారత్కు మాత్రం ఏమాత్రం మినహాయింపులు ఇవ్వలేదు. పైగా వాణిజ్య చర్చలను కూడా నిలిపివేసింది. అంటే అగ్రరాజ్యం అమెరికా చైనాపై గురిపెడితే, అది వచ్చి భారత్కు తగిలింది.
వాస్తవానికి రష్యా నుంచి భారత్, చైనా రెండూ చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. కానీ అగ్రరాజ్యం కేవలం భారత్నే లక్ష్యంగా చేసుకుంది. చైనాకు 90 రోజుల పాటు అదనపు సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది. చైనాపై ఆంక్షలు విధిస్తే అంతర్జాతీయంగా చమురు రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందంటూ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో దీనిని సమర్ధించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇది భారత్ పట్ల యూఎస్ అనుసరిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిని తేటతెల్లం చేస్తుంది.
అమెరికన్ల శ్రమ వృథా!
భారత్పై అమెరికా తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆ దేశ మాజీ ఎన్ఎస్ఏ జాన్ బోల్డన్ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. చైనా విషయంలో ఉదారంగా ఉండి, భారత్పై కఠిన వైఖరి అనుసరిస్తున్న ట్రంప్ను విమర్శించారు. ట్రంప్ చర్యల వల్ల 'రష్యా, చైనాల నుంచి భారత్ను దూరం చేయడానికి ఏళ్ల తరబడి అమెరికన్లు పడిన శ్రమ వృథాగా మారింది' అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
సూపర్ 301 అంటే ఏమిటి?
1980ల్లో జపాన్ ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించింది. అప్పట్లో అమెరికా, జపాన్లు టెక్నాలజీ విషయంలో పరస్పర సహకారంతో ముందుకు వెళ్లేవి. కానీ వాణిజ్యం విషయంలో మాత్రం రెండు దేశాల మధ్య గట్టి పోటీ ఎదురైంది. వాస్తవానికి ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో జపాన్కు మిలియన్ల కొద్దీ మిగులు ఉండేది. దీనిపై ఆనాటి అమెరికా పత్రికలు తీవ్ర విమర్శలు చేసేవి. అంటే జపాన్ ఆర్థిక వృద్ధి అమెరికాకు కంటగింపుగా ఉండేది.
జపాన్పై ఒత్తిడి
ఈ నేపథ్యంలో 1981లో రొనాల్డ్ రీగన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యారు. ఆయన పదవిలోకి రాగానే వాణిజ్య లోటు తగ్గించడానికి జపాన్పై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చాడు. అమెరికా కోసం జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తెరవాలని కోరాడు. అయితే 1988లో జార్జ్ హెచ్డబ్ల్యూ బుష్ జపాన్ విషయంలో కఠిన చర్యలకు దిగాడు. తన ప్రభుత్వ హయాంలో ఓమ్ని బస్ ట్రేడ్ అండ్ కాంపిటేటివ్నెస్ యాక్ట్, 1974, అలాగే అమెరికా ట్రేడ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 301లకు సవరణలు చేయించాడు. దీని ద్వారా అసమంజస వాణిజ్య విధానాలు అనుసరిస్తున్న దేశాలను గుర్తించి, వాటిపై ఆంక్షలు విధించాడు. దీనితో 'సెక్షన్ 301'ను 'సూపర్ 301'గా పిలవడం మొదలుపెట్టారు.
అప్పట్లో పారిశ్రామికవేత్తగా ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్, జపాన్, అమెరికన్ల రక్తం పీల్చేస్తోందంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. వాస్తవానికి సూపర్ 301ను దీనిని జపాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని తీసుకువచ్చారు. కానీ చివరికి ఇది భారత్ను ఇబ్బందులకు గురిచేసింది.
జపాన్ను విడిచిపెట్టి - భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు!
1989 మే నెలలో అమెరికా సూపర్ 301 దేశాల జాబితాను విడుదల చేసింది. అందులోని 8 దేశాల్లో జపాన్, బ్రెజిల్ సహా భారత్ కూడా ఉంది. ఆనాడు అమెరికాతో చేసే వాణిజ్యంలో భారత్కు కేవలం 690 మిలియన్ డాలర్ల మిగులు మాత్రమే ఉండేది. జపాన్కు మాత్రం బిలియన్ల డాలర్ల మేర వాణిజ్య మిగులు లభించేది.
ఈ పరిస్థితుల్లో రాజీవ్ గాంధీ సర్కార్ అధికారం కోల్పోయి, వీపీ సింగ్ భారత ప్రధాని అయ్యారు. ఆయన కూడా రాజీవ్ గాంధీలానే అమెరికా ఒత్తిడికి ఏమాత్రం తలొగ్గలేదు. దీనితో భారత్కు అత్యాధునిక టెక్నాలజీ రాకుండా, అమెరికా ఎగుమతులు నిలిపివేసింది. దీనితో ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది.
అప్పట్లో భారత్ బీమా రంగంలోకి తమ కంపెనీలకు అనుమతి ఇవ్వాలని అమెరికా డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాదు సినీరంగం, హోమ్ వీడియోస్ మార్కెట్లో అవకాశాలు కల్పించాలని, యూఎస్ కంపెనీలకు ఇండియన్ సంస్థల్లో 50 శాతం వాటా కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం కల్పించాలని అమెరికా డిమాండ్ చేసింది. కానీ భారత్ వీటికి ఒప్పుకోకుండా, చాలా సహనం వహించింది.
చివరికి జపాన్ను వదిలిపెట్టిన అమెరికా నేరుగా భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఎలా అంటే? అప్పట్లో ఏ దేశంపైనైనా చర్యలు తీసుకోవాలంటే, యూఎస్టీఆర్ దర్యాప్తు చేపట్టి, సదరు దేశం వల్ల అమెరికా కంపెనీలు ఎంతమేర నష్టపోతున్నాయో గుర్తించాలి. దీని వల్ల భారత్పై విధించిన ఆంక్షలు తొలగించడంలో బాగా జాప్యం జరిగింది.
1990 ఏప్రిల్లో జరిగిన చర్చల వల్ల సూపర్ 301 దేశాల జాబితా నుంచి జపాన్, బ్రెజిల్లను అమెరికా తప్పించింది. కానీ భారత్పై కొంతకాలం పాటు ఆ ఆంక్షలు కొనసాగాయి. అయితే చివరికి భారత్పై అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.
భారత్ ఆర్థిక పురోగతి
ఆ తరువాత కాలంలో పీవీ నరసింహారావు ప్రభుత్వం డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక సంస్కరణలు చేపట్టింది. దీనితో మనదేశం ఆర్థికంగా గొప్ప పురోగతి సాధించింది. మొత్తానికి ఈ చరిత్ర అంతా గమనిస్తే, అమెరికా తమకు పోటీ ఇచ్చే దేశాలపై చర్యలకు ఉపక్రమించి, తరువాత వాటితో ఏమాత్రం సంబంధం లేని భారత్ లాంటి దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీనికి సూపర్ 301 ఓ బలమైన ఉదాహరణ.
