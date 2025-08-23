Father Raped Daughters : ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాజధాని లఖ్నవూలో అమానవీయ ఘటన జరిగింది. ఓ సవతి తండ్రి తన ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘాతుకానికి బాలికల తల్లి కూడా నిందితుడికి సహకరించింది. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడి అరెస్ట్ చేశారు. అతడి భార్య పరారీలో ఉంది. ఆమె కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
లఖ్నవూకు చెందిన ఓ సవతి తండ్రి(35) తన ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలపై నిరంతరం అత్యాచారం చేస్తున్నాడు. ఈ అసహ్యకరమైన చర్యను కుమార్తెలు నిరసిస్తూ తమ తల్లికి తెలియజేశారు. అయితే ఆమె కుమార్తెలకు అండగా నిలవకపోగా, వారిద్దరీ తీవ్రంగా కొట్టింది. దీంతో బాధిత సోదరీమణులు పోలీసులకు కాల్ చేసి తమపై జరిగిన దారుణాన్ని వివరించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితుడైన సవతి తండ్రిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిపై అత్యాచారం సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పరారీలో ఉన్న బాధితురాలి తల్లి కోసం వెతుకున్నారు.
ఇద్దరు బాధిత సోదరీమణులను వారి సవతి తండ్రి చాలా కాలంగా శారీరకంగా వేధిస్తున్నాడు. వారి తల్లి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన వెంటనే, ఇద్దరితోనూ అసభ్యకరంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆఖరికి సోదరీమణులు ధైర్యం కూడగట్టుకుని తల్లికి ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ వారి మాట వినడానికి బదులుగా తల్లి వారిని తిట్టి, కొట్టి నోరు మూయించింది. ఈ క్రమంలో సవతి తండ్రికి మరింత ధైర్యం పెరిగింది. ఇద్దరు మైనర్ బాలికలపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. ఈ విషయాన్ని బాలికలు మళ్లీ తమ కన్న తల్లికి చెప్పారు. కానీ ఆమె మళ్లీ ఇద్దరు కుమార్తెలను కొట్టింది. దీంతో తల్లి వారికి మద్దతు ఇవ్వకపోవడంతో పోలీసులకు ఫోన్ చేసి జరిగినదంతా వివరించారు.
పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు!
అదే సమయంలో పోలీసుల విచారణలో మరో షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం, బాధితుల తండ్రి హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ హత్య కేసులో సవతి తండ్రిపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, తరువాత కోర్టు అతన్ని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. నిర్దోషిగా జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత అతడు బాధిత సోదరీమణుల తల్లిని వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి వారితోనే కలిసి జీవిస్తున్నాడు. అయితే నిందితుడు ప్రతిరోజూ తన భార్యతో కలిసి మద్యం సేవించేవాడని స్థానికులు తెలిపారు. మద్యం మత్తులో ఇద్దరు కుమార్తెలతో అసభ్యకరమైన చర్యలకు పాల్పడేవాడని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, నిందితుడు లఖ్నవూలోని ఒక మాల్ లో పనిచేస్తున్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇద్దరు బాలికలపై గత కొన్ని నెలలుగా సవతి తండ్రి అత్యాచారానికి పాల్పడుతున్నాడని స్పష్టం చేశారు.