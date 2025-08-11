SC On Gender Quota In Army : సైన్యంలో పురుషుల పోస్టులను రిజర్వ్ చేయలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఏకపక్ష 'పురుష-స్త్ర' కోటాను తప్పుపట్టింది. సైన్యంలోని జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ లీగల్ పోస్టుల కోసం జరిగిన పరీక్షల్లో ఇద్దరు మహిళా అధికారులు వరుసగా 4, 5వ ర్యాంకులు సాధించారు. అయినప్పటికీ వీరిని విధుల్లోకి తీసుకోకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇటీవల వాదనల సందర్భంగా సైన్యంలోని జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ (లీగల్) బ్రాంచ్ పోస్టుల్లో మహిళా అధికారులు తక్కువగా ఉండటంపై సుప్రీం అసహనం వ్యక్తం చేసింది. తాజాగా తీర్పును నేడు వెలువరించింది.
సైన్యంలో పురుషుల పోస్టులను రిజర్వ్ చేయలేం: సుప్రీంకోర్టు - SC ON GENDER QUOTA IN ARMY
సైన్యంలోని జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ లీగల్ పోస్టుల్లో 4,5 ర్యాంకులు సాధించిన ఇద్దరు మహిళలు- విధుల్లోకి తీసుకోకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన బాధితులు
Published : August 11, 2025 at 11:57 AM IST
