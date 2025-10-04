దగ్గు సిరప్ను బ్యాన్ చేసిన మరో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం- రెండు రోజులుగా ముమ్మర తనిఖీలు!
శిశు మరణాలతో అప్రమత్తమైన కేంద్రం- పలు రాష్ట్రాలకు సూచనలు జారీ చేసిన యంత్రాగం
Published : October 4, 2025 at 4:10 PM IST
Cough Syrup Ban : దగ్గు సిరప్ తాగి 11 మంది చిన్నారులు మృతి చెందిన వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో పలు రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో కోల్డ్రఫ్ సిరప్ను బ్యాన్ చేస్తున్నట్లు ఆయా రాష్ట్రాలు ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా తాజాగా ప్రకటన వెలువరించింది. సిరప్ అమ్మకాలను నిషేధించి మార్కెట్ నుంచి తొలగించాలని ఆదేశిస్తున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఇటీవల పెద్దలకు వాడే దగ్గు సిరప్లతో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో దగ్గు సిరప్ అమ్మకాలను తమిళనాడు అంతటా నిషేధించినట్లు ఆహార భద్రత, ఔషధ పరిపాలన శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కాంచీపురం జిల్లాలోని సుంగువర్చత్రంలో ఉన్న ఆ ఔషధం కంపెనీ తయారీ కేంద్రంలో గత రెండు రోజులుగా తనిఖీలు నిర్వహించి నమూనాలు సేకరించామని ఆయన తెలిపారు. 'డైథిలిన్ గ్లైకాల్' అనే రసాయనం ఉందో లేదో పరీక్షించడానికి ఈ నమూనాలను ప్రయోగశాలలకు పంపుతామని ఆయన ఓ వార్తా సంస్థకు తెలిపారు.
అయితే శిశు మరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సలహాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో 2 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు మందులు సూచించడం, ఇవ్వడం కానీ చేయకూడదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్ని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర వైద్యఆరోగ్యశాఖ శుక్రవారం అన్ని రాష్ట్రాల వైద్యారోగ్య సేవల డైరెక్టర్లకు లేఖలు రాసింది. సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయని, అందువల్ల రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు మందులు రాయడం, ఇవ్వడం కానీ చేయకూడదని తెలిపింది. ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు ఇలాంటి మందులు వాడినట్లైతే ఎంత మోతాదులో వాడాలనే విషయంపై నిబంధనలు పాటించాలని లేఖలో పేర్కొంది.
మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో కలుషితమైన దగ్గు సిరప్లతో పిల్లల మరణాలు నమోదైన నేపథ్యంలో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ సలహాను జారీ చేసింది. ప్రయోగశాలల నుంచి నివేదికలు వచ్చే వరకు ప్లాంట్లో సిరప్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని కంపెనీని ఆదేశించినట్లు డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది. ఈ ఘటనపై త్వరలోనే పూర్తి నివేదిక విడుదల అవుతుందని తెలిపారు. కాగా ఇప్పటికే ఈ ఘటనకు సంబంధించి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఇప్పటివరకు తాము నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పిల్లలకు ఇచ్చిన దగ్గు మందులో ఎటువంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థకు చెందిన అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న పిల్లలు ఈ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల మరింత ప్రభావం పడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఈ సిరప్ సురక్షితమని నిరూపించడానికి దానిని తీసుకున్న భరత్పుర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని ఒక వైద్యుడు కూడా అనారోగ్యానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతడికి చికిత్స అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ మరణాలకు మరేదైనా కారణముందా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
