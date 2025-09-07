ETV Bharat / bharat

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

టూరిస్ట్ లను ఆకట్టుకుంటున్న గాజు వంతెన- పోటెత్తుతున్న పర్యటకులు

Tallest Glass Tower in India
దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్ (ETV Bharat)
Tallest Glass Tower in India : దేశంలోని అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్ పర్యటకులకు థ్రిల్ పంచుతోంది. 98 అడుగుల ఎత్తున్న ఈ గాజు టవర్ నుంచి భూటాన్​తో పాటు డూయర్స్​ను చూసేయవచ్చు. అలాగే అందమైన నీలాకాశం, దూరంగా కనిపించే పర్వత ప్రాంతాలు, పచ్చనైనా ప్రదేశాలను ఆస్వాదించొచ్చు. ఈ క్రమంలో అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్ గురించి పలు కీలక విషయాలను తెలుసుకుందాం.

ఆకట్టుకుంటున్న గాజు టవర్
బంగాల్​లోని అలీపుర్దువార్‌లోని మజేర్‌ దబ్రిలోని ఒక వినోద ఉద్యానవనంలో గాజు టవర్​ను నిర్మించారు. ఇది పర్యటకులకు ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. అలాగే చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. అహ్మదాబాద్ తర్వాత దేశంలో ఇదే రెండో గాజు టవర్. పుణెకు చెందిన ఒక కంపెనీ దీన్ని నిర్మించింది. ఈ టవర్​కు చైనా షాంఘైలోని గాజు టవర్‌తో కొన్ని సారూప్యతలు ఉన్నాయి. అయితే, కాపీరైట్ కారణంగా అలీపుర్దువార్‌లోని గాజు టవర్‌ నిర్మాణంలో కొన్ని మార్పులు చేశారు. దుర్గా పూజ సెలవుల్లో డూయర్స్‌ను సందర్శిండానికి వచ్చేటప్పుడు పర్యటకులు ఈ గాజు టవర్ ద్వారా అందమైన దృశ్యాన్ని ఆస్వాదిస్తారని నిర్వహకులు అంచనా వేస్తున్నారు. హిమాలయాల దిగువన ఉన్న ప్రాంతాలను డూయర్స్​గా పిలుస్తారు. ఈశాన్య భారతదేశంలో ఉన్న ఈ సుందరమైన ప్రాంతం దాని పచ్చని టీ తోటలు, దట్టమైన అడవులు, గొప్ప జీవవైవిధ్యం, అనేక వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలకు నిలయంగా ఉంది. ఈ ప్రాంతాలను దుర్గాపూజ సమయంలో పర్యటకులు ఎక్కువగా సందర్శిస్తారు.

ఈ టవర్ వద్దకు ఎలా చేరుకోవచ్చంటే?
గ్లాస్ టవర్ చేరుకోవడానికి న్యూ అలీపుర్దువార్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్‌లో దిగాలి. అక్కడి నుంచి 7కిలోమీటర్ల ప్రయాణించి మజేర్‌ దబ్రిలోని గాజు టవర్​కు చేరుకోవచ్చు. ఈ వినోద ఉద్యానవనంలో వాటర్ పార్క్, స్నో వరల్డ్ వంటివి పిల్లలు, పెద్దల కోసం 50 రకాల వినోద సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ గాజు టవర్​పైకి ఎక్కి బాక్సర్ జంగిల్, భూటాన్‌ను చూడవచ్చు. టవర్ పైభాగంలో అనేక బైనాక్యులర్లు ఉన్నాయి. సెల్ఫీ జోన్​ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఒకేసారి మొత్తం 25 మంది టవర్ ఎక్కవచ్చు. గ్లాస్ టవర్ ఎక్కడానికి, ప్రతి పర్యటకుడికి టికెట్ ఉంది. ఒక్కొక్కరి రూ.200 టికెట్​ను వసూలు చేస్తారు. అయితే, పర్యటకులు గాజు టవర్ పైభాగంలో ఉన్న స్వింగ్‌ను తొక్కడానికి అదనంగా రూ. 100 చెల్లించాలి.

పర్యటకులు హర్షం
మరోవైపు, ఈ గాజు టవర్​ను సందర్శించిన పర్యటకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాను గ్లాస్ టవర్​కు రావడం ఇదే మొదటిసారని టూరిస్ట్ స్వాగత ఘోష్ చెప్పాడు. అలీపుర్దువార్ మొత్తాన్ని ఈ టవర్ నుంచి చూడవచ్చని అన్నాడు. అలీపుర్దువార్‌కు ఇంత బహుమతి ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. దుర్గా పూజ సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చే పర్యటకులకు ఈ గాజు టవర్ కచ్చితంగా ఆకర్షిస్తుందన్నాడు.

'సోషల్ మీడియాలో చూసి ఇక్కడికి వచ్చాను'
మరోవైపు, సోషల్ మీడియాలో చూసిన తర్వాత తాను గ్లాస్ టవర్ వద్దకు వచ్చానని మరో పర్యటకుడు రాణా ఇస్లాం పేర్కొన్నాడు. తాను ఇంతకు ముందు అలాంటి గాజు టవర్‌ను ఎక్కడా చూడలేదన్నాడు. ఈ గాజు టవర్ ఎత్తు కూడా చాలా ఎక్కువని తెలిపాడు. మరోవైపు, స్థానికులు సైతం గాజు టవర్​ను చూసేందుకు భారీగా తరలివస్తున్నారు. "నేను అలీపుర్దువార్ నుంచి వచ్చాను. ఈ గాజు టవర్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ప్రతిదీ ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తోంది. నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది. కానీ అంత ఎత్తులో ఉండటం బాగుంది. ఈ గాజు టవర్ కారణంగా అలీపుర్దువార్ పేరు ప్రతిచోటా మార్మోగిపోతోంది." అని స్థానిక పర్యటకురాలు అమృత సేన్‌ గుప్తా స్పష్టం చేసింది.

యజమాని ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, గాజు టవర్ నిర్మించడం పట్ల వినోద ఉద్యానవనం యజమాని అరిందం ఘోష్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "నేను రాజ్‌ గిర్‌ ను సందర్శించడానికి వెళ్లాను. అక్కడి గాజు వంతెనను ఎక్కలేకపోయాను. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే టిక్కెట్లన్నీ అమ్ముడయ్యాయి. గాజు టవర్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి నేను ఇంటర్నెట్‌ లో సెర్చ్ చేశాను. గాజు టవర్ నచ్చింది. అప్పుడే గాజు వంతెన నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. పుణెకు చెందిన ఒక కంపెనీ రాజ్‌ గిర్‌ లో గాజు వంతెన నిర్మించిందని నాకు తెలిసింది. నేను వారిని సంప్రదించి నా కోరిక గురించి చెప్పాను. పుణెకు చెందిన కంపెనీ ప్రతినిధులు వచ్చి ప్రతిదీ తనిఖీ చేశారు. వారు నా విజ్ఞప్తిని అంగీకరించి గాజు వంతెనను నిర్మించారు. " అని అరిందం ఘోష్ తెలిపారు.

ఈ గాజు వంతెన భారతదేశంలో రెండోది అని అరిందం ఘోష్ పేర్కొన్నారు. దేశంలోనే ఎత్తైన గాజు టవర్ అని వెల్లడించారు. అయితే అహ్మదాబాద్ లోని గాజు టవర్ ఈ ఏడాది జులైలో ఓపెన్ అయ్యిందన్నారు. కానీ, తమ గాజు టవర్ పనులు గతేడాది డిసెంబర్‌ నాటికే పూర్తయ్యాయని, కానీ ఆలస్యంగా ప్రారంభించామని వెల్లడించారు. రాబోయే సెలవుల కాలంలో డూయర్స్ ను చూడడానికి వచ్చే పర్యటకులకు ఈ ఎత్తైన గాజు టవర్ అదనపు ఆకర్షణను జోడిస్తుందని చెప్పారు.

