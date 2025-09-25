6ఏళ్ల బాలికను అగరుబత్తితో కాల్చిన టీచర్​- కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్!

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Teacher Burns Six Year Old Student : మంచి చెడు చెప్పే ఉపాధ్యాయులు కొందరు, విద్యార్థుల పట్ల కాస్త తప్పుడు విధానంలో స్పందిస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలు అనే భావన లేకుండా వారి పట్ల కర్కషంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ పాఠశాలలో జరిగిన అమానుష సంఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆరేళ్ల బాలికను పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు అగర్​బత్తితో కాల్చారు. బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కాగా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన టీచర్​ను కఠినంగా శిక్షించాలని బాలిక తల్లిదండ్రులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. ఛత్తీస్​గఢ్​లో వెలుగులోకి వచ్చిందీ అమానుష ఘటన.

వివరాల్లోకి వెళితే!
రాయ్​పుర్​ జిల్లాలోని డీడీ నగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్ పరిధిలోని సుందర్​నగర్​లో ఉన్న కృష్ణ కిడ్స్​ అకాడమీలో 6 ఏళ్ల బాలికను అగరుబత్తితో కాల్చారు ఓ టీచర్​. బాలిక పట్ల ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టిన ఉపాధ్యాయురాలిని పాఠశాల యాజమాన్యం విధుల నుంచి తొలగించింది. కాగా, ఆ ఘటన సెప్టెంబర్​ 17-18 తేదీల్లో జరగ్గా, బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఘటనకు ముందు కూడా టీచర్​ మరో బాలికను చెంపదెబ్బ కొట్టారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బాలిక తల్లిదండ్రులు మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో చైల్డ్​ కేర్​ అధికారులు పాఠశాలలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు రికార్డు చేయడానికి బాధిత తల్లిదండ్రులను కార్యాలయానికి పిలిపించారు.

చెంపపై కొట్టడంతో ఐదురోజులు పంటి నొప్పి!
కాగా, పాఠశాలలో పిల్లలపై జరుగుతున్న దాడుల గురించి వారి తలిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తమ కూతురు సుందర్​ నగర్​లోని కృష్ణ కిడ్స్​ అకాడమీలో యూకేజీ చదువుతోందని, పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు దీప తన కుమార్తెను అగరుబత్తితో కాల్చారని బాధితురాలి తండ్రి హరేంద్ర దూబే ఆరోపించారు. మరో బాధిత తండ్రి ఆరోపిస్తూ, పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు తమ కుమార్తె చెంపపై కొట్టడంతో ఐదురోజులు పంటినొప్పి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. భయంతో పాఠశాలకు వెళ్లడానికి బాలిక నిరాకరించిందని తెలిపారు.

టీచర్​పై వస్తున్న ఆరోపణలను పాఠశాల ప్రిన్సిపల్​ ఖండించారు. ప్రస్తుతం వస్తున్న ఆరోపణలు నిజం కాదని, టీచర్​కు నిజంగా అలాంటి స్వభావమే ఉంటే ఈ తరహా సంఘటనలు రోజూ జరిగేవని తెలిపారు. సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారని, కానీ అందులో ఏమీలేదని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి, అధిక జనసమూహం కారణంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీచర్​ను విధుల నుంచి తొలగించినట్లు పాఠశాల యాజమాన్యం పేర్కొంది.

సీడబ్ల్యూసీ ముందు హాజరు కావాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ
కాగా, ఈ విషయంపై చైల్డ్​ కేర్​ బచ్చన్​ బచావో రాష్ట్ర సమన్వయకర్త విపిన్​ ఠాకూర్​ మాట్లాడారు. పాఠశాలలోని పిల్లలపై దాడి జరిగినట్లు తమకు ఫిర్యాదు అందిందని తెలిపారు. పిల్లలు చాలా చిన్నవాళ్లు అవడంతో వారి సమస్య స్పష్టంగా వివరించలేకపోతున్నారని అన్నారు. ఘటన జరిగిన రోజు నుంచి సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ విషయంపై బాధితుల తల్లిదండ్రులను, పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని సీడబ్ల్యూసీ ముందు హాజరు కావాలని అధికారులు ఆదేశించారు.

