ETV Bharat / bharat

ఆలోచించగానే వాహనాల బ్యాటరీ ఛార్జ్ - సరికొత్త 'ఛార్జర్'ను ఆవిష్కరించిన ప్రొఫెసర్- ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

మనం ఆలోచించగానే వాహనం బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది- వాహనదారుడి ఆలోచనలను చదివేసే న్యూరో స్లైడింగ్ కంట్రోల్ ఛార్జర్- సోషల్ మీడియా రీల్స్ స్ఫూర్తితో యువ శాస్త్రవేత్త అఖిలేశ్ సింగ్ ఆవిష్కరణ

Vehicle Batteries Charging Just By Thinking
Vehicle Batteries Charging Just By Thinking (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vehicle Batteries Charging Just By Thinking : మనం ఆలోచించగానే ఏదైనా జరిగిపోతే ఎలా ఉంటుంది? అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా!! ఈ అద్భుతాన్ని యావత్ ప్రపంచంలోని వాహనదారులకు అందించే దిశగా మన భారతదేశంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఎలక్ట్రిక్ ఇంజినీరింగ్ ప్రొఫెసర్, 40 ఏళ్ల యువ శాస్త్రవేత్త అఖిలేశ్ సింగ్ ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపించారు. ఆయన ఆవిష్కరించిన న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​ను బ్యాటరీకి తగిలించి పెట్టుకుంటే, మనం ఆలోచించిన మరుక్షణమే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, కార్లు, బస్సుల్లో ఛార్జింగ్ మొదలైపోతుంది. ఇంతకీ ఈ ఆవిష్కరణ చేయాలనే ఐడియా అఖిలేశ్ సింగ్‌కు ఎలా వచ్చింది? న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​ను ఎలా తయారు చేశారు? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రీల్స్ నుంచి మెరుపు ఐడియా
అఖిలేశ్ సింగ్ విషయానికొస్తే ఆయనొక ఔత్సాహిక శాస్త్రవేత్త. ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం వారణాసి పరిధిలోని పరాసి కలాన్‌ గ్రామంలో జన్మించారు. గత 13 ఏళ్లుగా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని పితోరాఘర్‌లో ఉన్న నన్హీ పరీ సీమాంత్ ఇంజినీరింగ్ ఇన్‌‌స్టిట్యూట్ అనే ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో ఎలక్ట్రిక్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అధిపతిగా, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా అఖిలేశ్ సేవలు అందిస్తున్నారు. ఓ వైపు కాలేజీలో విద్యా బోధన చేస్తూనే, మరోవైపు తనకు ఆసక్తి ఉన్న విభాగాలపై పరిశోధనలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో సోషల్ మీడియాను వినియోగిస్తున్న వేళ ఆయనకు మెరుపులాంటి ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లాంటి పలు సోషల్ మీడియా యాప్‌లలో 'రీల్స్' రకానికి చెందిన కంటెంట్ చాలా ఫేమస్. మనం ఎక్కువ సేపు ఏ రకమైన రీల్స్‌ను చూస్తామో, తదుపరిగా ఆ తరహా రీల్స్ కంటెంట్‌‌ను మాత్రమే సోషల్ మీడియా వేదిక రికమెండ్ చేస్తుంటుంది. ఈ పరిణామం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలోని అల్గారిథమ్‌ వల్ల జరుగుతుంది. వాహనాల్లో ఆటోమేటిక్ ఛార్జింగ్ వ్యవస్థ రూపకల్పన కోసం అచ్చం ఇదే తరహా టెక్నాలజీని రూపొందించాలని అఖిలేశ్ సింగ్ భావించారు. పట్టు వదలకుండా, అలుపెరగకుండా మూడు సంవత్సరాలు శ్రమించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీ ఆధారిత న్యూరాన్ రీడింగ్ టెక్నాలజీతో న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్‌ను తయారు చేశారు.

న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్‌ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఏఐ -న్యూరాన్ రీడింగ్ టెక్నాలజీతో న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​కు రూపకల్పన చేశారు. ఈ సాంకేతికత మన మెదడుకు వచ్చే ఆలోచనల శైలిని, నిర్ణయాల క్రమాన్ని సమగ్రంగా విశ్లేషిస్తుంది. తద్వారా మనం ప్రతిరోజు ఎక్కువగా ఏయే సమయాల్లో వాహనానికి ఛార్జింగ్ పెడుతున్నాం? ఏయే సమయాల్లో ఛార్జింగ్ పెట్టడం లేదు? అనే వివరాలను ఏఐ -న్యూరాన్ రీడింగ్ టెక్నాలజీ తనలో నిక్షిప్తం చేసుకుంటుంది. దీని ప్రాతిపదికన వాహన ఛార్జింగ్ చేయాలనే ఆలోచన మన మెదడుకు రాగానే అప్రమత్తం అవుతుంది. మన మెదడు ఆలోచనల సమాచారం తొలుత న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​కు చేరుతుంది. దీంతో వెంటనే అది బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసే పనిని మొదలుపెడుతుంది. వాహనంలోని బ్యాటరీకి న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​ను తగిలించి ఉంచితేనే, ఈ విధమైన ఆటోమేటిక్ ఛార్జింగ్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది.

Vehicle Batteries Charging Just By Thinking
న్యూరో స్లైడింగ్ కంట్రోల్ ఛార్జర్​ (ETV Bharat)

అన్ని రకాల బ్యాటరీలతోనూ పనిచేయగలదు
20 కిలోల బరువు ఉండే న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్‌ స్కూటర్లు, కార్లు, బస్సులు సహా అన్ని రకాల వాహనాల బ్యాటరీలను త్వరగా ఛార్జ్ చేయగలదు. వాహనం ఎత్తైన ప్రదేశాలను ఎక్కేటప్పుడు, భారీ బరువులతో వాహనం కదిలేటప్పుడు కూడా బ్యాటరీ శక్తి తగ్గకుండా చేయడం న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్‌ ప్రత్యేకత. ఇది లిథియం, లెడ్ యాసిడ్‌ సహా అన్ని రకాల బ్యాటరీలతోనూ పనిచేయగలదు.

అమెరికా నుంచి పేటెంట్‌కు ప్రయత్నాలు
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అఖిలేశ్ సింగ్ ప్రతిభను ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గుర్తించింది. ఆయన చేపట్టిన న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్‌ ప్రాజెక్టుకు రూ.6.50 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించింది. ప్రస్తుతం ఈ టెక్నాలజీకి అమెరికా నుంచి పేటెంట్ పొందే ప్రయత్నాల్లో అఖిలేశ్ నిమగ్నమయ్యారు.

Vehicle Batteries Charging Just By Thinking
అఖిలేశ్ సింగ్ (ETV Bharat)

రీల్స్‌ అల్గారిథమ్ తరహాలో ఛార్జర్ టెక్నాలజీ
"మన దేశంలోనే తొలి న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​ను నేను తయారు చేశాను. దీనికి అమెరికా నుంచి పేటెంట్ పొందేందుకు ట్రై చేస్తున్నాను. ఆ పేటెంట్ దొరికితే మనదేశానికి అంకితం చేస్తాను. పట్టు వీడకుండా నేను పరిశోధనలు చేయడం వల్లే ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. సోషల్ మీడియా రీల్స్ నుంచి నాకు ఈ ఐడియా వచ్చింది. మనం ఎక్కువగా ఏ రకమైన రీల్స్‌ను చూస్తామో, సోషల్ మీడియా వేదికల్లోని అల్గారిథమ్ అలాంటి రీల్స్‌‌నే మనకు చూపిస్తుంది. ఈ సూత్రం ప్రాతిపదికనే ఏఐ టెక్నాలజీతో మెదడు ఆలోచనలను చదవగలిగే న్యూరో స్లైడింగ్ మోడ్ కంట్రోలర్ ఛార్జర్​కు రూపకల్పన చేశాను" అని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అఖిలేశ్ సింగ్ వివరించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PITHORAGARH ENGINEERING COLLEGEBATTERY CHARGE JUST BY THINKINGPROFESSOR AKHILESH SINGH INVENTIONNEURO SLIDING CONTROLLER CHARGERBATTERIES CHARGE BY THINKING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.