ETV Bharat / bharat

'నా లైఫ్ ఎందుకు నాశనం చేశారు? ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా సామాజిక న్యాయం?'- తేజ్‌ప్రతాప్‌ యాదవ్‌ భార్య ఫైర్ - TEJ PRATAP WIFE RESPONSE

Tej Pratap Wife Response ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 26, 2025 at 10:27 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 10:33 PM IST 2 Min Read

Tej Pratap Wife Response : ఆర్జేడీ అధినేత, బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన రిలేషన్ షిప్ గురించి ఫేస్ బుక్​లో ఓ పోస్ట్ ప్రత్యక్షమవ్వడం- తేజ్​ ప్రతాప్​ను ఆర్జేడీ నుంచి లాలూ బహిష్కరించడం- ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది బిహార్ ఎన్నికలు ఉండడంతో ఆ రెండూ విషయాలు చర్చనీయాంశాలుగా మారాయి. ఇప్పుడు తేజ్​ ప్రతాప్​ సింగ్​కు కొన్నాళ్లుగా దూరంగా ఉంటున్న ఆయన సతీమణి ఐశ్వర్యరాయ్ స్పందించారు. ఆ రిలేషన్ షిప్ గురించి వారికి(కుటుంబసభ్యులకు) ముందే తెలిసినప్పుడు తన జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేశారని క్వశ్చన్ చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో అందరి పాత్ర ఉందని, మీడియా ద్వారానే ప్రతి విషయం తన దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపారు. తనను కొట్టి, వేధించినప్పుడు వారి సామాజిక న్యాయం ఎక్కడికి పోయిందని అడిగారు. "అప్పుడు లేని సామాజిక న్యాయం ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. వాళ్లంతా కలిసే ఉన్నారు. బిహార్‌ ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బహిష్కరణ నాటకాన్ని రబ్రీదేవి (తేజ్‌ ప్రతాప్ తల్లి) రచించి ఉంటారు. నా విడాకుల గురించి మీడియా ద్వారానే తెలిసింది. ఏం జరిగిందో వాళ్లనే మీరు అడగండి. నా జీవితాన్ని నాశనం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? నా భవిష్యత్తు గురించి కూడా వాళ్లనే అడగండి" అంటూ ఐశ్వర్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?

శనివారం తేజ్‌ ప్రతాప్‌ ఫేస్‌బుక్‌లో ఒక పోస్టు కనపబడింది. ఒక మహిళతో ఆయన ఉన్న పిక్ వైరల్​గా మారింది. దీంతో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వివరణ ఇచ్చారు. తన సోషల్‌ మీడియా ఖాతాను ఎవరో హ్యాక్‌ చేశారని చెప్పారు. తన కుటుంబ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేందుకే ఎవరో ఇలాంటి పోస్టు చేశారని ఆరోపించారు. ఆ ఫొటో కూడా ఎడిట్ చేసిందని, ఇలాంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని తన అభిమానులను కోరారు. కాగా, తేజ్‌ ప్రతాప్‌ 2018లో బిహార్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దరోగా రాయ్‌ మనవరాలు ఐశ్వర్యను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో ఐశ్వర్య ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు కొద్ది రోజుల క్రితం వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆమె కోసం ఎలాంటి వార్త రాలేదు. ఇప్పుడు తేజ్​ ప్రతాప్ రిలేషన్ గురించి వార్తలు వచ్చాక, ఆమె స్పందించారు. మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడారు.

Tej Pratap Wife Response : ఆర్జేడీ అధినేత, బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన రిలేషన్ షిప్ గురించి ఫేస్ బుక్​లో ఓ పోస్ట్ ప్రత్యక్షమవ్వడం- తేజ్​ ప్రతాప్​ను ఆర్జేడీ నుంచి లాలూ బహిష్కరించడం- ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది బిహార్ ఎన్నికలు ఉండడంతో ఆ రెండూ విషయాలు చర్చనీయాంశాలుగా మారాయి. ఇప్పుడు తేజ్​ ప్రతాప్​ సింగ్​కు కొన్నాళ్లుగా దూరంగా ఉంటున్న ఆయన సతీమణి ఐశ్వర్యరాయ్ స్పందించారు. ఆ రిలేషన్ షిప్ గురించి వారికి(కుటుంబసభ్యులకు) ముందే తెలిసినప్పుడు తన జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేశారని క్వశ్చన్ చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో అందరి పాత్ర ఉందని, మీడియా ద్వారానే ప్రతి విషయం తన దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపారు. తనను కొట్టి, వేధించినప్పుడు వారి సామాజిక న్యాయం ఎక్కడికి పోయిందని అడిగారు. "అప్పుడు లేని సామాజిక న్యాయం ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. వాళ్లంతా కలిసే ఉన్నారు. బిహార్‌ ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బహిష్కరణ నాటకాన్ని రబ్రీదేవి (తేజ్‌ ప్రతాప్ తల్లి) రచించి ఉంటారు. నా విడాకుల గురించి మీడియా ద్వారానే తెలిసింది. ఏం జరిగిందో వాళ్లనే మీరు అడగండి. నా జీవితాన్ని నాశనం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? నా భవిష్యత్తు గురించి కూడా వాళ్లనే అడగండి" అంటూ ఐశ్వర్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. అసలేం జరిగిందంటే?

శనివారం తేజ్‌ ప్రతాప్‌ ఫేస్‌బుక్‌లో ఒక పోస్టు కనపబడింది. ఒక మహిళతో ఆయన ఉన్న పిక్ వైరల్​గా మారింది. దీంతో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వివరణ ఇచ్చారు. తన సోషల్‌ మీడియా ఖాతాను ఎవరో హ్యాక్‌ చేశారని చెప్పారు. తన కుటుంబ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేందుకే ఎవరో ఇలాంటి పోస్టు చేశారని ఆరోపించారు. ఆ ఫొటో కూడా ఎడిట్ చేసిందని, ఇలాంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని తన అభిమానులను కోరారు. కాగా, తేజ్‌ ప్రతాప్‌ 2018లో బిహార్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దరోగా రాయ్‌ మనవరాలు ఐశ్వర్యను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో ఐశ్వర్య ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు కొద్ది రోజుల క్రితం వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆమె కోసం ఎలాంటి వార్త రాలేదు. ఇప్పుడు తేజ్​ ప్రతాప్ రిలేషన్ గురించి వార్తలు వచ్చాక, ఆమె స్పందించారు. మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడారు.

Last Updated : May 26, 2025 at 10:33 PM IST