బిహార్​ SIR- తొలగించిన 65లక్షల మంది పేర్లను ప్రచురిస్తాం- సుప్రీంకు తెలిపిన ఈసీ - SC ASKS ECI TO DETAIL DOCS

బిహార్ ఎస్​ఐఆర్​పై విచారణ- 2003లో ఓటర్ జాబితా కోసం పరిగణించిన పత్రాల గురించి తమకు తెలియజేయాలని ఈసీని ఆదేశించిన సుప్రీం కోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
Published : August 14, 2025 at 3:46 PM IST

SC Asks ECI To Detail Docs : బిహార్​లో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ద్వారా తొలగించిన 65 లక్షల మంది పేర్ల జాబితాను బూత్​ల వారీగా ప్రదర్శిస్తామని ఎలక్షన్ కమిషన్ గురువారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది.

ఎలక్షన్ కమిషన్​ బిహార్​లో ఎస్​ఐఆర్ చేపట్టి ఒక ముసాయిదా జాబితాను ప్రచురించింది. అందులో ఏకంగా 65 లక్షల మంది పేర్లను తొలగించినట్లు పేర్కొంది. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపించాయి. దీనిపై కొందరు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం, తొలగించిన 65 లక్షల మంది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాలని ఈసీని ఆదేశించింది. వలస వెళ్లడం, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్, మరణం- ఇలా తొలగింపునకు గల కారణాలను కూడా పేర్కొనాలని ఈసీకి స్పష్టం చేసింది. దీనికి తాజాగా ఈసీ అంగీకారం తెలిపింది.

బూత్​ల వారీగా!
తాజా నిర్ణయంతో బిహార్​లో తొలగించిన 65 లక్షల మంది పేర్లను బూత్​ల వారీగా ప్రదర్శించనున్నారు. అంటే బూత్​ స్థాయి అధికారి కార్యాలయాల్లో, బ్లాక్ డెవలప్​మెంట్​/ పంచాయితీ కార్యాలయాల్లోని నోటీస్​ బోర్డు​ల్లో ఓటర్ జాబితా నుంచి తొలగించిన వారి పేర్లను ప్రదర్శించనున్నారు. దీని వల్ల ప్రజలు నేరుగా (మాన్యువల్)గా తమ పేర్లను చూసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఒక వేళ తొలగించబడిన వ్యక్తుల జాబితాలో ఎవరైనా అర్హులైన ఓటర్లు ఉంటే, వారు కచ్చితంగా తమ వాదనలను ఈసీ ఎదుట వినిపించవచ్చు. ఇందుకోసం వారు ఆధార్​ కార్డు కాపీతో తమ విజ్ఞాపన పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

మీడియాలో ప్రచురణ
సుప్రీం ఆదేశాల మేరకు, తొలగించిన ఓటర్ల జాబితాను బూత్​ల వారీగా జిల్లా ఎన్నికల ఆధికారి కార్యాలయంలో ప్రదర్శించాలి. అంతేకాదు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దీనిని తమ సోషల్ మీడియా వైబ్​సైట్లలో పొందుపరచాలి. అలాగే ఈ సమాచారాన్ని వార్తాపత్రికలు, రేడియో, టీవీల్లో ప్రకటనల ద్వారా ప్రచారం చేయాలి. అంతేకాదు ఈ జాబితాను బీఎల్​ఓ (బూత్​ లెవల్ ఆఫీసర్​), పంచాయితీ కార్యాలయాల్లోనూ ప్రదర్శించాలి. వచ్చే మంగళవారం నాటికి కచ్చితంగా ఈ చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

2003లో పరిగణించిన 'పత్రాల' గురించి మాకు చెప్పండి
బిహార్​లో 2003లో చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా సవరణ సమయంలో పరిగణించిన గుర్తింపు పత్రాల గురించి తమకు తెలియజేయాలని సుప్రీంకోర్టు గురువాంర భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ)ని కోరింది.

2025 జూన్ 24న బిహార్​లో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్​ రివిజన్​ (ఎస్​ఐఆర్​) నిర్వహించాలని ఈసీ నిర్ణయించింది. దీనిని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. వీటిపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చిలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం తిరిగి విచారణను ప్రారంభించింది. ఈ సందర్భంగా 2023 నాటి జాబితా సవరణ సమయంలో ఏ పత్రాలు తీసుకున్నారో తమకు తెలపాలని ఈసీని కోరింది సుప్రీం కోర్టు.

ఎస్​ఐఆర్​కు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన పార్టీల్లో ఒకరి తరఫున హాజరైన న్యాయవాది నిజాం పాషా, "2023 జనవరి 1 నాటికి వెళ్తే, అప్పుడు ఈసీ బిహార్​లో ఓటరు జాబితా సవరణ చేసింది. ఆ తరువాత ఓటర్ కార్డు (EPIC)లను జారీ చేసింది. తాజాగా ఎస్​ఐఆర్ చేపట్టింది. దీనితో అప్పట్లో జారీ చేసిన కొన్ని ఓటరు కార్డులు చెల్లకుండా పోయాయి. ఇదెలా సాధ్యం. ఇంటెన్సివ్​, ఎస్​ఐఆర్​లలో నమోదు ప్రక్రియ ఒకేలా ఉంటే, అంతకు ముందు జారీ చేసిన ఎపిక్ కార్డులను ఎలా విస్మరించగలుగుతారు" అని వాదించారు.

'ఓటరు నమోదు ఫారమ్ దాఖలు చేసిన తరువాత ఈసీ ఎలాంటి రసీదు ఇవ్వడం లేదు. లేదా రసీదును అంగీకరించే పత్రాలు ఏమీ ఇవ్వలేదు. అందువల్ల బూత్ స్థాయి అధికారులకు అప్పర్ హ్యాండ్ లభిస్తోంది. దిగువ స్థాయి అధికారులు ఫారమ్​లు తీసుకోవాలా, వద్దా అనే దానిపై చాలా విచక్షణ ఉంది' అని న్యాయవాది నిజాం పాషా అన్నారు.

మరో పిటిషనర్ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది షోబయ్​ ఆలం, ఈసీ నోటిఫికేషన్​లో కనిపించిన 'సమ్మరీ', 'ఇంటెన్సివ్'​ పదాల గురించి మాట్లాడారు. "ఇది (ఎస్ఐఆర్) ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ మాత్రమే. అనర్హత ప్రక్రియ కాదు. ఇది స్వాగతించాల్సినది. దీనిని స్వాగతించని ప్రక్రియగా మార్చకూడదు" అన్నారు.

ఆగస్టు 13న అత్యున్నత న్యాయస్థానం 'ఓటర్ జాబితాలు స్థిరంగా ఉండకూడదని, దీనికి కాలానుగుణంగా సవరణలు జరగాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. బిహార్​ ఎస్​ఐఆర్​ ఓటర్ల జాబితా కోసం 7 నుంచి 11 వరకు ఆమోదయోగ్యమైన గుర్తింపు పత్రాలను అంగీకరిస్తున్నారని, ఇది ఓటర్లకు అనుకూలమైన అంశమే'నని పేర్కొంది. అంతేకాదు ఈసీకి ఓటర్ల జాబితా సవరణ కోసం ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహించే అధికారం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న బిహార్​లో ఎస్​ఐఆర్ చేపట్టకూడదని, దాన్ని రద్దు చేయాలని ఒక పిటిషనర్​ చేసిన వాదనతో బెంచ్​ విభేదించింది. రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్​జేడీ), కాంగ్రెస్, ఎన్​జీఓ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమొక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్​ (ఏడీఆర్​)లు బిహార్​లో చేపట్టిన 'ఎస్​ఐఆర్​' ప్రక్రియను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి.

