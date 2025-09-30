మా తప్పు లేకున్నా మాపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు - విజయ్ వీడియో సందేశం
కరూర్ ఘటన తర్వాత తొలిసారి మీడియా ముందుకు విజయ్- వీడియో సందేశం రిలీజ్
Published : September 30, 2025 at 4:01 PM IST
Updated : September 30, 2025 at 4:14 PM IST
Vijay First Reaction On Stampede : కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనతో తన హృదయం పూర్తి బాధతో నిండిపోయిందని టీవీకే అధినేత, నటుడు విజయ్ అన్నారు. ఈ ఘటనలో తమ తప్పిదమేమీ లేకపోయినా, తమకు వ్యతిరేకంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారని విమర్శించారు. కరూర్ తొక్కిసలాట తరువాత తొలిసారి వీడియో సందేశం విడుదల చేసిన ఆయన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్పై విమర్శలు గుప్పించారు.
"కరూర్ ఘటన నన్ను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. నాపై అమిత ప్రేమతో ప్రజలు ర్యాలీకి వచ్చారు. త్వరలోనే కరూర్ వెళ్లి బాధితులను పరామర్శిస్తాను. వాస్తవానికి మేము ఏ తప్పు చేయకపోయినా, మాపై కేసులు పెట్టారు. నిజం త్వరలోనే బయటపడుతుంది. వాస్తవానికి ఏం జరిగిందనేది ప్రజలకు తెలుసు. నేను ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు. నా హృదయం ఆవేదనతో నిండిపోయింది."
"సీఎం స్టాలిన్ మాపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నారా? కావాలంటే నాపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవచ్చు. నాపై కోపం, మా నాయకులపై చూపించవద్దు. మా నాయకులపై కేసులు పెడుతున్నారు. ఇది సరైంది కాదు. నిజానికి కరూర్లోనే ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? నేను ర్యాలీ కోసం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, కానీ ఊహించని ఘటన జరిగింది. నేను ఎప్పుడూ ఎవరికీ అపకారం తలపెట్టలేదు. కనుక ఇకపై మరింత బలంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తాం."
- విజయ్, టీవీకే అధినేత
ఇటీవల కరూర్లో జరిగిన టీవీకే ప్రచార ర్యాలీ సందర్భంగా తొక్కిసలాట జరిగి 41మంది మృతి చెందారు. మరికొందరు గాయపడిన విషయం తెలిసిందే! ఈ ఘటనపై తమిళనాడులో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి కరూర్ టీవీకే అధ్యక్షుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.