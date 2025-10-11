రాహుల్ గాంధీ మాదిరిగానే తేజస్వీ యాదవ్ ఓడిపోతారు: ప్రశాంత్ కిషోర్
Published : October 11, 2025 at 4:54 PM IST
Prasant Kishor On Tejaswi Yadav : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం అమేఠీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అవమానకరమైన ఓటమిని చవిచూసినట్లే, రాబోయే బిహార్ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ నాయకుడు తేజస్వీ యాదవ్ ఓడిపోతారని జోస్యం చెప్పారు. ఆయన రఘోపుర్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని కోల్పోతారని పేర్కొన్నారు.
రఘోపుర్ నుంచి దాదాపు 50 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తన పార్టీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించే ముందు ప్రశాంత్ కిషోర్ పట్నాలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఒకే కుటుంబం ఆధిపత్యాన్ని అంతం చేయాలనుకునే నియోజకవర్గ ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాన్ని పొందడానికి నేను రఘోపుర్కు వెళ్తున్నాను. తేజస్వీ యాదవ్కు ముందు, ఆయన తండ్రి లాలూ ప్రసాద్, రబ్రీ దేవి ఆ స్థానానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అయినప్పటికీ ఆ నియోజకవర్గం ప్రాథమిక సౌకర్యాల కోసం ఏడుస్తోంది" అని ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆరోపించారు.
జన్ సురాజ్ పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశం ఆదివారం జరుగుతుందని, రఘోపుర్ నుంచి తనకు వచ్చే అభిప్రాయం కూడా చర్చకు వస్తుందని ఆయన అన్నారు. దాని ఆధారంగా, అత్యంత అనుకూలమైన అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తారని, అది తానేనేనా అని చెప్పలేనని అన్నారు. ఆ నిర్ణయం పార్టీ తీసుకోవాలని చెప్పారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తేజస్వీ యాదవ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థానాల నుండి పోటీ చేయవచ్చని పుకార్లు వస్తున్నాయని విలేకరులు అడగ్గా, ప్రశాంత్ కిషోర్ నవ్వేశారు.
అయితే జన సురాజ్ పార్టీ రఘోపుర్లో బలమైన అభ్యర్థిని నిలుపుతుందనే ఊహాగానాలు ఉండగా, తేజస్వీ యాదవ్ రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ చేయనివ్వండని ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. "రాఘోపుర్లో ఆయన భవితవ్యం 2019లో రాహుల్ గాంధీ భవితవ్యం లాగే ఉంటుందియ. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేసి, చివరికి తన బలమైన కోట అయిన అమేఠీని కోల్పోయారు. ఇప్పుడు తేజస్వీ కూడా అంతే" అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.