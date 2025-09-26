ETV Bharat / bharat

ప్రధాని మోదీకి రక్తంతో 'లెటర్' రాసిన టీచర్- ఎందుకో తెలుసా?

తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని ఉత్తరాఖండ్ టీచర్లు నిరసన- ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీకి రక్తంతో లేఖ రాసిన ఉపాధ్యాయుడు

Letter Writen By Blood Send To Modi
Letter Writen By Blood Send To Modi (Representational Image (Getty Images))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 11:48 AM IST

Teacher Letter In Blood To PM Modi : తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ రక్తంతో రాసిన లేఖను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి పంపారు ఉత్తరాఖండ్​కు చెందిన ఓ టీచర్. గత నెల రోజులుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయులు పదోన్నతులు, బదిలీలు, పాత పెన్షన్ పథకంతో సహా సుమారు 34 డిమాండ్ల కోసం నిరసన తెలుపుతున్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యాయుల దీర్ఘకాల డిమాండ్లను గుర్తించాలని మోదీని కోరారు. బీజేపీ సర్కార్ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రానికి చెందిన టీచర్ ప్రధాని మోదీకి రక్తంతో లేఖ రాయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని మోదీకి లేఖ
చంపావత్ జిల్లాలోని గెండఖలిలోని తనక్​పుర్ ప్రభుత్వ ఇంటర్ కళాశాలలో అసిస్టెంట్ టీచర్ (ఎల్​టీ)గా రవి బాగోటి పనిచేస్తున్నారు. ఆయన రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘం ప్రాంతీయ సభ్యుడు కూడా. తాజాగా రవి ఉపాధ్యాయుల సమస్యలకు పరిష్కారించాలని కోరుతూ ప్రధాని మోదీకి రక్తంతో రాసిన లేఖను పంపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఉపాధ్యాయులు గత నెలరోజులుగా నిరసన తెలుపుతున్నారని లేఖలో హైలైట్ చేశారు. పదే పదే ఆందోళనలు జరుగుతున్నప్పటికీ, ఉపాధ్యాయులు లేవనెత్తిన దాదాపు 34 డిమాండ్లపై ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు. ఉత్తరాఖండ్​లోని దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్​లో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్లను పరిష్కరించడంలో జోక్యం చేసుకోవాలని మోదీని కోరారు.

లేఖలో ఏముందంటే?
ఉత్తరాఖండ్​లో ప్రధానోపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపల్, లెక్చరర్ల పోస్టులు గత కొన్నేళ్లుగా ఖాళీగా ఉన్నాయని రవి తెలిపారు. 25-30 సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి పదోన్నతి లేకుండా ఒకే హోదాలో టీచర్స్ పనిచేస్తున్నారన్నారు. ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతులు కొన్నేళ్లుగా పెండింగ్​లో ఉండిపోయాయని పేర్కొన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘం ఈ అంశంపై ఎప్పటికప్పుడు నిరసనలు తెలియజేస్తోందని వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ పదోన్నతులు, బదిలీలు, పాత పెన్షన్ పథకంతో సహా సుమారు 34 డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఆరోపించారు.

"ఉత్తరాఖండ్‌ లోని 90శాతం ఉన్నత పాఠశాలల్లో, 95శాతం ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలల్లో ప్రిన్సిపల్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. చంపావత్ జిల్లాలో ఏ ఉన్నత పాఠశాలలోనూ ఒక్క రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్ కూడా లేరు. ఇంటర్ కళాశాలల్లో ఐదుగురు రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. వీరిలో నలుగురు ఒకటి లేదా రెండేళ్లలో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు."
-- రవి బాగోటి, ఉత్తరాఖండ్ టీచర్

టీచర్స్ ఆందోళనబాట!
100శాతం సీనియారిటీ ఆధారంగా ఉపాధ్యాయులకు ప్రిన్సిపల్, ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పదోన్నతి కల్పించాలని ఉత్తరాఖండ్ టీచర్లు నిరసన తెలుపుతున్నారు. అయితే అందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేనట్లు తెలుస్తోంది. ఉపాధ్యాయులను పదోన్నతి కల్పించే బదులు హెడ్ మాస్టర్, ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకు ప్రత్యక్ష నియామకం చేపట్టాలని యోచిస్తోంది. దీన్ని ఉపాధ్యాయులు తప్పుపడుతున్నారు. ఇది ఉపాధ్యాయుల పట్ల అన్యాయమైన విధానమని ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు సుమారు 500 మంది ఉపాధ్యాయులు ప్రధాని మోదీ లేఖ రాశారని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ సంఘం ప్రాంతీయ అధ్యక్షుడు రామ్ సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు అన్ని నాన్ అకడమిక్ విధులను బహిష్కరించి, పాఠశాలల్లో మాత్రమే బోధిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

ప్రధానోపాధ్యాయుడు, ప్రిన్సిపల్ స్థానాలకు పదోన్నతులు లేకపోవడం విద్యావ్యవస్థ పట్టాలు తప్పిన్నట్లు ఉపాధ్యాయులు భావిస్తున్నారు. ఇన్​ఛార్జ్​లుగా వ్యవహరించే ఉపాధ్యాయులు పిల్లల బోధనకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉదాసీనత కారణంగా తమ డిమాండ్లపై ప్రధానమంత్రి దృష్టిని ఆకర్షించాలని ఉపాధ్యాయులు కోరుకుంటున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘం ప్రాంతీయ కార్యనిర్వాహకుడి పిలుపు మేరకు ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తమ రక్తంతో లేఖ రాస్తున్నారు. తమ డిమాండ్లపై కలుగజేసుకోవాలని లెటర్​లో ప్రధానిని కోరుతున్నారు.

TEACHER WROTE LETTER BY PM MODIUK TEACHER LETTER WRITTEN BY BLOODUTTARAKHAND TEACHERS STRIKEUTTARAKHAND TEACHER PROTESTTEACHER LETTER IN BLOOD TO PM MODI

