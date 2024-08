ETV Bharat / bharat

సుప్రీంకోర్టుకు ఒకేసారి 18 రాష్ట్రాలు, UTల సీఎస్​లు- కారణం ఇదే! - SC On Chief secretaries

By ETV Bharat Telugu Team

Chief Secretaries Of States And UTs At Supreme Court : ఒకే కేసుకు సంబంధించిన విచారణలో భాగంగా 18 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ముఖ్య కార్యదర్శులు (సీఎస్​లు) సుప్రీంకోర్టు ఎదుట హాజరయ్యారు. పదవీ విరమణ పొందిన జ్యుడీషియల్‌ అధికారులకు రెండో నేషనల్‌ జ్యుడిషియల్‌ పే కమిషన్‌ (ఎస్ఎన్ జేపీసీ) సిఫార్సుల మేరకు పింఛను బకాయిలు, ఇతర ప్రయోజనాలు కల్పించడంలో రాష్ట్రాలు అలసత్వం వహించడమే అందుకు కారణం.

'వారిక కోర్టుకు రావాల్సిన అవసరం లేదు'

ఈ క్రమంలో మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, మేఘాలయ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, బంగాల్, బిహార్, ఒడిశా, కేరళ, దిల్లీ సహా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఎస్ఎన్​జేపీసీ సిఫార్సుల అమలుకు సమ్మతిస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేశాయి. ఈ అఫిడవిట్​ను సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ కేసులో అఫిడవిట్ సమర్పించిన రాష్ట్రాలపై విచారణను నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పాటించిన రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఆర్థిక కార్యదర్శులు ఇకపై కోర్టుకు హాజరు కావాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది. "రాష్ట్రాల ప్రధాన, ఆర్థిక కార్యదర్శులను కోర్టుకు పిలవడంలో మాకు ఎలాంటి ఆనందం లేదు. కానీ విచారణ సమయంలో రాష్ట్రాల తరఫున న్యాయవాదులు నిరంతరం గైర్హాజరవుతున్నారు" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.