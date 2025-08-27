Amit Shah About Op Mahadev : భారత పౌరుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే కలిగే పరిణామాల గురించి ఆపరేషన్ సిందూర్, ఆపరేషన్ మహదేవ్ల ద్వారా ఉగ్రవాద సూత్రధారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపామని కేంద్రం హోంమంత్రి అమిత్షా పేర్కొన్నారు.
'ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రజల్లో సంతృప్తి కలిగించింది. అయితే ఆపరేషన్ మహాదేవ్ ఆ సంతృప్తిని విశ్వాసంగా మార్చింది' అని అమిత్ షా అన్నారు. ఆపరేషన్ మహాదేవ్ను విజయవంతంగా నిర్వహించి, పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్న టెర్రరిస్టులను తుదముట్టించిన భారత సైన్యం, జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు, సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని సత్కరిస్తూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గాంలో గల ప్రముఖ పర్యటక ప్రాంతమైన బైసరన్ లోయ వద్ద ఉగ్రవాదులు మారణహోమం సృష్టించారు. హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ దాడుల్లో 25 మంది పర్యాటకులు, ఓ కశ్మీరీ వ్యక్తి మరణించారు. దాడి తర్వాత ఉగ్రవాదులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. ఈ దాడిలో వందకు పైగా ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. దీనితో పాక్ భారత్ సరిహద్దులపై దాడులకు తెలబడింది. రంగంలోకి దిగిన భారత త్రివిధ దళాలు, పాక్కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాయి. దీనితో పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.
ఆపరేషన్ మహాదేవ్
ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్ 'ఆపరేషన్ మహాదేవ్'ను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా జులైలో మన భద్రతా దళాలు, పహల్గాం మారణహోమంలో పాల్గొన్న ఉగ్రవాదులను అంతం చేశాయి. దీనిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"ఆపరేషన్ సిందూర్, ఆపరేషన్ మహాదేవ్- భారత పౌరుల జీవితాలతో ఆడుకోవడం వల్ల కలిగే పరిణామాల గురించి ఉగ్రదాడి సూత్రధారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపించాయి."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
కశ్మీర్ మిషన్ను పట్టాలు తప్పించలేరు!
'కశ్మీర్లో పర్యాటకం మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, పహల్గాంలో దాడులు చేసి, 'కశ్మీర్ మిషన్' పట్టాలు తప్పించడానికి ఉగ్ర సూత్రధారులు విఫలయత్నం చేశారు. అయితే ఉగ్రవాదులు ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నినా, ఇకపై వారు భారతదేశాన్ని దెబ్బతీసి, తప్పించుకోలేరని మన భద్రతా దళాలు ప్రపంచానికి చూపించాయి' అని అమిత్ షా అన్నారు.
'సైన్యం, పారామిలటరీ దళాలతో పాటు, జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు కూడా ఉగ్రవాదంపై పోరులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్, ఆపరేషన్ మహాదేవ్ గురించి అధికార, ప్రతిపక్షాలు అన్నీ ఆనందంగా ఉన్నాయి. ప్రతిఒక్కరూ భద్రతా దళాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జాతీయ భద్రతపై ఉన్న ఈ నమ్మకమే భారతదేశం అన్ని రంగాల్లో ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత స్థానాన్ని సాధించాలనే ఆకాంక్షకు పునాది' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
'ఆపరేషన్ మహాదేవ్లో హతమైన ఉగ్రవాదులు, పహల్గాంలో మారణహోమం సృష్టించిన వారేనని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ)కు చెందిన ఫోరెన్సిక్ ల్యాప్ నిర్ధరించింది. భారత పౌరుల హృదయాల్లో భద్రంగా ఉన్నామనే భావాన్ని మరింత బలపరిచిన మన భద్రతా దళాలకు ప్రధాని మోదీ తరఫున, మొత్తం భారతదేశం తరఫున నేను అభినందిస్తున్నాను' అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా అన్నారు.
మోదీ 'MEGA' భారతదేశానికి 'పెద్ద తలనొప్పి'గా మారింది : కాంగ్రెస్ విమర్శలు
గుజరాత్ మోడల్ అంటే 'ఓటుచోరీ'- అక్కడే నుంచే బీజేపీ ఓట్ల దొంగతనం ప్రారంభం : రాహుల్ గాంధీ