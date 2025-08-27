ETV Bharat / bharat

జమ్ముకశ్మీర్ కొండచరియలు ఘటన- 30కి చేరిన మృతుల సంఖ్య - JAMMU KASHMIR LANDSLIDE

వైష్ణోదేవి ఆలయ మార్గంలో విరిగిపడిన కొండచరియలు

Jammu Kashmir Landslide Death Toll
Jammu Kashmir Landslide Death Toll (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 7:46 AM IST

Jammu Kashmir Landslide Death Toll : జమ్ముకశ్మీర్‌లోని శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో అర్థ్‌కువారీ వద్ద భారీ కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 30కు పెరిగింది. ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ పలువురిని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మంగళవారం జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో తొలుత 9 మంది చనిపోగా, పస్తుతం మృతుల సంఖ్య పెరిగింది.

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్తగా ఆలయానికి వెళ్లే రెండు మార్గాలను అధికారులు మూసివేశారు. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు కశ్మీర్‌ను ముంచెత్తుతున్నాయి. పలుచోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి పుణ్యక్షేత్ర బోర్డు భక్తులకు కీలక సూచన చేసింది. వాతావరణం మెరుగుపడిన తర్వాత తీర్థయాత్రకు వచ్చేందుకు ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచించింది. భక్తుల కోసం ఓ హెల్ప్‌డెస్క్ ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపింది.

మరోవైపు కొండచరియలు విరిగిపడ్డ ఘటనపై కేంద్రహోంమంత్రి అమిత్ షా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. జమ్మూకశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌ మనోజ్ సిన్హాతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా జమ్మూకశ్మీర్‌లో వివిధ ప్రమాదాల్లో మంగళవారం సుమారు 20 మంది మృతి చెందారు. వారిలో 15 మంది శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో కొండచరియలు పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అటు హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లోనూ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడగా రహదారులను మూసివేశారు

