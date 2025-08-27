ETV Bharat / bharat

భారత్ జోలికొస్తే ఏమవుతుందో ఉగ్రవాదులకు స్పష్టమైన సందేశం పంపాం: అమిత్​ షా - AMIT SHAH ABOUT OP MAHADEV

భారత పౌరుల జోలికి వస్తే ఏమౌతుందో- ఉగ్రవాదులకు రుచి చూపించాం: అమిత్ షా

Amit Shah
Amit Shah (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read

Amit Shah About Op Mahadev : భారత పౌరుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే కలిగే పరిణామాల గురించి ఆపరేషన్​ సిందూర్​, ఆపరేషన్ మహదేవ్​ల ద్వారా ఉగ్రవాద సూత్రధారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపామని కేంద్రం హోంమంత్రి అమిత్​షా పేర్కొన్నారు.

'ఆపరేషన్ సిందూర్​ ప్రజల్లో సంతృప్తి కలిగించింది. అయితే ఆపరేషన్ మహాదేవ్​ ఆ సంతృప్తిని విశ్వాసంగా మార్చింది' అని అమిత్ షా అన్నారు. ఆపరేషన్ మహాదేవ్​ను విజయవంతంగా నిర్వహించి, పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్న టెర్రరిస్టులను తుదముట్టించిన భారత సైన్యం, జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీసులు, సీఆర్​పీఎఫ్ సిబ్బందిని సత్కరిస్తూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఏప్రిల్​ 22న జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలో గల ప్రముఖ పర్యటక ప్రాంతమైన బైసరన్‌ లోయ వద్ద ఉగ్రవాదులు మారణహోమం సృష్టించారు. హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ దాడుల్లో 25 మంది పర్యాటకులు, ఓ కశ్మీరీ వ్యక్తి మరణించారు. దాడి తర్వాత ఉగ్రవాదులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్​ చేపట్టి పాకిస్థాన్​, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్​లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. ఈ దాడిలో వందకు పైగా ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. దీనితో పాక్​ భారత్​ సరిహద్దులపై దాడులకు తెలబడింది. రంగంలోకి దిగిన భారత త్రివిధ దళాలు, పాక్​కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాయి. దీనితో పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

ఆపరేషన్ మహాదేవ్

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్​ 'ఆపరేషన్ మహాదేవ్​'ను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా జులైలో మన భద్రతా దళాలు, పహల్గాం మారణహోమంలో పాల్గొన్న ఉగ్రవాదులను అంతం చేశాయి. దీనిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

"ఆపరేషన్ సిందూర్​, ఆపరేషన్ మహాదేవ్- భారత పౌరుల జీవితాలతో ఆడుకోవడం వల్ల కలిగే పరిణామాల గురించి ఉగ్రదాడి సూత్రధారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపించాయి."
- అమిత్ ​షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

కశ్మీర్​ మిషన్​ను పట్టాలు తప్పించలేరు!
'కశ్మీర్​లో పర్యాటకం మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, పహల్గాంలో దాడులు చేసి, 'కశ్మీర్​ మిషన్​' పట్టాలు తప్పించడానికి ఉగ్ర సూత్రధారులు విఫలయత్నం చేశారు. అయితే ఉగ్రవాదులు ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నినా, ఇకపై వారు భారతదేశాన్ని దెబ్బతీసి, తప్పించుకోలేరని మన భద్రతా దళాలు ప్రపంచానికి చూపించాయి' అని అమిత్​ షా అన్నారు.

'సైన్యం, పారామిలటరీ దళాలతో పాటు, జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీసులు కూడా ఉగ్రవాదంపై పోరులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్​, ఆపరేషన్ మహాదేవ్​ గురించి అధికార, ప్రతిపక్షాలు అన్నీ ఆనందంగా ఉన్నాయి. ప్రతిఒక్కరూ భద్రతా దళాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జాతీయ భద్రతపై ఉన్న ఈ నమ్మకమే భారతదేశం అన్ని రంగాల్లో ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత స్థానాన్ని సాధించాలనే ఆకాంక్షకు పునాది' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.

'ఆపరేషన్ మహాదేవ్​లో హతమైన ఉగ్రవాదులు, పహల్గాంలో మారణహోమం సృష్టించిన వారేనని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ)కు చెందిన ఫోరెన్సిక్ ల్యాప్​ నిర్ధరించింది. భారత పౌరుల హృదయాల్లో భద్రంగా ఉన్నామనే భావాన్ని మరింత బలపరిచిన మన భద్రతా దళాలకు ప్రధాని మోదీ తరఫున, మొత్తం భారతదేశం తరఫున నేను అభినందిస్తున్నాను' అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా అన్నారు.

మోదీ 'MEGA' భారతదేశానికి 'పెద్ద తలనొప్పి'గా మారింది : కాంగ్రెస్​ విమర్శలు

గుజరాత్ మోడల్ అంటే 'ఓటుచోరీ'- అక్కడే నుంచే బీజేపీ ఓట్ల దొంగతనం ప్రారంభం : రాహుల్ గాంధీ

Amit Shah About Op Mahadev : భారత పౌరుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే కలిగే పరిణామాల గురించి ఆపరేషన్​ సిందూర్​, ఆపరేషన్ మహదేవ్​ల ద్వారా ఉగ్రవాద సూత్రధారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపామని కేంద్రం హోంమంత్రి అమిత్​షా పేర్కొన్నారు.

'ఆపరేషన్ సిందూర్​ ప్రజల్లో సంతృప్తి కలిగించింది. అయితే ఆపరేషన్ మహాదేవ్​ ఆ సంతృప్తిని విశ్వాసంగా మార్చింది' అని అమిత్ షా అన్నారు. ఆపరేషన్ మహాదేవ్​ను విజయవంతంగా నిర్వహించి, పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్న టెర్రరిస్టులను తుదముట్టించిన భారత సైన్యం, జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీసులు, సీఆర్​పీఎఫ్ సిబ్బందిని సత్కరిస్తూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఏప్రిల్​ 22న జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలో గల ప్రముఖ పర్యటక ప్రాంతమైన బైసరన్‌ లోయ వద్ద ఉగ్రవాదులు మారణహోమం సృష్టించారు. హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ దాడుల్లో 25 మంది పర్యాటకులు, ఓ కశ్మీరీ వ్యక్తి మరణించారు. దాడి తర్వాత ఉగ్రవాదులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్​ చేపట్టి పాకిస్థాన్​, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్​లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. ఈ దాడిలో వందకు పైగా ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. దీనితో పాక్​ భారత్​ సరిహద్దులపై దాడులకు తెలబడింది. రంగంలోకి దిగిన భారత త్రివిధ దళాలు, పాక్​కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాయి. దీనితో పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

ఆపరేషన్ మహాదేవ్

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్​ 'ఆపరేషన్ మహాదేవ్​'ను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా జులైలో మన భద్రతా దళాలు, పహల్గాం మారణహోమంలో పాల్గొన్న ఉగ్రవాదులను అంతం చేశాయి. దీనిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

"ఆపరేషన్ సిందూర్​, ఆపరేషన్ మహాదేవ్- భారత పౌరుల జీవితాలతో ఆడుకోవడం వల్ల కలిగే పరిణామాల గురించి ఉగ్రదాడి సూత్రధారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపించాయి."
- అమిత్ ​షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

కశ్మీర్​ మిషన్​ను పట్టాలు తప్పించలేరు!
'కశ్మీర్​లో పర్యాటకం మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, పహల్గాంలో దాడులు చేసి, 'కశ్మీర్​ మిషన్​' పట్టాలు తప్పించడానికి ఉగ్ర సూత్రధారులు విఫలయత్నం చేశారు. అయితే ఉగ్రవాదులు ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నినా, ఇకపై వారు భారతదేశాన్ని దెబ్బతీసి, తప్పించుకోలేరని మన భద్రతా దళాలు ప్రపంచానికి చూపించాయి' అని అమిత్​ షా అన్నారు.

'సైన్యం, పారామిలటరీ దళాలతో పాటు, జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీసులు కూడా ఉగ్రవాదంపై పోరులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్​, ఆపరేషన్ మహాదేవ్​ గురించి అధికార, ప్రతిపక్షాలు అన్నీ ఆనందంగా ఉన్నాయి. ప్రతిఒక్కరూ భద్రతా దళాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జాతీయ భద్రతపై ఉన్న ఈ నమ్మకమే భారతదేశం అన్ని రంగాల్లో ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత స్థానాన్ని సాధించాలనే ఆకాంక్షకు పునాది' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.

'ఆపరేషన్ మహాదేవ్​లో హతమైన ఉగ్రవాదులు, పహల్గాంలో మారణహోమం సృష్టించిన వారేనని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ)కు చెందిన ఫోరెన్సిక్ ల్యాప్​ నిర్ధరించింది. భారత పౌరుల హృదయాల్లో భద్రంగా ఉన్నామనే భావాన్ని మరింత బలపరిచిన మన భద్రతా దళాలకు ప్రధాని మోదీ తరఫున, మొత్తం భారతదేశం తరఫున నేను అభినందిస్తున్నాను' అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా అన్నారు.

మోదీ 'MEGA' భారతదేశానికి 'పెద్ద తలనొప్పి'గా మారింది : కాంగ్రెస్​ విమర్శలు

గుజరాత్ మోడల్ అంటే 'ఓటుచోరీ'- అక్కడే నుంచే బీజేపీ ఓట్ల దొంగతనం ప్రారంభం : రాహుల్ గాంధీ

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH ABOUT OP SINDOORCLEAR MESSAGE TO TERROR MASTERMINDSAMIT SHAH HONOURING THE INDIAN ARMYAMIT SHAH HONOURING JK POLICEAMIT SHAH ABOUT OP MAHADEV

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.