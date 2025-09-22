ETV Bharat / bharat

'కొందరు జడ్జీలు విధులను సరిగ్గా నిర్వహించట్లేదు'- హైకోర్టు న్యాయమూర్తులపై సుప్రీం అసంతృప్తి

హైకోర్టుల పట్ల స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​లా వ్యవహరించకూడదని అనుకుంటున్నట్లు వ్యాఖ్య

Supreme Court on High Court Judges : హైకోర్టు న్యాయమూర్తులపై అంసతృప్తి వ్యక్తం చేసింది సుప్రీంకోర్టు. కొందరు జడ్జీలు తమ విధులను సరిగ్గా నిర్వహించడం లేదని విచారం వ్యక్తం చేసింది. హైకోర్టుల పట్ల స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​లా వ్యవహరించకూడదని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పింది. వారి డెస్క్​లో ఫైళ్లు పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాల్సిన నిర్వహణ వ్యవస్థ ఉండాలని, పనితీరును మూల్యాంకనం చేసుకోవాలని సూచించింది. జస్టిస్​ సూర్యకాంత్, జస్టిస్​ ఎన్​. కోటీశ్వర్​ సింగ్​తో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు అభిప్రాయపడింది.

"పగలు, రాత్రి అని తేడా లేకుండా పని చేస్తూ కేసులను పరిష్కరించే న్యాయమూర్తులు కొందరు ఉన్నారు. కానీ అదే సమయంలో మరికొందరు న్యాయమూర్తులు మాత్రం దురదృష్టవశాత్తు వారి విధులను కూడా నిర్వర్తించలేకపోతున్నారు. కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు. ఒక న్యాయమూర్తి ఓ క్రిమినల్ అప్పీల్‌ను విచారిస్తున్నారని అనుకుంటే ఆయన ఒకే రోజులో 50 కేసులను పరిష్కరించాలని మేము ఆశించట్లేదు. ఒక క్రిమినల్ అప్పీల్‌ను ఒక రోజులో నిర్ణయించడం కూడా చాలా గొప్ప విజయం. కానీ అదే బెయిల్ విషయంలో ఒక రోజులో ఒక అప్పీల్​ను మాత్రమే నిర్ణయిస్తానని అంటే మాత్రం ఆయన ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కూల్​ ప్రిన్సిపాల్‌గా వ్యవహరించాలని మా ఉద్దేశం కాదు. న్యాయమూర్తులు వారి ముందున్న పని ఏంటి? వారు ఎంత పని నిర్వర్తించాలి? అనే దానిపై తెలుసుకోవటానికి మార్గదర్శకాలు ఉండాలి. న్యాయవ్యవస్థ నుంచి ప్రజలకు చట్టబద్ధమైన అంచనా ఆశిస్తుంటారు."

--సుప్రీం కోర్టు

'కొందరికి అనవసరంగా కేసులను వాయిదా వేసే అలవాటు'
కొంతమంది న్యాయమూర్తులకు అనవసరంగా కేసులను వాయిదా వేసే అలవాటు ఉందని, ఇది న్యాయమూర్తుల ప్రతిష్టకు ప్రమాదకరం అని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. క్రిమినల్​ కేసులో కొంత మందికి జీవిత ఖైదు, మరణ శిక్ష పడినా ఏళ్లుగా తీర్పును రిజర్వ్​లో పెడుతూ ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు వెలువరించడం లేదని ఈ సందర్భంగా సుప్రీం కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత తీర్పు వెలువరించగా చాలా మంది నిర్దోషులుగా బయటపడ్డారని గుర్తు చేసింది.

దేశవ్యాప్తంగా భారీగా పెండింగ్​ కేసులు
మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా పెండింగ్​ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఒక్క మద్రాసు హైకోర్టులో దాదాపు 3 లక్షల 68వేల 610 కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో 32 శాతం కేసులు కేవలం ప్రధాన న్యాయమూర్తి బెంచ్​లో ఉన్నాయి. న్యాయమూర్తుల ఖాలీలతో కేసులు పెండింగ్​లోనే ఉంటున్నట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 2024 లెక్కల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 25 హైకోర్టుల్లో మొత్తం 360 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీటిలో అలహాబాద్ హైకోర్టులోనే అత్యధికంగా 78 ఖాళీలు ఉన్నాయని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2025 మే నెలలో మద్రాస్ హైకోర్టుకు చెందిన ఐదుగురు న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ చేశారు. దీంతో పెండింగ్ కేసుల సంఖ్య మరింత పెరిగిందని అధికార గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

