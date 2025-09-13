ETV Bharat / bharat

MPPSC 2024 Woman Topper Varsha Patel
MPPSC 2024 Woman Topper Varsha Patel (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 6:23 PM IST

MPPSC 2024 Woman Topper : మనసులో స్థిరమైన సంకల్పం, పట్టుదల ఉంటే కష్టపడి దేన్నైనా సాధించవచ్చని నిరూపించుకున్నారు మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన ఓ మహిళ. అనుకున్న ఆశయం కోసం ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ముందుకు సాగాలని చేతల్లో చేసి చూపించారు. గర్భవతి అయినా కష్టపడి మధ్యప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (ఎంపీపీఎస్సీ) పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యారు. తాజాగా విడుదలైన ఫలితాల్లో డీఎస్పీ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. మహిళల విభాగంలో స్టేట్ టాపర్​గా నిలిచి ఔరా అనిపించారు. ఈ క్రమంలో డీఎస్పీ పోస్టుకు ఎంపికైన వర్షా పటేల్ సక్సెస్ స్టోరీపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

కష్టాలను ఎదురొడ్డి విజేతగా వర్ష
మైహార్ జిల్లాకు చెందిన వర్షా పటేల్ చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో దిట్ట. ఆమె తండ్రి దామోహ్​లోని ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవారు. అక్కడే వర్ష ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. జ్ఞానోదయ విద్యా మందిర్​లో 12వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు. పదో తరగతిలో 8.4 సీజీపీఏ, 12వ తరగతిలో 75 శాతం మార్కులు సాధించారు. కమలా నెహ్రూ బాలికల కళాశాలలో బయాలజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. చదువులో బాగా రాణిస్తున్న వర్షకు 2015లో పెద్ద షాక్ తగిలింది. దీంతో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఆర్థిక, మానసిక కష్టాలు మొదలయ్యాయి.

అండగా భర్త, కుటుంబ సభ్యులు
ఆ తర్వాత వర్ష కుటుంబం దామోహ్​ను వదిలి మైహార్‌కు మకాం మార్చింది. దీంతో వర్షకు ఉన్నత చదువులు చదవడం ఇబ్బంది అయ్యింది. అయినా కష్టపడి హయ్యర్ స్టడీస్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత 2017లో రామ్‌నగర్​కు సంజయ్ పటేల్​తో వర్షకు వివాహం జరిగింది. ఆమెకు తన భర్త, అత్తమామల మద్దతు లభించింది. ఎంపీపీఎస్సీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అవ్వమని ప్రోత్సహించారు. ప్రిపరేషన్ కోసం ఇందౌర్ సైతం పంపించారు. దీంతో వర్ష కష్టపడి చదివి భర్త, అత్తమామల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టారు. తాజాగా విడుదలైన ఎంపీపీఎస్సీ ఫలితాల్లో డీఎస్పీ జాబ్​కు ఎంపికయ్యారు. అలాగే మహిళల విభాగంలో స్టేట్ టాపర్​గా నిలిచారు. దీంతో భరేవా గ్రామం సహా మైహార్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్ష పటేల్ పేరు మార్మోగిపోతోంది.

డీఎస్పీగా సెలెక్ట్ అయిన వర్షా పటేల్​ (ETV Bharat)

ఐదో ప్రయత్నంలో జాబ్ : వర్షా పటేల్
"నేను నా మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఎంపీపీఎస్సీ ప్రిలియమ్స్, మెయిన్స్ పరీక్షలో క్వాలిఫై అయ్యాను. కానీ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యాను. నేను మొత్తం 5 సార్లు ఎంపీపీఎస్సీ పరీక్షలు రాశాను. మూడు సార్లు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లాను. ఐదోసారి విజయం సాధించాను. జాబ్ వచ్చింది. కష్టపడి పనిచేసేవారు ఎప్పుడూ ఓడిపోరు. నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడే విజయం వరిస్తుంది" అని డీఎస్పీ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన వర్ష పటేల్ తెలిపారు.

26రోజుల పసికందుతో ఇంటర్వ్యూకు
వర్షకు మధ్యప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ కోసం పిలుపు వచ్చినప్పుడు ఆమె ఒడిలో 26 రోజుల కుమార్తె ఉంది. ఆ చిన్నారిని తీసుకుని వర్ష ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యారు. అలాగే ఎంపీపీఎస్సీ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, పరీక్ష రాస్తున్నప్పుడు వర్ష గర్భవతి. 2025 జులై 22న వర్షకు పండంటి ఆడబిడ్డ జన్మించగా, ఆ చిన్నారికి శ్రీజ అని పేరు పెట్టారు. సిజేరియన్ డెలివరీ అయినప్పటికీ, కేవలం ఒక నెల తర్వాత అంటే ఆగస్టు 18న వర్ష తన కుమార్తెను ఒడిలో పెట్టుకుని ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యారు. అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అయ్యి మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకున్నారు.

భార్య కోసం ఉద్యోగం మానేసిన భర్త
వర్ష ఇప్పటికే మిల్క్ సాంచి డిపార్ట్​మెంట్ రేవాలో డైలీ పోస్టల్ అసిస్టెంట్​గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే వర్ష కలలను నెరవేర్చడానికి ఆమె భర్త సంజయ్ పటేల్ చాలా కష్టపడ్డారు. అండగా నిలిచారు. వారణాసిలో మేనేజర్‌ పనిచేసిన సంజయ్, భార్య కోసం తన ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టారు. శుక్రవారం ఎంపీపీఎస్సీ 2024 పరీక్షల ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఈ ఫలితాల్లో వర్షా పటేల్ మహిళల విభాగంలో స్టేట్ టాపర్​గా నిలిచారు. దీంతో ఆమెకు డీఎస్పీ జాబ్ వచ్చింది. వర్షకు అభినందనలు తెలియజేసేందుకు ఆమె ఇంటి వద్ద జనం గుమిగూడారు.

భర్త, బిడ్డతో వర్షా పటేల్ (ETV Bharat)

