Dharali Floods Victims : 'నాకు ఆహారం వద్దు నా పిల్లలను సురక్షితంగా తీసుకురండి' , 'నా పిల్లలు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు. వారు సురక్షితంగా ఉన్నారో లేదో చెప్పండి' ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరకాశీలోని ధరాలీలో ఆక్మసిక వరదల నుంచి బయటకు పడిన బాధితుల మాటాలు. బాధిత ప్రాంతాలను, వారికి అందే సాయాన్ని సమీక్షించేందుకు వచ్చిన ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్సింగ్ ధామికు విన్నపం చేశారు. మరో మహిళ తనను రక్షించినందుకు కృతజ్ఞతగా తన వస్త్రాన్ని చింపి ముఖ్యమంత్రికి రాఖీగా కట్టింది.
బాధితుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాలను శుక్రవారం ధామి సందర్శించారు. అందరికీ తగిన ఆహారం, నీరు, ప్రాథమిక సదుపాయాలు కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలకి అండగా ఉంటుందని బాధితులకు హామి ఇచ్చారు. అయితే తమకు సాయం ఏమి వద్దని తమ కుటుంబ సభ్యులను సురక్షితంగా తీసుకురావాలని సీఎంకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
धराली आपदा से प्रभावित बहनों से भेंट कर उनके आंसुओं में छिपा दर्द महसूस किया। इस कठिन घड़ी में उनके साहस को नमन करता हूँ।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2025
उन्हें भरोसा दिलाया कि हम सभी इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, वहाँ फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने तक राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। हर… pic.twitter.com/Bg91HJarpG
తమకు ఆహారం లేదా ఇతర సాయం ఏమి అవసరం లేదని, తన పిల్లలను కలవాలని బాధిత మహిళ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపింది. తన సోదరుడు మృతి చెందగా, పిల్లలు ఇంకా ధరాలీలోనే ఉన్నారని, వారు సురక్షితంగా ఉన్నారో లేదో తెలియడం లేదని మరో మహిళ చెప్పింది. తమకు రేషన్ అవసరం లేదని, తమ ప్రాణాలే ముఖ్యమని ఓ బాధితుడు తెలిపాడు. తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని, ఉదయం నుంచి అక్కడే వేచి ఉన్నామని చెప్పాడు.
సీఎంకు రాఖీ కట్టిన గుజరాత్ మహిళ
అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి పుష్కరసింగ్ దామికి గుజరాత్ పర్యటకురాలు తమను రక్షించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. తన దుపట్టాలోని ఒక భాగాన్ని చించుకొని సిఎం ధామీ చేతికి రాఖీ కట్టింది. విపత్తు సమయంలో ప్రభుత్వం చేసిన సహాయక చర్యలకు మర్చిపోలేవని పేర్కొంది.
धराली (उत्तरकाशी) में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान एक बहन ने साड़ी का किनारा फाड़ कर मेरी कलाई पर राखी के प्रतीक के रूप में बांधा तो मन अत्यंत भावुक हो उठा।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2025
ना थाली, ना चंदन, केवल एक कपड़े का टुकड़ा, लेकिन उसमें रिश्ते का सच्चा एहसास, सुरक्षा का वचन, और मानवता का… pic.twitter.com/DR2B4OFBpA
వరద నీటిలో తేలుతూ కనిపించిన ఇల్లు
ఇదిలా ఉండగా, ఈ వరదలకు సంబంధించిన ఓ వీడయో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. అందులో ఖీర్గంగాలో వరద ఉధృతి కారణంగా క్షణాల్లోనే ఒక టవర్ నేలమట్టమైపోయింది. అదే సమయంలో ఓ ఇట్లు గడ్డి వాములా నదిలో కొట్టుకోపోయింది. విపత్తు సంభవించే ముందు ధరాలీ మార్కెట్లో అన్ని సాధారణంగానే కొనసాగుతున్నాయి. ప్రజలు షాపింగ్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా వచ్చిన వరద ఉధృతిలో కేవలం 34 సెకన్లలోనే ప్రతిదీ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఎవరికి తప్పించుకునే అవకాశం కూడా రాలేదు. కొన్ని క్షణాల కిందట కిక్కిరిసిన వీధులు ఇప్పుడు భయంకరమైన నిశ్శబ్దంతో నిండిపోయాయి.
जल प्रलय में बह रहा ये घर पता नहीं किसके सपनों का है!! इस घर में रहने वाले पता नहीं कहां हैं!! कल इसी नदी में एक कार बहते हुए दिखाई थी..— Vivek K. Tripathi (@meevkt) August 6, 2025
महादेव, अभी बस करो, और क्या-क्या दिखाओगे.. #Uttarakhand #DharaliTragedy #Dharali #UttarakhandNews #uttarakhandrain #Dharali… pic.twitter.com/tylaSbSp5q
ఆకస్మిక వరదలు వల్ల జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. రోడ్లన్నీ శిథిలాలు, మట్టితో నిండిపోయాయి. కమ్యూనికేషన్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం వాటిని పునరుద్దించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. రోడ్లపై శిథిలాలను యంత్రాల సాయంతో తొలగించే పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. ఇక ఈ ప్రమాదం నుంచి రెస్క్యూ సిబ్బంది అనేకమందిని రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలను తరలించారు. మిగిలిన వారని కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. డాగ్ స్క్వాడ్, డ్రోన్లు, రాడార్ల సాయంతో సైన్యం మిగిలిన వారి కోసం చర్యలు చేపట్టారు.
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे अन्य राज्य के लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून सुरक्षित लाया जा रहा है, आपदा में फंसे अब तक कुल 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है।#Chinook@PMOIndia @IAF_MCC pic.twitter.com/VkkklhHkF4— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2025