Sarpanch After Recounting In Supreme Court : సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందినా అయినా వెనక్కి తగ్గలేదు. తనకే విజయం దక్కుతుందనే నమ్మకంతో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. న్యాయస్థానంలోనే ఈవీఎంలను తెరిచి కోర్టు లెక్కింపు చేపట్టగా, 51 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. మూడేళ్ల తర్వాత అనుకూలంగా తీర్పు సాధించారు. ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అక్కడి రెండో రోజే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు సర్పంచ్ మోహిత్. హరియాణాలోని పానిపట్ జిల్లాలో జరిగిందీ సంఘటన.
అసలేం జరిగిందంటే?
జిల్లాలోని బువానా లఖు గ్రామంలో సర్పంచ్ పదవిపై ఎప్పటి నుంచో వివాదం ఉంది. మూడేళ్ల క్రితం 2022 నవంబర్ 2వ తేదీన సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరగాయి. ఆ సమయంలో అభ్యర్థి మోహిత్ మాలిక్ విజయం సాధిస్తారని అంతా అనుకున్నారు. కానీ కౌంటింగ్ జరగ్గా, మరో అభ్యర్థి కుల్దీప్ గెలిచారు. అయితే ఓట్ల లెక్కింపులో ఏదో పొరపాటు జరిగిందని అప్పుడే మోహిత్ అనుమానించారు.
వెంటనే అధికారులతో వారించినా, లాభం లేకుండా పోయింది. బూత్ నంబర్ 69లో ఫలితాన్ని పొరపాటుగా మార్చారని మోహిత్ అన్నారు. జిల్లా కోర్టులో పిటిషన్ వేయగా, ఎలాంటి పురగోతి లేదు. దీంతో సుప్రీంకోర్టును కొన్నాళ్ల క్రితం ఆశ్రయించారు. ఇప్పుడు అత్యున్నత న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టింది. కోర్టుకు ఈవీఎంలను తెప్పించింది. ఓట్లను మళ్లీ లెక్కించింది. అప్పుడు మోహిత్ మాలిక్ 51 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించినట్లు ప్రకటించింది.
అంతేకాదు జిల్లా యంత్రాంగం రెండు రోజుల్లోపు మోహిత్తో సర్పంచ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలని ఆదేశించింది. దీంతో అధికారులు మోహిత్ మాలిక్తో ప్రమాణం చేయించారు. తద్వారా ఆయన సర్పంచ్ అయ్యారు. మూడేళ్ల తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఆయన అనుకున్నది సాధించారు. అయితే సుప్రీంకోర్టులో ఈవీఎంలను తెరిచి, ఓట్లను మళ్లీ లెక్కించడం దేశంలోనే తొలిసారి.
జెండాను ఎగురవేసిన సర్పంచ్
దాదాపు 3 సంవత్సరాల తర్వాత, ఆగస్టు 11న కోర్టు మోహిత్కు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. ఆగస్టు 13న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ద్వారా పరిపాలన సర్పంచ్గా మారడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయింది. వెంటనే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇప్పుడు ఆగస్టు 15న సర్పంచ్గా జెండాను ఎగురవేశారు. దీంతో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. సుప్రీంకోర్టుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అదే సమయంలో ఆ విషయంపై ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ దేశంలో ఓట్ల చోరీ అంటూ చేసిన ఆరోపణలను లేవనెత్తారు. "ఓడిపోయిన అభ్యర్థి గెలిచాడు. ఆయన పదవీకాలంలో 3 సంవత్సరాలు, ఈవీఎం దయతో నకిలీ అభ్యర్థి సర్పంచ్గా ఉన్నారు. చండీగఢ్లో ఇలాంటి కేసు జరిగింది. అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి మేయర్ ఎన్నికల్లో గెలవాలని నిర్ణయించగా, కోర్టు దానిని తిరస్కరించింది. ఎన్నికల కమిషన్తో పాటు బీజేపీ అన్ని ఆధారాలను నాశనం చేసినప్పుడు. ఆ తర్వాత కోర్టులో ఏ ఆధారాలు ఇస్తారు. ఇది పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధం. బిహార్ ప్రజాస్వామ్యానికి జన్మస్థలం. మీరు అప్రమత్తంగా, జాగ్రత్తగా, అవగాహనతో ఉండాలి" అని పోస్ట్ చేశారు.