సమ్మర్​ స్పెషల్​ - కూల్​ కూల్​ బనానా మిల్క్ షేక్​ - ప్రిపరేషన్​ వెరీ ఈజీ! - Banana Milkshake Recipe

How to Make Banana Milkshake at Home: ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 10 దాటక ముందే సూర్యుడు సుర్రుమనిపిస్తున్నాడు. దీంతో జనం బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ టైమ్​లో శరీరాన్ని హైడ్రేట్​గా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలో చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందడం కోసం ఏవేవో శీతల పానీయాలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే, వాటిని తాగడం వల్ల తక్షణ ఉపశమనం దొరికినా తర్వాతర్వాత తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా.. ఉండాలంటే కూల్​డ్రింక్స్​కు బదులు అరటి పండుతో(Banana) ఇలా మిల్క్ షేక్ ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకోవడం మంచిది అంటున్నారు.

అరటిపండుతో ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఉండే బనానాతో మిల్క్ షేక్ తయారుచేసుకొని తాగితే సమ్మర్​లో ఎండ వేడిమి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే.. డీహైడ్రేషన్, నీరసం దరిచేరకుండా రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉంటారు. దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటి వద్దే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రుచికరమైన బనానా మిల్క్ షేక్​ను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

బాగా పండిన అరటిపండ్లు - 4 చిన్నవి లేదా 2 పెద్దవి

పాలు -1 కప్పు

చక్కెర - రుచికి సరిపడా

జీడిపప్పు, బాదం తరుగు - కొద్దిగా

ఐస్ క్యూబ్స్ - కొన్ని(అవసరం మేరకు)

బనానా మిల్క్ షేక్ తయారీ విధానం :

ముందుగా ఒక కప్పు పాలను వేడి చేసి చల్లార్చుకోవాలి. అవసరమైతే కాసేపు ఫ్రీజర్​లో ఉంచుకోండి.

అలాగే అరటిపండ్లను తొక్క తీసి మీడియం సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. గార్నిష్ కోసం జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నని ముక్కలుగా(తరుగు) కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.

ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న అరటిపండు ముక్కలు, సరిపడా పంచదార, కాచి చల్లార్చిన పాలతో పాటు కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.

ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక గ్లాస్​లోకి తీసుకొని దానిపై జీడిపప్పు, బాదంపప్పు ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. అంతే.. ఎంతో రుచికరమైన కూల్​ కూల్​గా ఉండే బనానా మిల్క్ షేక్ రెడీ! అయితే.. ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ వేయని వారు నార్మల్​గా దానిని ప్రిపేర్ చేసుకొని కాసేపు ఫ్రిజ్​లో ఉంచి ఆ తర్వాత తీసుకోవచ్చు.

దీనిని సమ్మర్​లో తాగారంటే వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అరటిపండు తినని పిల్లలు కూడా ఈ మిల్క్​షేక్​ను తాగుతారు. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

