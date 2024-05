ETV Bharat / bharat

పోలింగ్​కు ముందు రెచ్చిపోయిన ఉగ్రవాదులు- మాజీ సర్పంచ్ మృతి, టూరిస్ట్​లకు గాయాలు - Terrorist Attacks In Kashmir

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 19, 2024, 6:54 AM IST | Updated : May 19, 2024, 9:01 AM IST

Terrorist Attacks In Kashmir ( ANi )

Last Updated : May 19, 2024, 9:01 AM IST