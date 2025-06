ETV Bharat / bharat

ఒకే చెట్టుకు 12 రకాల మామిడి పండ్లు- ఎండ, వాన, చలి కాలాల్లో కాత- ఎక్కడో తెలుసా? - 12 TYPES OF MANGOES ON ONE TREE

12 Types Of Mangoes On One Tree ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 8, 2025 at 1:58 PM IST 3 Min Read

12 Types Of Mangoes On One Tree : సాధారణంగా ఒక మామిడి చెట్టుకు ఒకటి లేదా రెండు రకాల పండ్లే కాస్తుంటాయి. కానీ మనం చెప్పుకోబోయే స్పెషల్ మ్యాంగో ట్రీకి మూడు కాదు, నాలుగు కాదు, ఏకంగా 12 రకాల పండ్లు కాస్తున్నాయి. వాటన్నింటి రుచులు, రంగులు, సువాసనలు, బరువులు, సైజులు తీరొక్క రకంగా ఉంటున్నాయి. 50 గ్రాముల నుంచి మొదలుకొని 2 కేజీల దాకా బరువున్న మామిడి పండ్లు ఆ చెట్టుకు కాస్తున్నాయి. విభిన్న రుచుల మ్యాంగోలను అందిస్తున్న ఆ చెట్టు గురించి తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవాల్సిందే. స్పెషల్ మ్యాంగో ట్రీ వెనుక ఒకే ఒక్కడు

ఈ స్పెషల్ మామిడి చెట్టు గుజరాత్‌లోని అమ్రేలీ జిల్లా దిట్ల గ్రామంలో ఉంది. ఉకాభాయ్ అనే రైతుకు చెందిన మామిడి తోటలో ఉన్న ఒక చెట్టు అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఎండాకాలం, వానాకాలం, చలికాలం అనే తేడా లేకుండాా అన్ని సీజన్లలోనూ 12 విభిన్న రకాల మామిడి పండ్లు కాస్తుండటం ఈ మామిడి చెట్టు ప్రత్యేకత. ఇంతకీ ఇదెలా సాధ్యమైంది? అంటే సమాధానం చెప్పగలిగే వ్యక్తి ఒకే ఒక్కడు. ఆయనే ఉకాభాయ్ ! ఔను. నిజమే. మొదటి నుంచీ ఉకాభాయ్ మామిడి సాగులోనే ఉన్నారు. అంటుకట్టే (గ్రాఫ్టింగ్) పద్ధతి ద్వారా మేలురకం మామిడి వంగడాల తయారీకి ఆయన నిత్యం ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఉకాభాయ్ చేసిన ఎన్నో ప్రయోగాల ఫలితంగానే 12 రకాల పండ్లను అందించే మామిడిచెట్టు ఏర్పడింది. విభిన్న రకాల మామిడి పండ్లను అందించే మ్యాంగో వంగడాన్ని తయారు చేయడానికి చాలా ఏళ్లపాటు ఆయన శ్రమించారు. ఒకే చెట్టుకు 12 రకాల మామిడి పండ్లు (ETV Bharat)