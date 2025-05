ETV Bharat / bharat

సుప్రీంకోర్టు జడ్జీల ఆస్తులు వెల్లడి- వెబ్‌సైట్‌లో వివరాలు - SUPREME COURT JUDGES ASSETS

supreme court judges assets ( ETV Bharat )

Published : May 6, 2025

Supreme Court Judges Assets : న్యాయ వ్యవస్థలో పారదర్శకతను పెంపొందించే దిశలో న్యాయమూర్తుల ఆస్తుల వివరాలను సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. న్యాయమూర్తులు స్వయంగా ఇచ్చిన ఆస్తుల వివరాలను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తన వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచినట్లు వివరించింది. త్వరలో రిటైర్ కానున్న చీఫ్​ జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నాకు 55 లక్షల 75వేల రూపాయల ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లు, రూ.14,000 విలువైన షేర్లు ఉన్నట్లు తెలిపింది. దక్షిణ దిల్లీలో మూడు పడక గదుల ఫ్లాట్, కామన్ వెల్త్ విలేజ్​లో నాలుగు పడక గదుల ఫ్లాట్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని డల్హౌసీలో ఇల్లు ఉన్నట్టు తెలిపింది. 250 గ్రాముల బంగారం, 2 కిలోల వెండి ఆభరణాలు, మారుతి స్విఫ్ట్ కారు ఉన్నట్టు వివరించింది. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్​లో కోటి 6 లక్షలు, జీపీఎఫ్​లో కోటి 77 లక్షలు, రూ.29,625 LIC మనీ బ్యాక్ పాలసీ వార్షిక ప్రీమియం ఉన్నట్టు వెల్లడించింది. ఈ నెల 13న ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న న్యాయమూర్తి జస్టిస్ BR గవాయ్​కు బ్యాంకుల్లో 19.63 లక్షలకుపైగా నగదు, రూ.5.25 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు వెల్లడించింది. మహారాష్ట్ర అమరావతిలో తన తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఇల్లు, ముంబయి, దిల్లీలో ఫ్లాట్లు ఉన్నట్టు తెలిపింది. ఆయన భార్య వద్ద రూ.29.70 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు, రూ.61,320 నగదు డిపాజిట్ ఉన్నాయని వివరించింది. కాగా, ఈ ఏడాది నవంబర్ 24న భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌కు నాగ్​పుర్, అమరావతిలో వ్యవసాయ భూములు ఉన్నట్టు పేర్కొంది. చండీగఢ్ సెక్టార్ 10లో ఇల్లు, పంచకులాలో 13 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, గురుగ్రామ్​లో ఒక ప్లాట్ ఉన్నాయని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. రూ.4.11 కోట్ల విలువైన స్థిర డిపాజిట్లు, 100 గ్రాముల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, మూడు విలువైన గడియారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. మరో న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కేవీ విశ్వనాథన్‌కు రూ.120 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు, దిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ డెవలప్‌మెంట్ ఏరియా, గుల్‌మోహర్ పార్క్‌లో పలు ఆస్తులు, తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో ఒక అపార్ట్‌మెంట్ ఉన్నట్లు తెలిపింది.

