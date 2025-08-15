ETV Bharat / bharat

కొత్త పథకం: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు రూ.15వేలు ఇవ్వనున్న కేంద్రం - ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు వీరే! - NEW SCHEME FOR YOUTH

దేశ యువత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త పథకం- ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగులకు రూ.15వేలు ఇవ్వనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

New Scheme For Youth
New Scheme For Youth (PM MODI X ACCOUNT)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read

New Scheme For Youth : కొత్తగా ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో చేరిన యువతకు గుడ్​న్యూస్. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా ప్రధాని మోదీ ప్రైవేటు సెక్టార్​లో కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరేవారికోసం కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించారు. దాని పేరు 'ప్రధానమంత్రి వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌ గార్‌ యోజన'. ఈ పథకం కింద ప్రైవేట్ రంగంలో తొలిసారి ఉద్యోగం పొందిన యువతకు ప్రభుత్వం నేరుగా రూ.15 వేలు అందిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగులను నియమించుకోవడానికి యజమానులకు ఇదొక ప్రోత్సాహకంగా నిలుస్తుంది. 'ప్రధానమంత్రి వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌ గార్‌ యోజన' స్కీమ్​లో భాగంగా రూ.15వేలు పొందడానికి అర్హతలేంటి? దీనికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.

2027 జులై 31 వరకు

'ప్రధానమంత్రి వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌ గార్‌ యోజన' పథకం కింద 2027 జులై 31 వరకు ప్రైవేట్ రంగంలో మొదటిసారి ఉద్యోగం పొందే ఎవరికైనా ప్రభుత్వం రెండు విడతలుగా రూ.15,000 చెల్లిస్తుంది. 2025 ఆగస్టు 1 నుంచి కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఈ స్కీమ్ కింద దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో చేరిన 6 నెలల తరువాత సగం డబ్బులు, 12 నెలల తరువాత మిగతా సగం డబ్బులు సదరు ఉద్యోగికి అందిస్తుంది. అదే విధంగా అదనపు ఉద్యోగులను నియమించుకున్న ప్రైవేటు యజమానులకు కూడా ప్రోత్సాహకాలు కేంద్రం అందిస్తుంది. ఈ పథకం కోసం కేంద్రం మొత్తం వ్యయం రూ.99,446 కోట్లను వెచ్చించనుంది. నెలకు రూ.1లక్ష లోపు జీతం పొందే ఉద్యోగులందరూ ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు. ఈ పథకం ద్వారా 3.5 కోట్లకు పైగా కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

పథకం పొందేందుకు అర్హతలు

  • మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరి ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్(ఈపీఎఫ్ఓ)లో నమోదు చేసుకున్న ఉద్యోగులకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
  • ఉద్యోగి 2025 ఆగస్టు 1 నుంచి 2027 జులై 31 మధ్య ఈపీఎఫ్ఓ నమోదిత సంస్థలో చేరాలి.
  • 2025 ఆగస్టు 1కి ముందు ఈపీఎఫ్ఓ లేదా మినహాయింపు ట్రస్ట్​లో సభ్యుడిగా ఉండకూడదు.
  • 2025 ఆగస్టు నుంచి లేదా ఆ తర్వాత ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి.
  • ఉద్యోగి నెలవారీ జీతం రూ.లక్ష లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి.
  • కనీసం ఆరు నెలల పాటు ఒకే సంస్థలో నిరంతరం ఉద్యోగం చేయాలి.

పథకం వల్ల ప్రయోజనాలు

  • మొత్తం ప్రోత్సాహకం- రూ.15,000
  • మొదటి విడత 6 నెలల సర్వీస్ తర్వాత చెల్లిస్తారు.
  • రెండో విడత 12నెలల సర్వీస్ తర్వాత చెల్లిస్తారు.
  • దీర్ఘకాలిక పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి రెండో విడత నగదును సేవింగ్స్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు.

ఈ స్కీమ్ కింద ఏ కంపెనీలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

  • ఈపీఎఫ్ఓలో నమోదైన సంస్థలు
  • ఈపీఎఫ్ చట్టం కింద మినహాయింపు పొందిన యూనిట్లు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
  • ఇప్పటికే ఉన్న సిబ్బంది సంఖ్య కంటే ఎక్కువ కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించే కంపెనీలు
  • సిబ్బంది 50 కంటే తక్కువ ఉంటే, కనీసం ఇద్దరు ఉద్యోగులను అదనంగా నియమించుకోవాలి
  • సిబ్బంది 50 కంటే ఎక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటే, కనీసం ఐదుగురు ఉద్యోగులను అదనంగా నియమించుకోవాలి.

ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్‌ గార్ యోజన కింద యజమాని ప్రయోజనాలు

  • ఒక కంపెనీ అదనపు ఉద్యోగులను నియమించకుంటే, ఒక్కో ఎంప్లాయికి రూ.3000 చొప్పున సంస్థకు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది.
  • రెండు సంవత్సరాలు ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. (తయారీ రంగానికి 4 సంవత్సరాలు)
  • ఈ రెండేళ్లలో నాలుగు విడతల్లో ప్రోత్సాహకాలను కంపెనీలు పొందుతాయి.
  • పాన్-లింక్డ్ బ్యాంక్ ఖాతాకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ

ఈ స్కీమ్ కింద యజమాని ఎలా బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు?

  • శ్రమ్ సువిధ పోర్టల్ ద్వారా ఈపీఎఫ్ఓ కోడ్​ను పొందాలి.
  • ఈపీఎఫ్ఓ యజమాని లాగిన్ పోర్టల్​లో నమోదు చేసుకోవాలి.
  • నెలవారీ జీతం రూ.1 లక్షలోపు ఉన్న కొత్త ఉద్యోగులను నియమించుకోవాలి.
  • పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్న వారి ఈసీఆర్ రిటర్నులను దాఖలు చేయాలి.

