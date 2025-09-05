Teachers Day 2025 : విద్యార్థులను జ్ఞానవంతులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఒక గురువు కృషి వెలకట్టలేనిది. అలాంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ గుర్తుగా సెప్టెంబర్ 5న జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన టీచర్లకు పురస్కరాలు ఇస్తుంటుంది ప్రభుత్వం. ఇలా ఓ వైపు ఉత్తమ టీచర్లు విద్యార్థులను ప్రతిభావంతులను చేస్తూంటే, మరికొందరు పిల్లలకు కనీసం విద్యాబుద్ధులు సైతం నేర్పించలేకపోతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పిల్లలకు చదువు అవసరం తెలియక దూరమవుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల ఉపాధ్యాయుల తీరుతో అవస్థలు పడుతున్నారు.
రాష్ట్రపతి, జాతిపిత పేర్లు రాయలేకపోతున్న టీచర్లు
మధ్యప్రదేశ్ సాగర్ జిల్లాలోని దేవరి ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. పాఠశాలల్లోని చాలా మంది విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి, జాతిపిత ఎవరు అని ప్రశ్నించినా సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయులు పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉందని వాపోతున్నారు. వారిని సైతం ఇవే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు బోర్డుపై రాయాలని గ్రామస్థులు అడిగారు. స్కూల్లోని ఏ టీచర్ కూడా సరిగ్గా పేరు రాయలేకపోయారని, అందరూ తప్పుగానే రాశారని తెలిపారు.
స్కూల్కు టీచర్లు గైర్హాజరు
దేవరి ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అనేక మంది ఉపాధ్యాయులు గైర్హాజరు అవుతున్నారు. చాలా చోట్ల ఒక టీచర్తోనే మొత్తం పాఠశాలను నిర్వహిస్తున్నారు. హత్ఖో గ్రామస్థులు స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలను సందర్శించగా ఇంఛార్జ్ ఆశిశ్ రాకపోవడంతో విభ దూబే అనే టీచర్ ఒక్కరే పాఠాలు చెబుతున్నారు. అనారోగ్య కారణాల వల్లే ఆశిశ్ రాలేదని అంటున్నారు. మరోవైపు కటాంగి ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. స్కూల్ ఇంఛార్జ్ సీమా మిశ్రా రాకపోవడంతో సురేంద్ర మాత్రమే వచ్చారు. దీని ప్రశ్నించగా సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. ఈ ఘటనపై జిల్లా విద్యా అధికారి అరవింద్ జైన్ను ప్రశ్నించగా దర్యాప్తు చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు.
700 దాకా జనాభా అందులో 200 మంది టీచర్లే
మరోవైపు బిహార్లోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం ఉపాధ్యాయులుగా రాణిస్తున్నారు. దాదాపు 200 ఇళ్లు ఉన్న తిలైయా గ్రామంలో 700 దాకా జనాభా ఉండగా, 130 మంది ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఇంకా పిల్లలకు ట్యూషన్లు చెబుతున్న గురువులను కూడా కలుపుకొంటే ఈ సంఖ్య 200 దాటుతుంది. అయితే, ఇందుకు ఒక కారణం కూడా ఉంది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన కొత్తలో 1957లో ఈ గ్రామంలో మున్వాదేవి అనే మహిళకు వంద గుంజీలు తీయాలని భూస్వామి కుటుంబం శిక్ష విధించింది. ఇందుకు అసలు కారణం చదువుకొంటున్న ఆమె చిన్న కుమారుడు, భూస్వామి ఇంటి ముందు నుంచి బెల్లు మోగిస్తూ సైకిలుపై వెళ్లడమే. అయితే, ఈ అవమానాన్ని సవాలుగా తీసుకున్న మున్వాదేవి, కుమారుణ్ని టీచరుగా చేసింది. ఇలా తిలైయా ఉపాధ్యాయుల కేంద్రంగా మారడానికి అలా బీజం పడిందని మున్వాదేవి మనవడైన వీరేంద్రకుమార్ (ఈయనా టీచరే) చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఒక్క సుఖ్దేవ్ కుటుంబంలోనే 12 మంది టీచర్లు ఉన్నారు.
పూజారి కాబోయి టీచర్ అయిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్- ఈ స్టోరీ మీకు తెలుసా?
వందేళ్ల నాటి జైలు- ఇప్పుడు విద్యకు కేరాఫ్ అడ్రస్- ఈ 'జైల్ స్కూల్' గురించి మీకు తెలుసా?