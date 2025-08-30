Nepotism In Bihar Politics : ఏ రాష్ట్రం చూసినా ఏమున్నది గర్వ కారణం !! ఎన్నికలు వచ్చాయంటే చాలు కుల, కుటుంబ, వారసత్వ, ధన రాజకీయాలు ఊపందుకుంటాయి. త్వరలో అసెంబ్లీ పోల్స్ జరగనున్న బిహార్లో ఇలాంటి రాజకీయాల ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది. దీనికి ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ అతీతం కాదు. కండబలాన్ని, ధనబలాన్ని కలిగిన నేతల వారసులకు అసెంబ్లీ టికెట్లు ఇచ్చేందుకు పార్టీలన్నీ రెడీ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే వాటికి కావాల్సింది బలమైన అభ్యర్థి మాత్రమే. బిహార్లోని ప్రధాన పార్టీలకు కుటుంబ రాజకీయాలే ముఖ్య ఆధారం. ప్రముఖ రాజకీయ కుటుంబాల వారసులూ ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సమాయత్తం అయ్యారు. ఈవిధమైన భిన్న నేపథ్యాలతో బిహార్ ఎన్నికల బరిలోకి దూకనున్న 20 మంది రాజకీయ వారసులపై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనమిది.
కొన్ని కుటుంబాలదే హవా
బిహార్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం నీతీశ్ కుమార్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, రాంవిలాస్ పాశ్వాన్, జితన్ రామ్ మాంఝీ, శకుని చౌదరి కుటుంబాల హవా వీస్తోంది. వీటితో పాటు మరో 15 కుటుంబాలు ఇక్కడి పాలిటిక్స్లో ప్రముఖంగా చక్రం తిప్పుతున్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో షాబుద్దీన్, ఆనంద్ మోహన్, పప్పూ యాదవ్ వంటి కండబలం కలిగిన బాహుబలి నేతలు, వారి వారసులు, కుటుంబీకులూ ఈజీగా నెగ్గుకొస్తున్నారు. ఈవిధంగా బలమైన కుటుంబ, రాజకీయ నేపథ్యాలు కలిగిన వారు ఈ ఎన్నికల్లో తమ వారసుల కోసం అసెంబ్లీ టికెట్లను సాధించేందుకు సీరియస్గా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కుటుంబ రాజకీయాలపై పార్టీల్లో వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, ఏదో ఒకటి చేసి తమ వారసులకు టికెట్లను తెచ్చుకుంటామనే భరోసాతో వారంతా ఉన్నారు. ఈ అంశంపై జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిశోర్ ఇటీవలే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 30 ఏళ్లుగా బిహార్ రాజకీయాలపై 1250 కుటుంబాలే పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా, బిహార్ అధికారం మాత్రం ఆ కుటుంబాల చేతిలోనే ఉంటోందన్నారు.
రంగంలోకి బాహుబలి నేతల రాజకీయ వారసులు
1.మహ్మద్ షాబుద్దీన్ - ఒసామా
మహ్మద్ షాబుద్దీన్ ఆర్జేడీకి చెందిన బాహుబలి నేత. ఈయన 1990లో జిరాదేయి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 1995లో ఆర్జేడీ నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. 1996లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో గెలిచారు. 2004లో జైలులో ఉండగానే ఆయన ఎన్నికల్లో గెలవడం గమనార్హం. 1996 నుంచి 2004 వరకు వరుసగా నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆయన గెలిచారు. షాబుద్దీన్ భార్య వరుసగా గత మూడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ ఓడిపోయారు. ఇప్పుడు షాబుద్దీన్ కుమారుడు మహ్మద్ ఒసామా ఆర్జేడీ టికెట్పై అసెంబ్లీకి పోటీ చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. మహ్మద్ షాబుద్దీన్ 2021 మే 1న చనిపోయారు.
2. ఆనంద్ మోహన్ - అన్షుమన్
బాహుబలి నేత ఆనంద్ మోహన్ 1990లో జనతాదళ్ టికెట్పై ఎన్నికల్లో గెలిచారు. 1993లో ఆయన బిహార్ పీపుల్స్ పార్టీని స్థాపించారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్కు వ్యతిరేకంగా రాజకీయాలు చేశారు. 1996లో జైలులో ఉండగానే శివహర్ స్థానం నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. జి.క్రిష్ణయ్య తెలంగాణలోని ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన 1985 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. 1994లో జరిగిన జి.క్రిష్ణయ్య హత్యలో ఆనంద్ మోహన్ కీలక పాత్ర ఉందనే అభియోగాలు వచ్చాయి. ఓ దిగువ కోర్టు 2007లో ఆనంద్ మోహన్కు మరణశిక్ష విధించింది. ఏడాది తర్వాత పాట్నా హైకోర్టు దీన్ని జీవితఖైదుగా మార్చింది. 14 ఏళ్ల తర్వాత 2023లో ఆయన జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. బిహార్ జైల్ మాన్యువల్లో నీతీశ్ కుమార్ సర్కారు సవరణలు చేసి, 14 ఏళ్ల జైలుశిక్షను పూర్తి చేసుకున్న 27 మందిని రిలీజ్ చేశారు. వీరిలో ఆనంద్ మోహన్ కూడా ఉన్నారు. ఆనంద్ మోహన్ కుమారుడు చేతన్ ఆనంద్ 2020 ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు. అయితే అనంతర ఆయన మహాఘట్బంధన్ కూటమిలో చేరారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు నీతీశ్ కుమార్కు చెందిన జేడీయూ పార్టీలో ఆనంద్ మోహన్ భార్య చేరారు. ఆమె శివహర్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆనంద్ మోహన్ రెండో కుమారుడు అన్షుమన్ ఆనంద్ సిద్ధమవుతున్నారు. ఆనంద్ మోహన్ తన కుమారుడిని ప్రధానమంత్రికి కూడా పరిచయం చేశారు.
3. పప్పూ యాదవ్ - సార్థక్ రంజన్
బాహుబలి నేత పప్పూ యాదవ్ తొలిసారిగా 1990 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచారు. ఆ తర్వాత 1991, 1996, 1999, 2004, 2014, 2024 ఎన్నికల్లో ఆయన విజయం సాధించారు. ఒకసారి స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేగా, నాలుగుసార్లు స్వతంత్ర ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ఆర్జేడీ టికెట్పై ఒకసారి ఎంపీ అయ్యారు. పప్పూ యాదవ్ కొంతకాలం పాటు సొంత పార్టీని నడిపారు. అయితే దాన్ని కాంగ్రెస్లో విలీనం చేసి, కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా మారారు. ఇందుకు ప్రతిగా పప్పూ యాదవ్ భార్య రంజిత్ రంజన్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ టికెట్ (సుపాల్ స్థానం) ఇచ్చింది. ఇప్పుడు పప్పూ యాదవ్ కుమారుడు సార్థక్ రంజన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు.
4. ప్రభునాథ్ సింగ్ - రణధీర్ కుమార్
బాహుబలి నేత ప్రభునాథ్ సింగ్ తొలిసారిగా 1985లో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఆయన 1998లో సమతా పార్టీ తరఫున మహారాజ్గంజ్ నుంచి ఎంపీ అయ్యారు. 1999, 2004లో జరిగిన ఎన్నికల్లో జేడీయూ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. 2013 ఉప ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ టికెట్పై ఎంపీ అయ్యారు. అయితే ఓ కేసులో దోషిగా తేలడంతో, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశాన్ని ప్రభునాథ్ సింగ్ కోల్పోయారు. అయితే ఆయన కుమారుడు రణధీర్ కుమార్ సింగ్ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. ఈయన గతంలో ఆర్జేడీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ప్రస్తుతం జేడీయూలో ఉన్నారు. ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు రణధీర్ కుమార్ సింగ్ సిద్ధమవుతున్నారు.
5. సునీల్ పాండే - విశాల్ ప్రశాంత్
బాహుబలి నేత సునీల్ పాండే కుటుంబం చాలా కాలంగా రాజకీయాల్లో ఉంది. సునీల్ పాండే జేడీయూ తరఫున పలుమార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆయన సోదరుడు హులాస్ పాండే ఎమ్మెల్సీగా వ్యవహరించారు. ప్రస్తుతం హులాస్ పాండే లోక్జనశక్తి పార్టీ (ఎల్జేపీ)లో ఉన్నారు. ఇక సునీల్ పాండే గత సంవత్సరమే బీజేపీలో చేరారు. ఆయన కుమారుడు విశాల్ ప్రశాంత్ సైతం రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. తరారి స్థానానికి జరిగిన అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి విశాల్ గెలిచారు. ఈసారి కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన పోటీ చేయబోతున్నారు.
ఎన్నికల బరిలో రాజకీయ కుటుంబాల వారసులు
1.లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుటుంబం
లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుటుంబం చాలా కాలం పాటు బిహార్ రాష్ట్రాన్ని పాలించింది. ఆయన భార్య రబ్రీ దేవి, ఇద్దరు కుమారులు తేజస్వి యాదవ్, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్, కుమార్తెలు మిసా భారతి, రోహిణి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. లాలూ ప్రసాద్ బావమరుదులు సాధు యాదవ్, సుభాష్ యాదవ్ కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. అయితే ఇటీవలే తన పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ను పార్టీ నుంచి లాలూ బహిష్కరించారు. దీంతో ఇప్పుడు తేజ్ ప్రతాప్ సొంత రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. తేజస్వి యాదవ్ ఆర్జేడీలో అగ్రనేతగా ఎదిగారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తేజస్వి, తేజ్ ప్రతాప్ ఇద్దరూ పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
2.రాంవిలాాస్ పాశ్వాన్ కుటుంబం
రాంవిలాాస్ పాశ్వాన్ కుమారుడు చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎల్జేపీ పార్టీని ఈయనే నడుపుతున్నారు. రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ సోదరుడు పశుపతి పారస్ రాష్ట్రీయ లోక్జనశక్తి పేరుతో మరో పార్టీని నడుపుతున్నారు. రాంవిలాస్ మేనల్లుడు ప్రిన్స్ పాశ్వాన్, అల్లుడు అరుణ్ భారతి కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ మరణం తరువాత ఎల్జేపీ పార్టీ రెండు భాగాలుగా విడిపోయింది. ఒక భాగాన్ని చిరాగ్, మరో భాగాన్ని పశుపతి నడుపుతున్నారు. ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని చిరాగ్ ప్రకటించారు. రాష్ట్ర రాజకీయాలపై ఆయనకున్న ఆసక్తికి ఈ ప్రకటన నిదర్శనం.
3. జితన్ రామ్ మాంఝీ కుటుంబం
జితన్ రామ్ మాంఝీ ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు. ఈయన గతంలో బిహార్ సీఎంగా సేవలు అందించారు. జితన్ రామ్ మాంఝీ కుమారుడు సంతోష్ మాంఝీ ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ హోదాలో మంత్రిగా ఉన్నారు. జితన్ మాంఝీ కోడలు దీపా మాంఝీ, అత్తగారు జ్యోతి మాంఝీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు. ఆయన కోడలు, అత్తగారు ఈసారి కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈసారి ఈ కుటుంబం నుంచి మరో కొత్త రాజకీయ వారసుడు కూడా ఎంట్రీ ఇస్తాడనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
4. శకుని చౌదరి కుటుంబం
ప్రస్తుతం బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి, శకుని చౌదరి కుమారుడే. ఈయన చాలా కాలంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. గతంలో మంత్రిగానూ శకుని చౌదరి సేవలు అందించారు. ఆయన భార్య పార్వతీ దేవి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. శకుని చౌదరి ఇతర కుమారులు కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టికెట్ లభిస్తే పోటీ చేస్తామని వారు అంటున్నారు.
5.నీతీశ్ కుమార్ కుటుంబం
సీఎం నీతీశ్ కుమార్ మొదటి నుంచీ వారసత్వ రాజకీయాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. జేడీయూ పార్టీలోనూ ఈ దిశగానే ఆయన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ అయ్యారు. దీంతో జేడీయూ పార్టీ రాజకీయ భవితవ్యం ఎలా ఉంటుందనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే తమ వారసులకు అసెంబ్లీ టికెట్లు ఇవ్వాలంటూ పలువురు జేడీయూ నేతలు నీతీశ్పై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నారు. దీనిపై నీతీశ్ ఎలా స్పందిస్తారో ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు. ఒకవేళ జేడీయూలోని నేతల రాజకీయ వారసులకు అసెంబ్లీ టికెట్లు ఇవ్వకుంటే, వారు ఇతర పార్టీల వైపు చూసే అవకాశాలు లేకపోలేదు.
6. కర్పూరి ఠాకూర్ కుటుంబం
కర్పూరి ఠాకూర్ కుటుంబం బిహార్ రాజకీయాల్లో చాలా ఫేమస్. కర్పూరి ఠాకూర్ ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు వంటి కీలక పదవులను నిర్వర్తించారు. చాలా కాలం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన జీవితకాలంలో కుటుంబంలోని ఎవరూ రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. అయితే కర్పూరి ఠాకూర్ మరణం తరువాత, ఆయన చిన్న కుమారుడు రామ్నాథ్ ఠాకూర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆయనకు కేంద్ర మంత్రి పదవి కూడా లభించింది. ఇటీవలే కర్పూరి ఠాకూర్ రెండో కుమారుడి కుమార్తె సైతం రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆమె ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీలో చేరారు. టికెట్ లభిస్తే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని ఆమె అంటున్నారు.
7. బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ కుటుంబం
బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ పేరు బిహార్తో పాటు యావత్ దేశ రాజకీయాల్లో చాలా ఫేమస్. మాజీ లోక్సభ స్పీకర్, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు మీరా కుమార్ మరెవరో కాదు. బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ కుమార్తెనే. బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ ఫోకస్ అంతా జాతీయ రాజకీయాలపైనే ఉండేది. ఆయన వారసుల రాజకీయ గమనం కూడా అదే దిశగా సాగుతోంది. మీరా కుమార్ కుమారుడు అన్షుల్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు. ఆయన 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో పాట్నా సాహిబ్ నుంచి పోటీ చేశారు.
8. తస్లిముద్దీన్ కుటుంబం
బిహార్లోని సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఉన్న జిల్లాల్లో ముస్లిం జనాభా చాలా ఎక్కువ. ఆ జిల్లాలపై తస్లిముద్దీన్ కుటుంబానికి మంచి పట్టు ఉంది. తస్లిముద్దీన్ను బిహార్ ప్రజలు సీమాంచల్ గాంధీ అని పిలుస్తుంటారు. ఆయన 1969 నుంచి 1996 మధ్యకాలంలో ఏడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 1989లో ఎంపీ అయ్యారు. 1996, 1998, 2004, 2014లో ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. అరారియా జిల్లాలోని జోకిహాట్, కిషన్గంజ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుంచి ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచారు. తొలుత పూర్నియా నుంచి, తదుపరిగా కిషన్గంజ్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. తస్లిముద్దీన్ మరణం తరువాత ఆయన కుమారులు సర్ఫరాజ్ ఆలం, షానవాజ్ ఆలం రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ అయ్యారు. వారు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
9. జగన్నాథ్ మిశ్రా కుటుంబం
జగన్నాథ్ మిశ్రా చాలా కాలంగా బిహార్ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఈయన బిహార్ ముఖ్యమంత్రి కూడా అయ్యారు. జగన్నాథ్ మిశ్రా అన్నయ్య లలిత్ నారాయణ్ మిశ్రా సైతం కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు. గతంలో లలిత్ నారాయణ్ మిశ్రా రైల్వే మంత్రి పదవిని పొందారు. లలిత్ నారాయణ్ మిశ్రా కుమారులు విజయ్ కుమార్ మిశ్రా, రిషి మిశ్రా కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. జగన్నాథ్ మిశ్రా కుమారుడు నితీశ్ మిశ్రా బిహార్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. ఈసారి కూడా ఆయన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోతున్నారు.
10.అశోక్ చౌదరి కుటుంబం
అశోక్ చౌదరి తండ్రి మహావీర్ చౌదరి కాంగ్రెస్లో పెద్ద నాయకుడు. అశోక్ చౌదరి చాలా కాలంగా బిహార్ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. ఆయనను నితీశ్ కుమార్ తన ప్రత్యేక మంత్రిగా భావిస్తారు. అశోక్ చౌదరి కుమార్తె శాంభవి చౌదరి ప్రస్తుతం ఎంపీగా ఉన్నారు.
11. జగదానంద్ సింగ్ కుటుంబం
జగదానంద్ సింగ్ చాలా కాలంగా బిహార్ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. ఆయన కుమారుడు సుధాకర్ సింగ్ ప్రస్తుతం ఎంపీగా ఉన్నారు. మరో కుమారుడు అజిత్ సింగ్ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. రామ్గఢ్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత, ఆయన మళ్లీ ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ప్రభావవంతమైన ఇతర రాజకీయ కుటుంబాలు
- మహేశ్వర్ హజారి బిహార్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయన తండ్రి కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మహేశ్వర్ హజారి కుమారుడు సన్నీ హజారి సైతం రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. టికెట్ లభిస్తే ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారు. అయితే గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టికెట్పై సన్నీ హజారి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.
- నరేంద్ర సింగ్ చాలా కాలంగా రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. ఆయన కుమారుడు సుమిత్ సింగ్ ప్రస్తుతం బిహార్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. మరోసారి ఆయన చకై అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.
- జేడీయూ సీనియర్ నాయకుడు వశిష్ఠ నారాయణ్ సింగ్ తన కొడుకు ప్రశాంత్ కుమార్ అలియాస్ సోను సింగ్కు జేడీయూ అసెంబ్లీ టికెట్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే ఆయన సీఎం నీతీశ్ కుమార్తో మాట్లాడారు. దుమ్రాన్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేయాలని ప్రశాంత్ కుమార్ భావిస్తున్నారు.
- అనుగ్రహ్ నారాయణ్ సిన్హా చాలా కాలం పాటు బిహార్ రాజకీయాల్లో కొనసాగారు. ఆయన కుమారుడు సత్యేంద్ర నారాయణ్ సిన్హా కూడా రాజకీయాల్లో భాగమయ్యారు. సత్యేంద్ర భార్య ఎంపీ అయ్యారు. సత్యేంద్ర కుమారుడు నిఖిల్ కుమార్ తొలుత ఎంపీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు గవర్నర్గా అవకాశం లభించింది.
వారసత్వ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకమంటూనే టికెట్లు ఇస్తున్నారు : చంద్రభూషణ్ రాయ్
"రాజకీయ పార్టీలన్నీ వారసత్వ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకమని అంటూనే, రాజకీయ వారసులకు టికెట్లు ఇచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే రాజకీయ వారసులకు బలమైన ఆర్థిక నేపథ్యంతో పాటు జనం ఫాలోయింగ్ ఉంటాయి. బాహుబలి నేతలకు వారివారి నియోజకవర్గాల్లో బాగా ప్రాబల్యం ఉంటుంది. ఇలాంటి వారికి పేద, మధ్యతరగతి వర్గాల్లో ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ. ఈ కారణాల వల్లే రాజకీయ కుటుంబాల నేపథ్యం, కండబలం కలిగిన వారికి పార్టీలు టికెట్లు ఇస్తుంటాయి. ఎలాగైనా సీట్లను గెలవాలనే పట్టుదలతో పార్టీలు ఈవిధమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాయి. ఈ అంశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలూ ఒకే థాను ముక్కల లాంటివి. కుటుంబ నేపథ్యంతో కాకుండా సొంతబలం, జనం అభిమానంతో రాజకీయంగా ఎవరైనా ఎదిగితే మనం స్వాగతించాలి" అని పట్నా కళాశాల రాజకీయ శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ చంద్రభూషణ్ రాయ్ విశ్లేషించారు.
