Supreme Court Modifies Decision On Stray Dogs: దిల్లీలో వీధి కుక్కల బెడదపై గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు సవరించింది. వీధి కుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలనే కోర్టు తీర్పులో మార్పులేదని తెలిపింది. ఐతే శునకాలకు టీకాలు వేసిన తర్వాత వాటిని విడిచిపెట్టాలని సూచించింది. రేబిస్ వ్యాధి కలిగిన కుక్కలు, దూకుడు ప్రవర్తన ఉన్న శునకాలను మాత్రం షెల్టర్లలోనే ఉంచాలని సూచించింది.వీధి కుక్కలకు ఆహారం ఇచ్చేందుకు కొన్ని ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. వీధి కుక్కలకు బహిరంగంగా ఆహారం పెట్టవద్దని సూచించింది. ఈ అంశంపై తదుపరి విచారణకు సుప్రీంకోర్టు 8 వారాలకు వాయిదా వేసింది.
వీధికుక్కలపై ఉత్తర్వులు సవరించిన సుప్రీంకోర్టు- టీకాలు వేసిన తర్వాత విడిచిపెట్టాలని ఆదేశం - SUPREME COURT MODIFIES DECISION
దిల్లీలో వీధికుక్కల బెడదపై గత ఉత్తర్వులు సవరించిన సుప్రీంకోర్టు- వీధికుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలనే కోర్టు తీర్పులో మార్పులేదని వెల్లడి
Published : August 22, 2025 at 11:14 AM IST
