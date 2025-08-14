ETV Bharat / bharat

ఎర్రకోటపై ప్రధాని ఎగరేసే జాతీయ జెండా తాడు ఎక్కడ తయారవుతుంది? దానికి పెద్ద చరిత్రే ఉందని తెలుసా? - INDIAN FLAG ROPE STORY

త్రివర్ణ పతాకంలో తాడు గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?

Indian Flag Rope Story
Indian Flag Rope Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read

Indian Flag Rope Story : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఎర్రకోటపై స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు (ఆగస్టు 15) త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడినప్పుడు ప్రతి భారతీయుడి గుండెల్లో దేశభక్తి ఉప్పింగిపోతుంది. పంద్రాగస్టు రోజున జాతీయ జెండాను జెండా కర్ర కింది నుంచి పైకి తాడు సాయంతో లాగి ఎగరేస్తారు. అయితే ఈ చారిత్రక క్షణంలో రెపరెపలాడే త్రివర్ణ పతాకాన్ని అంటిపెట్టుకున్న 'తాడు' ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దాన్ని ఎవరు తయారుచేస్తారు? తదితర విషయాలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

దిల్లీలో చారిత్రక దుకాణం
దిల్లీలోని సదర్ బజార్​లోని కుతుబ్ రోడ్డులో ఒక చరిత్రాత్మక తాడు దుకాణం ఉంది. దాని పేరు గోర్ఖి మల్ ధన్‌ పత్ రాయ్ జైన్. ఈ దుకాణాన్ని ఐదో తరం వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జాతీయ జెండా తాడులు విక్రయిస్తున్న సంస్థ యజమాని నరేశ్ జైన్ ఈటీవీ భారత్ తో ప్రత్యేకంగా సంభాషించారు. ఆయన తాడుకు సంబంధించిన చారిత్రక విషయాలను చెప్పారు.

"1947 నుంచి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రికి, 1950 నుంచి గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతికి తాళ్లు పంపుతున్నాం. 1947లో ప్రభుత్వానికి పంపిన తాళ్లకు రుసుమును గవర్నమెంట్ చెల్లించింది. 2001లో అటల్ బిహారీ వాజ్‌ పేయీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మొదటిసారిగా ఉచిత తాళ్లను అందజేశాం. ఆ తర్వాతి నుంచి ప్రధానులు, రాష్ట్రపతులకు ఉచితంగా తాళ్లను అందజేస్తున్నాం. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ఒకటి లేదా రెండు నెలల ముందు తాళ్లు తయారు చేస్తాం. ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 15కి పదిహేను రోజుల ముందు ఆర్మీ అధికారులు వచ్చి తాళ్లను తీసుకుంటారు. ప్రభుత్వం ఈ తాళ్లను చాలా అందంగా ప్యాక్ చేసి తిరిగి పంపుతుంది. బహుమతి ఇచ్చిన వ్యక్తి పేరు, సంవత్సరం, ప్రభుత్వ ముద్ర, సర్టిఫికెట్​తో పాటు ప్యాకింగ్​పై రాసి ఉంటుంది. తాళ్లను అందించినందుకు ప్రతిఫలంగా, కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే సైన్యం ప్రశంసా పత్రాన్ని కూడా ఇస్తుంది" అని నరేశ్ జైన్ వెల్లడించారు.

Indian Flag Rope Story
నరేశ్ జైన్ (ETV Bharat)

'వారికి ఉచితంగా తాళ్లు'
ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతికి ఉచితంగా అందించే తాళ్ల తయారీపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తామని నరేశ్ జైన్ తెలిపారు. తాడు దేనితో తయారు చేస్తామనే విషయాన్ని భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వెల్లడించలేమన్నారు. మరే ఇతర వ్యాపారవేత్త తాడును ఇవ్వాలనుకున్నా, భద్రతా సంస్థలు అందుకు అంగీకరించవన్నారు. చాలా కాలంగా ఇదే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు. వైమానిక దళం సంస్థకు అనేక బహుమతులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడానికి తమ సంస్థ నుంచి తాళ్లు దిల్లీలోని చాలా ప్రభుత్వ సంస్థలకు సరఫరా చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్​కు కూడా తాళ్లు ఉచితంగా అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు. దీనితో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు, సాధారణ ప్రజలలో చాలా మందికి తాళ్లు అందజేస్తామని వివరించారు.

Indian Flag Rope Story
అధికారులకు తాడు అందజేస్తున్న దృశ్యం (ETV Bharat)

"దేశంలోని ఏ రాష్ట్ర సీఎం అయినా జెండా ఎగురవేయడానికి తాడు తీసుకోవాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. వారికి ఉచితంగా తాడు అందిస్తాం. కానీ ఇప్పటివరకు దిల్లీ, ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు మమ్మల్ని సంప్రదించలేదు. మా దగ్గర ఉన్న అన్ని తాళ్లు ప్రధానమంత్రి మ్యూజియంలో లేదా మరేదైనా ముఖ్య ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ఎందుకంటే ఈ తాళ్లు చాలా విలువైనవి. దేశ చరిత్రలో వాటికి పెద్ద పాత్ర ఉంది"
--నరేశ్ జైన్

114 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభం!
1911లో జార్జ్ 5 భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఈ తాడుల తయారీ సంస్థ ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు దీన్ని యజమాని తాలుక ఐదో తరం నిర్వహిస్తోంది. 1995లో దిల్లీలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తాడుపై ఉన్న అమ్మకపు పన్ను నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చింది. అంతకు తాడు అమ్మకాలపై 7 శాతం ట్యాక్స్ ఉండేది. ప్రస్తుతం జీఎస్టీ పడుతోంది. జనపనార తాడుపై 5శాతం, పాలీప్రొఫైలిన్ తాడు (ప్లాస్టిక్) పై 12శాతం జీఎస్టీని ప్రభుత్వం విధిస్తోంది. రవాణా రంగంలో కూడా తాళ్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ప్రస్తుతం తాళ్లను సైనిక, కుస్తీ మైదానాలు, బావులు, బట్టలు ఆరబెట్టడం, టెంట్లు, పాడి పరిశ్రమలో ఆవులు, గేదెలను కట్టడానికి వాడుతున్నారు.

