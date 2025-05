ETV Bharat / bharat

10th స్టేట్ టాపర్​కు బ్లడ్ క్యాన్సర్ - సాయం చేయాలని ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్! - STUDENT SUFFERING FROM BLOOD CANCER

Published : May 10, 2025 at 8:02 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 9:02 PM IST

Student Suffering From Blood Cancer : ఇటీవల విడుదలైన ఛత్తీస్​గఢ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు (పదో తరగతి) పరీక్షల్లో స్టేట్ టాపర్​గా నిలిచిన ఇషికా బాలా బ్లడ్ క్యాన్సర్ బాధపడుతోంది. ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడినా చదువులో వెనకడుగు వేయలేదు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు అండతో కష్టపడి చదివి పరీక్షల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో అదరగొట్టింది. అయితే అనారోగ్యంతో ఇబ్బందిపడుతున్న ఇషిక చికిత్స కోసం సాయం చేయాలని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు. తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అసలేం జరిగిందంటే?

కాంకేర్ జిల్లాకు చెందిన ఇషికా బాలాకు ఓ రోజు అకస్మాత్తుగా ముక్కు నుంచి రక్తం రావడం ప్రారంభమైంది. వైద్య పరీక్షల్లో బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో ఆమె చాలా బలహీనంగా తయారైంది. ఈ క్రమంలో ఒక ఏడాది పాటు చదువుకు దూరమైంది. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వడంతో మళ్లీ చదువు మొదలుపెట్టి ఛత్తీస్​గఢ్ సెకండరీ బోర్డు పరీక్షల్లో 99.17 శాతం మార్కులు సాధించి స్టేట్ టాపర్​గా నిలిచింది. నేటికి బ్లడ్ క్యాన్సర్ కు చికిత్స తీసుకుంటోంది. ఐఏఎస్ కావాలనే తన కల కోసం ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకుంటోంది. 'ప్రభుత్వం సాయం చేయాలి'

బ్లడ్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న తన కుమార్తె చికిత్స కోసం సాయం చేయాలని ఇషిక తండ్రి శంకర్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. తానొక రైతునని చెప్పాడు. పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఇషిక స్టేట్ టాపర్​గా నిలిచినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నాడు. "ఇషిక బ్లడ్ క్యాన్సర్​కు చికిత్స పొందుతోంది. ఇప్పటి వరకు ఆయుష్మాన్ కార్డు ద్వారా రూ.లక్షన్నర సహాయం అందింది. ఇషిక చికిత్స కోసం రూ.15 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేశాం. తమ కుమార్తె మెరుగైన చికిత్స కోసం ప్రభుత్వం సాయం చేయాలి" అని శంకర్ కోరారు. 'ఇషికకు సాయం చేస్తాం'

పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఇషికా బాలా స్టేట్ టాపర్​గా నిలవడం కాంకేర్ జిల్లాకు ఒక పెద్ద విజయమని, అలాగే గర్వకారణమని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి అశోక్ కుమార్ పటేల్ అన్నారు. "ఇషికకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉందని సమాచారం అందింది. ఈ వ్యాధి కారణంగా ఆమెకు ఇకపై ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవడానికి జిల్లా యంత్రాంగం, విద్యా శాఖ, ఆరోగ్య శాఖ సమన్వయంతో చర్యలు చేపడతాం. ప్రధాన మంత్రి స్వాస్థ్య సహాయత యోజన కింద బాలిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి అవసరమైన సహాయం చేస్తాం" అని పటేల్ తెలిపారు.

