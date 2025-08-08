Essay Contest 2025

'ఆహారం వద్దు- నా పిల్లలను సురక్షితంగా తీసుకురండి'- ధరాలీ బాధితుల ఆవేదన

సహాయ శిభిరాలను సందర్శించిన ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి

Dharali Floods Victims (ETV Bharat)
August 8, 2025 at 10:05 PM IST

August 8, 2025 at 10:17 PM IST

Dharali Floods Victims : 'నాకు ఆహారం వద్దు నా పిల్లలను సురక్షితంగా తీసుకురండి' , 'నా పిల్లలు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు. వారు సురక్షితంగా ఉన్నారో లేదో చెప్పండి' ఉత్తరాఖండ్‌ ఉత్తరకాశీలోని ధరాలీలో ఆక్మసిక వరదల నుంచి బయటకు పడిన బాధితుల మాటాలు. బాధిత ప్రాంతాలను, వారికి అందే సాయాన్ని సమీక్షించేందుకు వచ్చిన ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్​సింగ్ ధామికు విన్నపం చేశారు. మరో మహిళ తనను రక్షించినందుకు కృతజ్ఞతగా తన వస్త్రాన్ని చింపి ముఖ్యమంత్రికి రాఖీగా కట్టింది.

బాధితుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాలను శుక్రవారం ధామి సందర్శించారు. అందరికీ తగిన ఆహారం, నీరు, ప్రాథమిక సదుపాయాలు కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలకి అండగా ఉంటుందని బాధితులకు హామి ఇచ్చారు. అయితే తమకు సాయం ఏమి వద్దని తమ కుటుంబ సభ్యులను సురక్షితంగా తీసుకురావాలని సీఎంకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

తమకు ఆహారం లేదా ఇతర సాయం ఏమి అవసరం లేదని, తన పిల్లలను కలవాలని బాధిత మహిళ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపింది. తన సోదరుడు మృతి చెందగా, పిల్లలు ఇంకా ధరాలీలోనే ఉన్నారని, వారు సురక్షితంగా ఉన్నారో లేదో తెలియడం లేదని మరో మహిళ చెప్పింది. తమకు రేషన్ అవసరం లేదని, తమ ప్రాణాలే ముఖ్యమని ఓ బాధితుడు తెలిపాడు. తమకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని, ఉదయం నుంచి అక్కడే వేచి ఉన్నామని చెప్పాడు.

సీఎంకు రాఖీ కట్టిన గుజరాత్ మహిళ
అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి పుష్కరసింగ్ దామికి గుజరాత్​ పర్యటకురాలు తమను రక్షించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. తన దుపట్టాలోని ఒక భాగాన్ని చించుకొని సిఎం ధామీ చేతికి రాఖీ కట్టింది. విపత్తు సమయంలో ప్రభుత్వం చేసిన సహాయక చర్యలకు మర్చిపోలేవని పేర్కొంది.

వరద నీటిలో తేలుతూ కనిపించిన ఇల్లు
ఇదిలా ఉండగా, ఈ వరదలకు సంబంధించిన ఓ వీడయో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. అందులో ఖీర్‌గంగాలో వరద ఉధృతి కారణంగా క్షణాల్లోనే ఒక టవర్ నేలమట్టమైపోయింది. అదే సమయంలో ఓ ఇట్లు గడ్డి వాములా నదిలో కొట్టుకోపోయింది. విపత్తు సంభవించే ముందు ధరాలీ మార్కెట్‌లో అన్ని సాధారణంగానే కొనసాగుతున్నాయి. ప్రజలు షాపింగ్‌లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా వచ్చిన వరద ఉధృతిలో కేవలం 34 సెకన్లలోనే ప్రతిదీ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఎవరికి తప్పించుకునే అవకాశం కూడా రాలేదు. కొన్ని క్షణాల కిందట కిక్కిరిసిన వీధులు ఇప్పుడు భయంకరమైన నిశ్శబ్దంతో నిండిపోయాయి.

ఆకస్మిక వరదలు వల్ల జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. రోడ్లన్నీ శిథిలాలు, మట్టితో నిండిపోయాయి. కమ్యూనికేషన్​ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం వాటిని పునరుద్దించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. రోడ్లపై శిథిలాలను యంత్రాల సాయంతో తొలగించే పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. ఇక ఈ ప్రమాదం నుంచి రెస్క్యూ సిబ్బంది అనేకమందిని రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలను తరలించారు. మిగిలిన వారని కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. డాగ్​ స్క్వాడ్, డ్రోన్లు, రాడార్ల సాయంతో సైన్యం మిగిలిన వారి కోసం చర్యలు చేపట్టారు.

