ETV Bharat / bharat

స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో భూటాన్ రాజు 'జీప్'- భారత ఆర్మీ అపురూపంగా చూసుకుంటున్న దాని స్టోరీ తెలుసా? - JEEP WAGONEER A KINGS GIFT TO INDIA

ఎర్రకోట వద్ద అందరినీ ఆకట్టుకున్న 'జీప్ వాగనీర్'- భారత సైన్యం నిర్వహణలో అపురూప వాహనం

Jeep Wagoneer A Kings Gift To India
Jeep Wagoneer A Kings Gift To India (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read

Jeep Wagoneer King Gift To India: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సమర్పించిన గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇదే సమయంలో సైలెంట్‌గా ఎర్రకోట వద్దకు వచ్చిన ఒక ఐకానిక్ స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వాహనం (ఎస్‌యూవీ) స్టైలిష్ లుక్ ప్రతీ ఒక్కరిని అబ్బురపరిచింది. దిల్లీ ఏరియా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ (జీఓసీ- GOC) లెఫ్టినెంట్ జనరల్ భవ్నీశ్ కుమార్ ఇందులోనే ఎర్రకోటకు చేరుకున్నారు. ఇంతకీ ఈ ఎస్‌‌యూవీ ఎందుకు ప్రత్యేకమైంది? అమెరికన్ కంపెనీ 'జీప్' తయారుచేసిన ఈ విశిష్ట వాహనంతో భారత్‌కు ఉన్న చారిత్రక సంబంధమేంటి? దీన్ని భారత ఆర్మీ అపురూపంగా ఎందుకు నిర్వహిస్తోంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ - 'జీప్ వాగనీర్'
మనం చెప్పుకుంటున్న ఎస్‌యూవీ పేరు 'జీప్ వాగనీర్'(Jeep Wagoneer). దాన్ని 1965లో నాటి భూటాన్ రాజు, అప్పటి భారత రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌కు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఇరు దేశాల మధ్యనున్న స్నేహపూర్వక సంబంధాలకు ప్రతీకగా ఇది నిలుస్తోంది. ఈ వాహనం భారత్‌కు విలువైన ఆస్తిగా మారింది. 2000 సంవత్సరంలో 'జీప్ వాగనీర్'‌ను అధికారికంగా భారత సైన్యానికి బదిలీ చేశారు. నాటి నుంచి అది దిల్లీలోని భారత ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉంటోంది. కాలక్రమంలో ఈ వాహనాన్ని భారత సైన్యం అప్‌గ్రేడ్ చేయించింది. ఇప్పుడు ఇందులో 'ఫోర్డ్ ఎండీవర్ 2500 సీసీ' ఇంజిన్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. పాత కాలపు బాడీ, అధునాతన ఇంజిన్‌ల మేళవింపుగా నేటికీ 'జీప్ వాగనీర్'‌ చక్కగా పనిచేస్తోంది.

Jeep Wagoneer A Kings Gift To India
జీప్ వాగనీర్ (ANI)

భూటాన్ కానుకను అపురూపంగా కాపాడుతున్న భారత్
దిల్లీ ఏరియా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్‌(జీఓసీ) హోదాలో ఉండేవారు 'జీప్ వాగనీర్'‌ను వినియోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పదవిలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ భవ్నీశ్ కుమార్ ఉన్నారు. ప్రతీ సంవత్సరం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు, దిల్లీలోని ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఎర్రకోటకు జీఓసీ ఇందులోనే వస్తుంటారు. ఈ వాహనం భారత సైనిక క్రమశిక్షణకు, భారత్- భూటాన్ బలమైన చారిత్రక, దౌత్య సంబంధాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. కాలం మారినా, ఏళ్లు గడిచినా భూటాన్ ఇచ్చిన కానుకను భారత ఆర్మీ అపురూపంగా కాపాడుతోంది.

'జీప్ వాగనీర్' ప్రత్యేకతలు తెలుసా ?
'జీప్ వాగనీర్' ఎస్‌యూవీకి వాహన తయారీ రంగంలో పెద్ద చరిత్రే ఉంది. దీన్ని 1962 సంవత్సరం నుంచి 1991 సంవత్సరం వరకు అమెరికా కంపెనీ జీప్ ఉత్పత్తి చేసింది. ఈ వాహనం బాడీలో ఎలాంటి పెద్ద మార్పులు చేయకుండానే 29 ఏళ్ల పాటు ఉత్పత్తి చేయడం గమనార్హం. దీన్నిబట్టి దానికి లభించిన జనాదరణ ఎంతటిదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అమెరికా వాహనరంగ చరిత్రలో ఎక్కువ కాలం పాటు ఉత్పత్తి అయిన మూడో ఎస్‌యూవీ మోడల్ ఇదే కావడం విశేషం. తొలుత 'స్టేషన్ వ్యాగన్' అనే కేటగిరీలో 'జీప్ వాగనీర్'ను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేశారు. 1974లో తొలిసారిగా 'స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వాహనం' (ఎస్‌యూవీ) అనే కేటగిరీలో దీన్ని రిలీజ్ చేశారు. 2021 సంవత్సరంలో 'జీప్ వాగనీర్' లేటెస్ట్ వర్షన్‌ను విడుదల చేశారు. 2022లోనూ 'జీప్ వాగనీర్'తో ముడిపడిన కొత్త మోడల్‌లను రిలీజ్ చేశారు.

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

Jeep Wagoneer King Gift To India: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సమర్పించిన గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇదే సమయంలో సైలెంట్‌గా ఎర్రకోట వద్దకు వచ్చిన ఒక ఐకానిక్ స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వాహనం (ఎస్‌యూవీ) స్టైలిష్ లుక్ ప్రతీ ఒక్కరిని అబ్బురపరిచింది. దిల్లీ ఏరియా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ (జీఓసీ- GOC) లెఫ్టినెంట్ జనరల్ భవ్నీశ్ కుమార్ ఇందులోనే ఎర్రకోటకు చేరుకున్నారు. ఇంతకీ ఈ ఎస్‌‌యూవీ ఎందుకు ప్రత్యేకమైంది? అమెరికన్ కంపెనీ 'జీప్' తయారుచేసిన ఈ విశిష్ట వాహనంతో భారత్‌కు ఉన్న చారిత్రక సంబంధమేంటి? దీన్ని భారత ఆర్మీ అపురూపంగా ఎందుకు నిర్వహిస్తోంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ - 'జీప్ వాగనీర్'
మనం చెప్పుకుంటున్న ఎస్‌యూవీ పేరు 'జీప్ వాగనీర్'(Jeep Wagoneer). దాన్ని 1965లో నాటి భూటాన్ రాజు, అప్పటి భారత రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌కు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఇరు దేశాల మధ్యనున్న స్నేహపూర్వక సంబంధాలకు ప్రతీకగా ఇది నిలుస్తోంది. ఈ వాహనం భారత్‌కు విలువైన ఆస్తిగా మారింది. 2000 సంవత్సరంలో 'జీప్ వాగనీర్'‌ను అధికారికంగా భారత సైన్యానికి బదిలీ చేశారు. నాటి నుంచి అది దిల్లీలోని భారత ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉంటోంది. కాలక్రమంలో ఈ వాహనాన్ని భారత సైన్యం అప్‌గ్రేడ్ చేయించింది. ఇప్పుడు ఇందులో 'ఫోర్డ్ ఎండీవర్ 2500 సీసీ' ఇంజిన్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. పాత కాలపు బాడీ, అధునాతన ఇంజిన్‌ల మేళవింపుగా నేటికీ 'జీప్ వాగనీర్'‌ చక్కగా పనిచేస్తోంది.

Jeep Wagoneer A Kings Gift To India
జీప్ వాగనీర్ (ANI)

భూటాన్ కానుకను అపురూపంగా కాపాడుతున్న భారత్
దిల్లీ ఏరియా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్‌(జీఓసీ) హోదాలో ఉండేవారు 'జీప్ వాగనీర్'‌ను వినియోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పదవిలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ భవ్నీశ్ కుమార్ ఉన్నారు. ప్రతీ సంవత్సరం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు, దిల్లీలోని ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఎర్రకోటకు జీఓసీ ఇందులోనే వస్తుంటారు. ఈ వాహనం భారత సైనిక క్రమశిక్షణకు, భారత్- భూటాన్ బలమైన చారిత్రక, దౌత్య సంబంధాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. కాలం మారినా, ఏళ్లు గడిచినా భూటాన్ ఇచ్చిన కానుకను భారత ఆర్మీ అపురూపంగా కాపాడుతోంది.

'జీప్ వాగనీర్' ప్రత్యేకతలు తెలుసా ?
'జీప్ వాగనీర్' ఎస్‌యూవీకి వాహన తయారీ రంగంలో పెద్ద చరిత్రే ఉంది. దీన్ని 1962 సంవత్సరం నుంచి 1991 సంవత్సరం వరకు అమెరికా కంపెనీ జీప్ ఉత్పత్తి చేసింది. ఈ వాహనం బాడీలో ఎలాంటి పెద్ద మార్పులు చేయకుండానే 29 ఏళ్ల పాటు ఉత్పత్తి చేయడం గమనార్హం. దీన్నిబట్టి దానికి లభించిన జనాదరణ ఎంతటిదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అమెరికా వాహనరంగ చరిత్రలో ఎక్కువ కాలం పాటు ఉత్పత్తి అయిన మూడో ఎస్‌యూవీ మోడల్ ఇదే కావడం విశేషం. తొలుత 'స్టేషన్ వ్యాగన్' అనే కేటగిరీలో 'జీప్ వాగనీర్'ను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేశారు. 1974లో తొలిసారిగా 'స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వాహనం' (ఎస్‌యూవీ) అనే కేటగిరీలో దీన్ని రిలీజ్ చేశారు. 2021 సంవత్సరంలో 'జీప్ వాగనీర్' లేటెస్ట్ వర్షన్‌ను విడుదల చేశారు. 2022లోనూ 'జీప్ వాగనీర్'తో ముడిపడిన కొత్త మోడల్‌లను రిలీజ్ చేశారు.

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

For All Latest Updates

TAGGED:

JEEP WAGONEER AT RED FORTJEEP WAGONEER BHUTANS GIFT TO INDIASTORY OF INDIAN ARMYS JEEP WAGONEERJEEP WAGONEER HISTORYJEEP WAGONEER A KINGS GIFT TO INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.