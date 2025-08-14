ETV Bharat / bharat

వారి వల్లే  వీధికుక్కల సమస్య: సుప్రీంకోర్టు - SC ABOUT STRAY DOGS PROBLEM

వీధికుక్కల బెడద- లోకల్ ఆథారిటీ సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ సమస్య: సుప్రీం కోర్టు

Published : August 14, 2025 at 1:15 PM IST

SC About Stray Dogs Problem : వీధి కుక్కల వివాదంపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం స్థానిక అధికారుల (లోకల్ అథారిటీస్​) తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. జంతు సంతతి నియంత్రణ చర్యలు అమలు చేయకపోవడం వల్లనే ఈ సమస్య తలెత్తిందని పేర్కొంది.

ప్రభుత్వం తరఫున సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా వాదనలు వినిపిస్తూ, దేశ రాజధాని ప్రాంతం (దిల్లీ) నుంచి వీధి కుక్కలన్నింటినీ తరలించాలనే సుప్రీం కోర్టు తీర్పును సమర్థించారు. శునకాల తరలింపు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉందని, కానీ బాధితుల సంఖ్య భారీ ఉందని ఆయన అన్నారు. అంతేకాదు మాంసాహారం తింటూ, జంతువులపై ప్రేమ ఒలకబోస్తున్న వారిని ఆయన దుయ్యబట్టారు. మాంసాహారం తినేవారు కూడా నేడు జంతు ప్రేమికులమని ప్రకటించుకుంటున్నారని తుషార్ మెహతా సుప్రీం ధర్మాసనం ముందు ప్రస్తావించారు.

"ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా 37 లక్షల కుక్కకాటు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అంటే రోజుకు దాదాపు 10వేల కుక్క కాటు కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, వందల సంఖ్యలో రేబిస్‌ మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. వాస్తవానికి జంతువులను ఎవరూ ద్వేషించరు. కానీ ఎంతో మంది చిన్నారులు వీధి కుక్కల దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వాస్తవానికి స్టెరిలైజేషన్‌ చేయడం వల్ల రేబిస్‌ను అరికట్టలేము. కానీ ఈ సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం మాంసాహారం తినేవారు కూడా జంతు ప్రేమికులమని ప్రకటించుకుంటున్నారు."
- తుషార్‌ మెహతా, సొలిసిటర్ జనరల్​

స్టే విధించండి
వీధి కుక్కల సమస్యపై సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌ సుప్రీం ధర్మాసనం ముందు తన వాదనలు వినిపించారు. దిల్లీలో వీధి కుక్కలు కనిపించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆగస్టు 11న ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పుపై స్టే విధించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం దేశంలో సరిపడా కుక్కల షెల్టర్లు లేవు. కనుక వాటిని ఎక్కడికి తరలిస్తారు? మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ వాటిని స్వయంగా నిర్మిస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. దీనిపై మరింత లోతుగా విచారణ జరగాలని కపిల్ సిబల్ అన్నారు.

తీర్పు రిజర్వ్​
దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీ నుంచి వీధి కుక్కలన్నింటినీ తరలించాలన్న సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు, నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్, జస్టిస్‌ సందీప్‌ మెహతా, జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.అంజరియాతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం గురువారం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా కుక్కల నియంత్రణకు స్థానిక అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. శునకాల బెడదకు వారే కారణమని ధర్మాసనం పేర్కొంది. "పార్లమెంటు చట్టాలు, నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో అవి అమలు కావడం లేదు. స్థానిక అధికారుల బాధ్యతారాహిత్యమే ఈ వీధి కుక్కల సమస్యకు ప్రధాన కారణం. జంతు సంతతి నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టకపోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది" అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. అనంతరం తన తీర్పును రిజర్వు చేసింది.

